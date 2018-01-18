Politico: В "Институтах Конфуция" по всему миру Китай готовит себе агентов влияния

18:42 18.01.2018 Несмотря на то что заявленной целью многочисленных филиалов Института Конфуция в США и других странах мира является преподавание культуры, истории и языка Китая, они являются центрами идеологического влияния Пекина на США, пишет Этан Эпстейн в статье для американского издания Politico.



Автор отмечает, что сами члены политического руководства КНР иначе описывают роль своих учебных заведений, называя их "важным вкладом в продвижение мягкой силы" Пекина. И за десятилетие после его создания в КНР Институт Конфуция открыл более 500 филиалов по всему миру, а в одних только США их число превышает 100. При этом учебные заведения являются лишь частью более обширной кампании пропаганды, в которую Пекин вкачивает до $10 млрд в год.



На этом фоне уместен вопрос, есть ли место таким филиалам в учебных заведениях США? Так, в институтах Конфуция преподается конкретная версия китайских истории и культуры, одобренная Пекином, тогда как вопросам прав человека вообще не уделяется внимания, Тибет и Тайвань же называют "неоспоримыми частями" Китая. Несмотря на обвинения, в частности, в создании атмосферы цензуры, число филиалов продолжает расти в США, в том числе и расширяя свои программы.



Такое стремление многих учебных заведений США с открытыми объятьями принять у себя филиалы Института Конфуция свидетельствует о еще одной тревожной тенденции в высшем образовании США: готовности брать деньги в обмен на отказ от принципов, за которые эти учебные заведения выступают. И институт не ограничивается только высшими учебными заведениями, проводят программы и для начальных и средних школ. В частности, государственные школы Чикаго передали им свое обучение китайскому.



То, насколько серьезно в Пекине относятся к этому проекту, можно увидеть по составу его высшего руководства. Так, хотя штаб-квартира Институтов Конфуция (Ханьбань) и является некоммерческой организацией, ведущую роль в ней играют официальные лица КПК, а членами ее исполнительного совета являются представители основных ведомств КНР, в том числе МИД. Директор же Ханьбаня входит в состав Государственного совета КНР.



Более того, Китай заинтересован в том, чтобы открывать свои филиалы в различных высших учебных заведениях. По словам бывшего профессора Чикагского университета и автора брошюры "Институты Конфуция: вирус академического мира" Маршалла Сахлинса, открытие каждого филиала сопровождается траншем в $100 тыс. для покрытия расходов на развитие, субсидиями на компенсацию стоимости перелета и заработной платы преподавателям.



Ханьбань также отправляет образовательные материалы, использование которых приветствуется и в заведениях, где филиалов института нет. Не стоит забывать, что каждый филиал заключает партнерские отношения с тем или иным китайским университетом.



При этом институты прилагают немалые усилия для сокрытия своих политических целей. Преподаватели из КНР также проходят тщательную проверку Ханьбанем, где их, по словам Сахлинса, учат неукоснительно следовать линии КПК и избегать спорных политических вопросов, таких как права человека и события на площади Тяньаньмэнь.



По оценкам издания The Economist, Пекин тратит до $10 млрд в год на продвижение собственного образа за рубежом, в том числе посредством фестивалей, иностранных СМИ и образовательных программ. И Институты Конфуция играют в этом крайне важную роль. Несложно представить себе, какое влияние они могут оказать в будущем, в частности, ослабив однажды лояльность США Тайваню.



Кажется, что Пекин путем проб и ошибок нашел слабость США: деньги. Быть может, с интеллектуальной точки зрения обосновать необходимость для американских институтов принимать у себя институты Конфуция невозможно, однако на фоне сокращения финансирования такой шаг крайне логичен. Какая же это ирония судьбы, что коммунистический Китай понимает денежное мотивирование лучше, чем капиталистические США.



Александр Белов



18 января 2018, Источник - regnum.ru

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