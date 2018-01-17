 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 18.01.2018
14:47  Путин - хватит жевать сопли. Пора с Америкой разговаривать по другому, - А.Нагорный
14:46  Пауки зашевелились. Заговор рос-банкиров, - А.Проханов
14:44  Asia Times: Почему в ЕС ополчились против политики США в отношении Ирана?
14:42  США – стрелок, курды – пули, Турция – порох, а кто – мишень? - М.Выбойщик
14:37  Имперские миры были разрушены именно языками и культурой, - А.Потемкин
14:35  Россия стремится крепче сдружиться с диктаторами Азии, - Юкако Оно
09:52  "Правда Востока". В Узбекистане имамы заставляют прихожан выписывать государственные газеты
09:46  Тортик за $179 тысяч. Племянница Елбасы вышла в замуж в Шымкенте...
09:38  "Иго" Золотой Орды: что это было на самом деле
09:35  Собчачнули Бузову. В Туркменистане запретили вредные привычки и секс на ТВ
09:32  В Казахстане паспорта на латинице будут выдавать с 2021 года
09:27  Иран и новая Американская стратегия, - Donya-e Eqtesad
09:16  Жуткое ДТП под Актюбинском. В "Икарусе" сгорели 52 узбека
09:00  Сможет ли Шукеев не завалить КазСельское хозяйство? - Д.Ашимбаев
08:37  Новым главой полу-независимой Каталонии стал "левый" сепар Роже Торрен
08:34  ЦРУ выловило китайского "крота" внутри себя. Полковник Чжэнь работал на "историческую родину"
08:30  Туркмения активизиует поиск новых газо-нефте-месторождений
08:27  Население Узбекистана избавили от платы за установку счетчиков за газ и электричество
07:54  Сирийские курды надеются на помощь Москвы, - И.Субботин
07:53  Россия окажется под центральноазиатским напряжением, - В.Панфилова
07:44  И скучно, и грустно... Британская премьерша Мэй учредила пост "министра по одиночеству"
06:14  В Кыргызстане начал работу сайт волонтеров - volunteer.kg
01:44  Кто ответит за дырявый Нацфонд Казахстана? - О.Червинский
01:14  Казахстан впустит Америку в "мягкое подбрюшье" России, - "СП"
00:38  Крен и креновые союзнички. Американский вояж Елбасы означает для России.., - К.Затулин
00:27  Когда будет следующая большая война? - Бьярне Реше
00:11  Операция "Труба Евфрата". Турция давно имеет планы на сирийские нефтепроводы, - А.Балиев
00:09  Связанный шиитским поясом. Ирану может потребоваться помощь России, - К.Стригунов
00:02  Вонючие дыры США. Во что выльются скандальные слова Трампа о "shithole", - И.Титов
00:00  Эффект Шукеева. Почему кредитный рейтинг Казахстана в одном шаге от "мусорного", - М.Асипов
Среда, 17.01.2018
21:14  Сдаться на милость богатого. Беднейшие страны ЮВА выбирают между Вьетнамом и Китаем, - "ВПК"
20:53  Назарбаев пожал крепкого Пенса
20:23  Что происходит с Казахстаном? Для обозначения таких стран есть специальное слово.., - Дж.Фриман
20:15  Узбекистан: обещанного металла три года ждут, - А.Новиков
20:06  Боевая готовность: США и Китай готовятся к торговой битве титанов, - Wall Street Journal
20:00  Древняя "замерзшая" гробница скифского царевича найдена в Сибири, - Independent
17:59  Астанинские полицаи на Porsche Cayenne врезались в ворота госрезиденции Елбасы "Акорда"
15:11  Последнее предупреждение Трампа, - Г.Мирзаян
15:10  Китай начнет сбрасывать доллар с постамента завтра, - Ю.Баранчик
15:05  Спрут против "Осьминога". Превратится ли Кыргызстан в бандитское государство, - У.Бабакулов
15:04  Баяны киргизских исламистов все громче звучат в России, - А.Приймак
15:02  Центризбирком России отказался принять политический ислам
14:57  Казахстанские ученые не понимают президентских апострофов, - А.Миклашевская
14:56  Таджикистан отказался от военных парадов ради 30-летия независимости
09:15  Новым президентом Национального Олимпийского комитета Узбекистана избрали Умида Ахмаджонова
08:54  Жертва пиара. Рахмон-мини затеял проверку аудитом... самого себя
08:53  Доходы рядовых таджиков растут? - "РО"
08:43  Анкара готова вступить в гибридную войну против США, - А.Шарковский
08:23  Исламист исламисту волк. "Вилайят Синай Исламского государства" объявил войну бывшим союзникам из ХАМАС
08:20  Отношения Астаны и Вашингтона насыщаются сталью, - "Къ"
08:10  Назарбаев может стать посредником в диалоге США с Россией, - В.Панфилова
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Asia Times: Почему в ЕС ополчились против политики США в отношении Ирана?
14:44 18.01.2018

Asia Times: Почему в ЕС ополчились против политики США в отношении Ирана?

