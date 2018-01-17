Asia Times: Почему в ЕС ополчились против политики США в отношении Ирана?

14:44 18.01.2018 Asia Times: Почему в ЕС ополчились против политики США в отношении Ирана?



Поскольку европейские государства связывают внутреннюю стабильность Ирана со своей собственной безопасностью, они никогда не поддержат позицию Трампа относительно массовых беспорядков в Иране



Президенту США Дональду Трампу может показаться немного странным то, что Европейский союз рассматривает Иран в качестве столпа стабильности на карте геополитически нестабильного Большого Ближнего Востока. В этой связи неудивительно, что ЕС не желает изменять поддерживаемую ООН сделку по ядерной программе Тегерана или способствовать смене политического режима в Иране, пишет Эммануэль Скимия в статье для Asia Times.



Излишне напоминать, что данное обстоятельство противоречит внешнеполитической повестке Трампа. В прошлую пятницу, 12 января, глава Белого дома приостановил действие санкций против Ирана, но с одной оговоркой. Трамп заявил, что США выйдут из ядерной сделки, если европейские страны, участвующие в заключении соглашения, откажутся изменить "чудовищные изъяны" соглашения с Тегераном.



Ядерное соглашение, подписанное в 2015 году между Ираном и шестью мировыми державами, включая США, Китай, Россию, Германию, Великобританию и Францию, призвано обуздать военные амбиции ядерной программы Ирана в обмен на смягчение санкционной политики.



Трамп стремится заключить дополнительное соглашение, которое устанавливало бы бессрочное ограничение на обогащение урана в Иране. Срок действия текущих ограничений заканчивается в 2025 году. Также Трамп предусматривает введение новых санкций, если Тегеран продолжит разработку и тестирование ракет большой дальности.



В прошлый уик-энд в ЕС заявили, что европейские подписанты ядерного соглашения приняли к сведению слова Трампа и рассмотрят возможные последствия совместно с остальными членами ЕС. Ранее во время встречи с министрами иностранных дел Великобритании, Германии, Франции и Ирана глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини подтвердила приверженность блока полному осуществлению ядерного соглашения.



Несмотря на то, что европейцы время от времени высказывали опасения по поводу иранского перевооружения, Могерини также отвергла аргумент Трампа о том, что ядерная программа и разработка иранских баллистических ракет "неотделимы друг от друга".



В ЕС неоднократно указывали на то, что ядерная сделка работает. Эту точку зрения также разделяют Китай и Россия, которые не намерены вести переговоры о внесении изменений в существующее соглашение. В ЕС уверены, что ограничения ядерной деятельности Тегерана укрепляют безопасность в Передней Азии и, соответственно, в соседней Европе.



Так же как Пекин и Москва, европейские страны рассматривают Иран в качестве перспективного рынка и стремятся к выстраиванию торговых связей. В частности, ЕС планирует увеличить поставки энергоресурсов из ближневосточных стран, чтобы снизить зависимость от российской нефти и газа.



Более того, ядерное соглашение с Ираном используется ЕС для продвижения своей дипломатической повестки на мировой арене. Европейская группа возглавляет международную комиссию по контролю за исполнением пакта. На практике это единственное место, где Брюссель может проявить свое глобальное влияние. Эту деталь президент Трамп, вероятно, упустил из виду.



Поскольку европейские государства связывают внутреннюю стабильность Ирана со своей собственной безопасностью, они никогда не поддержат позицию Трампа относительно массовых беспорядков с Иране, конечно, если Тегеран не начнет выходить за все допустимые рамки.



В ЕС заняли осторожную позицию во время недавних массовых протестов в Иране. В своем заявлении от 2 января 2018 года Могерини призвала все стороны воздержаться от насилия и гарантировать свободу слова. Она добавила, что ЕС будет следить за внутренней ситуацией в стране.



Европейские лидеры обеспокоены тем, что разрушительная "арабская весна", начавшаяся семь лет назад, может докатиться и до Тегерана. Дестабилизация Ирана могла бы привести к созданию коридора нестабильности, который простирался бы от Афганистана до Сирии, включая Ирак. Главы европейских государств работают над тем, чтобы не допустить подобного развития событий, поскольку поток беженцев, оружия, наркотиков и, что самое опасное, радикальных боевиков хлынул на европейский континент из региональных стран, раздираемых войной.



В ЕС не питают особой любви к Ирану. Однако события, последовавшие за волной "арабских весен", убедили ЕС в том, что антииранская стратегия Трампа не отвечает интересам европейского блока.



Максим Исаев Источник - REGNUM

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516275840

Новости Казахстана

