США – стрелок, курды – пули, Турция – порох, а кто – мишень? - М.Выбойщик

14:42 18.01.2018 США – стрелок, курды – пули, Турция – порох, а кто – мишень?



Эрдоган обещал "задушить в зародыше" поддерживаемую Пентагоном армию курдского ополчения



Очередное обострение на Ближнем Востоке, где Пентагон натравливает курдское ополчение на Дамаск и Анкару, а заодно и на Иран, прикрываясь необходимостью уничтожать исламистов, показывает, насколько Вашингтон далек от желания расправиться с терроризмом и установить мир.



Мир Вашингтону не нужен ни в одном из ближневосточных регионов - ни в Сирии, ни в Ираке, ни в Израиле - иначе не было бы такого количества провокационных шагов, раздражающих участников конфликта.



Только за последнюю неделю ситуация в Сирии была до такой степени подогрета действиями Вашингтона, что соседствующая с этой страной Турция фактически объявила войну - курдскому ополчению и его спонсорам.



Хотя напрямую Анкара не угрожает ни одному государству, но поддерживаемую Вашингтоном армию курдского ополчения президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал "задушить в зародыше".



Глава генштаба Турции Хулуси Акар призвал НАТО избегать поддержки террористических организаций, а министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу уточнил, что операция против финансируемых США курдов в провинции Алеппо выйдет за пределы города Африн и распространится на город Манбидж и к востоку от реки Евфрат.



Кроме того, Турция приготовилась бомбить Алеппо перед вводом своих войск. Уже намечены конкретные цели: стационарные объекты курдского ополчения и расположения транспортных средств.



По поводу очередного кульбита Вашингтона в МИД Сирии заявили, что готовы уничтожить любое присутствие США. Как Дамаск, так и Тегеран назвали американские поползновения вмешательством во внутренние дела государства.



В Москве "односторонний ультимативный шаг-проект" Вашингтона квалифицировали как курс на раздел страны. Ситуация в контролируемых курдами районах в итоге только обостряется.



"Объявление о том, что эта зона будет контролироваться группами под руководством США, причем силами до 30 тыс. человек, это очень серьезный вопрос, который вызывает опасения, что взят курс на раздел Сирии", - сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



Подчеркнем, что все эти процессы происходят в преддверии переговоров по мирному сирийскому урегулированию в Женеве, которые должны состояться 25 января 2018 года.



На этом фоне проясняется истинная цель Вашингтона в Сирии. Проамериканские силы в Сирии открыто говорят, что США воют не с президентом Башаром Асадом, а с Ираном и с Россией.



Так, 15 января представители Сирийской свободной армии (ССА) провели переговоры с "коллегами" из Белого дома и конгресса США, призвав Вашингтон больше помогать оппозиции. Делегат Мустафа Седжари заявил:



"Мы одобряем заявления президента [США Дональда] Трампа о необходимости противостоять иранской гегемонии в регионе… (Однако) с каждым заявлением США о необходимости противостояния влиянию Тегерана, Иран расширяется в Сирии, а умеренные силы, поддерживаемые Вашингтоном, видят, что помощь иссякает и ослабляется".



Наср Харири, представитель так называемой "умеренной сирийской оппозиции" на женевских переговорах, попросил Трампа и лидеров Европейского союза надавить на Асада, Россию и Иран.



"Нам нужна помощь международного сообщества, чтобы оказать давление на режим [Асада] и его сторонников - Россию и Иран", - цитирует Харири Reuters.



"Американцы хотят проверить русских и режим в следующем раунде переговоров", - добавил представитель оппозиции.



Кстати, оппозиционер упомянул запланированный на 29-30 января Конгресс национального сирийского диалога в Сочи, в котором он и его "коллеги" вряд ли примут участие.



"Мы еще не приглашены, - поясни Харири. - Общее настроение - не идти в Сочи. Мое личное мнение состоит в том, что в его нынешней форме неприемлемо посещать Сочи".



Подводя итоги, стоит сказать, что в результате поддержка курдских формирований на турецко-сирийской границе вносит хаос сразу в несколько процессов, подстрекая Анкару к военным действиям на чужих территориях и обрекая на провал очередные (девятые) женевские переговоры.



Попутно очередной атаке подвергается такой международный институт, как НАТО, два члена которого - Турция и США - вновь оказываются на Ближнем Востоке по разные стороны баррикад. Разброд в НАТО неминуемо скажется и на прочих его членах, в том числе на странах ЕС.



Таким образом, натравливание курдов на Турцию, а Турции на Сирию бьет одновременно и по так называемому ближневосточному урегулированию, и по ЕС, и по России и ее союзникам.



Мария Выбойщик Источник - REGNUM

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516275720

Новости Казахстана