Поскольку европейские государства связывают внутреннюю стабильность Ирана со своей собственной безопасностью, они никогда не поддержат позицию Трампа относительно массовых беспорядков в Иране

Президенту США Дональду Трампу может показаться немного странным то, что Европейский союз рассматривает Иран в качестве столпа стабильности на карте геополитически нестабильного Большого Ближнего Востока. В этой связи неудивительно, что ЕС не желает изменять поддерживаемую ООН сделку по ядерной программе Тегерана или способствовать смене политического режима в Иране, пишет Эммануэль Скимия в статье для Asia Times.

Излишне напоминать, что данное обстоятельство противоречит внешнеполитической повестке Трампа. В прошлую пятницу, 12 января, глава Белого дома приостановил действие санкций против Ирана, но с одной оговоркой. Трамп заявил, что США выйдут из ядерной сделки, если европейские страны, участвующие в заключении соглашения, откажутся изменить "чудовищные изъяны" соглашения с Тегераном.

Ядерное соглашение, подписанное в 2015 году между Ираном и шестью мировыми державами, включая США, Китай, Россию, Германию, Великобританию и Францию, призвано обуздать военные амбиции ядерной программы Ирана в обмен на смягчение санкционной политики.

Трамп стремится заключить дополнительное соглашение, которое устанавливало бы бессрочное ограничение на обогащение урана в Иране. Срок действия текущих ограничений заканчивается в 2025 году. Также Трамп предусматривает введение новых санкций, если Тегеран продолжит разработку и тестирование ракет большой дальности.

В прошлый уик-энд в ЕС заявили, что европейские подписанты ядерного соглашения приняли к сведению слова Трампа и рассмотрят возможные последствия совместно с остальными членами ЕС. Ранее во время встречи с министрами иностранных дел Великобритании, Германии, Франции и Ирана глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини подтвердила приверженность блока полному осуществлению ядерного соглашения.

Несмотря на то, что европейцы время от времени высказывали опасения по поводу иранского перевооружения, Могерини также отвергла аргумент Трампа о том, что ядерная программа и разработка иранских баллистических ракет "неотделимы друг от друга".

В ЕС неоднократно указывали на то, что ядерная сделка работает. Эту точку зрения также разделяют Китай и Россия, которые не намерены вести переговоры о внесении изменений в существующее соглашение. В ЕС уверены, что ограничения ядерной деятельности Тегерана укрепляют безопасность в Передней Азии и, соответственно, в соседней Европе.

Так же как Пекин и Москва, европейские страны рассматривают Иран в качестве перспективного рынка и стремятся к выстраиванию торговых связей. В частности, ЕС планирует увеличить поставки энергоресурсов из ближневосточных стран, чтобы снизить зависимость от российской нефти и газа.

Более того, ядерное соглашение с Ираном используется ЕС для продвижения своей дипломатической повестки на мировой арене. Европейская группа возглавляет международную комиссию по контролю за исполнением пакта. На практике это единственное место, где Брюссель может проявить свое глобальное влияние. Эту деталь президент Трамп, вероятно, упустил из виду.

Поскольку европейские государства связывают внутреннюю стабильность Ирана со своей собственной безопасностью, они никогда не поддержат позицию Трампа относительно массовых беспорядков с Иране, конечно, если Тегеран не начнет выходить за все допустимые рамки.

В ЕС заняли осторожную позицию во время недавних массовых протестов в Иране. В своем заявлении от 2 января 2018 года Могерини призвала все стороны воздержаться от насилия и гарантировать свободу слова. Она добавила, что ЕС будет следить за внутренней ситуацией в стране.

Европейские лидеры обеспокоены тем, что разрушительная "арабская весна", начавшаяся семь лет назад, может докатиться и до Тегерана. Дестабилизация Ирана могла бы привести к созданию коридора нестабильности, который простирался бы от Афганистана до Сирии, включая Ирак. Главы европейских государств работают над тем, чтобы не допустить подобного развития событий, поскольку поток беженцев, оружия, наркотиков и, что самое опасное, радикальных боевиков хлынул на европейский континент из региональных стран, раздираемых войной.

В ЕС не питают особой любви к Ирану. Однако события, последовавшие за волной "арабских весен", убедили ЕС в том, что антииранская стратегия Трампа не отвечает интересам европейского блока.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516275840
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  