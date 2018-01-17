Россия стремится крепче сдружиться с диктаторами Азии, - Юкако Оно

14:35 18.01.2018 Россия присматривается к партнерам в Юго-Восточной Азии с элементами авторитаризма

Путин рассчитывает извлечь выгоду из настороженности между Китаем и Западом



Юкако Оно(Yukako Ono), Нацуки Канэко (Natsuki Kaneko)

"Нихон кэйдзай", Япония



Бангкок/Токио. Почти через четверть столетия после коллапса Советского Союза Россия возвращается в Юго-Восточную Азию, где расползающийся авторитаризм дает Москве свободу маневра.



Наглядным примером этому является Камбоджа, где крупнейшую оппозиционную партию вынудили самораспуститься перед всеобщими выборами в июле. В то время как правительства стран Запада посчитали, что в этих условиях выборы вряд ли можно будет назвать честными, Россия заняла место главного иностранного наблюдателя.



Правительство премьер-министра Хун Сэна (Hun Sen) напуганное растущей популярностью оппозиционной Партии национального спасения Камбоджи (Cambodia National Rescue Party), вынудило ее само распуститься в ноябре прошлого года на том основании, что ее президент Кем Соха (Kem Sokha) был обвинен в национальной измене. США, Европейский Союз и целый ряд других стран осудили этот шаг, отказали в своей поддержке готовящихся выборов и призвали к введению санкций.



Россия была рада заполнить образовавшийся вакуум. Всего за четыре дня до того как камбоджийский Верховный суд отдал распоряжение о роспуске Партии национального спасения Камбоджи Хун Сэн, находясь в Маниле, смеялся и пожимал руку премьер-министру России Дмитрию Медведеву на Восточно-Азиатском саммите. Как сообщалось, Медведев заверил Хун Сэна в том, что Россия пошлет своих наблюдателей на выборы и выразил им полную поддержку.



Легко себе представить, что после этого произойдет. Российские наблюдатели рутинным образом одобрят выборы, которые наблюдатели от ОБСЕ сочтут недемократическими. Главная неправительственная организация в России, занимающаяся наблюдением за выборами, Организация мониторинга выборов Совета Независимых Государств, или ОМВ-СНГ, широко рассматривается как организация, контролируемая Кремлем. В Камбодже российские наблюдатели, скорее всего, полностью одобрят победу правящей партии в июле этого года, становящуюся практически неизбежной.



С поддержкой со стороны России и Китая Хун Сэн не считает нужным склоняться перед давлением Запада. "Если США хотят прекратить свою финансовую помощь, пусть так и делают" - заявил премьер-министр в ноябре прошлого года, выступая на митинге на фабрике по производству швейных машинок в Пномпене.



Еще раньше, в сентябре, газета "Пном Пень Пост" процитировала министра иностранных дел Прак Сокхон (Prak Sokhonn), заявившего "Мы заметили, что Запад стал слабее", и что для Камбоджи будет лучше развивать связи с Китаем и Россией.



Козырная карта России в отношениях с Камбоджей - задолженность последней с советских времен. Камбоджа хочет, чтобы Россия списала, или хотя бы частично уменьшила сумму в 1,5 миллиарда долларов США, которую она должна России, однако Москва долгие годы не хотела уступать. Сейчас она смягчила свою позицию.



В ноябре Медведев выразил желание вести по этой проблеме переговоры, предложив создать специальную рабочую группу, сообщили источники. Не ясно, что Россия захочет получить в качестве компромисса, но некоторые аналитики полагают, что это может быть право для ее Тихоокеанского флота использовать камбоджийские порты.



Все это является частью хорошо знакомой тактики правительства российского президента Владимира Путина: усиление связей с авторитарными режимами для противодействия Западу, в особенности США.



Новости и оружие



В качестве сверхдержавы Советский Союз поддерживал прочные связи с коммунистическими странами, такими как Вьетнам, и имел огромное влияние на Юго-Восточную Азию. Эти связи ослабли после распада советского блока, а глобальное влияние России сошло на нет. Но Путин восстановил многое из международного потенциала России и снова фокусируется на Юго-Восточной Азии.



Путин, похоже, находит родственные связи с так называемыми нелиберальными демократиями - странами, которые сохраняют внешние рамки демократии, но где выборы являются не более чем инструментом для легитимации существующих правительств. СМИ и неправительственные организации существуют, но они жестко контролируются. Это, по сути, система, созданная Путиным в России, и это, по-видимому, модель, которой следует Хун Сена.



Другие страны Юго-Восточной Азии представляют аналогичные возможности для усиления собственного влияния как для России, так и для Китая. Соответствующие условия имеются в Малайзии и Таиланде: ослабление влияния Запада, правительства этих стран демонстрируют политику "сильной руки", а на текущий год намечено проведение выборов.



Есть намеки и на вмешательство России в Малайзии, где выборы назначены на август. В прошлом месяце заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин посетил Куала-Лумпур, чтобы обсудить сотрудничество между российским агентством "Спутник" и малазийским игроком медийного рынка, компанией "Бернама". По словам источников, обе компании согласились обмениваться статьями и сотрудничать в других областях.



"Спутник" известен антизападными сообщениями, теми, что в США и Европе часто называют "фальшивыми новостями". ФБР расследует, нарушает ли законы США участие российского правительства в журналистике.



Тем не менее главный редактор журнала "Бернама" Закария Абд Веха (Zakaria Abd Wehab) высоко оценил создаваемое партнерство, которое предоставит малазийской аудитории более широкий спектр новостей, одновременно предлагая новости из Малайзии в Россию и за ее пределы.



Нельзя отрицать, что Юго-Восточная Азия является перспективным рынком, который Россия стремится использовать в качестве способа избежать чрезмерной экономической зависимости от Китая. Получив западные санкции в связи с украинским кризисом в 2014 году, Россия активизировала сотрудничество с этим своим региональным соперником, но хочет разбрасывать свои фишки шире.



По вопросу Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли Путин заявил в ноябре: "Как мы считаем, эта концепция соответствует нашим практическим интересам, она дает нам возможность усилить наши позиции на региональных быстро растущих рынках. Так, за последние пять лет доля стран АТЭС во внешней торговле России увеличилась с 23% до 31%, а в экспорте - с 17% до 24%. У нас нет намерений останавливаться на достигнутом".



При стабилизации экспорта в Китай, одним из приоритетных направлений является развитие новых рынков оружия. По данным Стокгольмского международного института мира (SIPRI), шесть ключевых членов АСЕАН - Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд, Вьетнам и Сингапур - потратили в общей сложности около 37 миллиардов долларов на вооружение в 2016 году, что на 30% больше, чем в 2010 году.



На июльской авиационной выставке в пригороде Москвы Россия заключила соглашение о модернизации истребителей российского производства для ВВС Малайзии. "Соглашение подтверждает продление наших контрактных обязательств для военно-воздушных сил Малайзии по эксплуатации истребителей МиГ-29", - сказал Илья Тарасенко, генеральный директор "Русской авиационная корпорация", выпускающей МиГи.



Малайзия купила МиГ в 1994 году и подумывала о замене их французским самолетом Rafale. Бывший президент Франции Франсуа Олланд отправил опытный образец непосредственно премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку (Najib Razak), подчеркнув его эффективность. Но Россия настаивала на том, что модернизация МиГ будет не только дешевле, но и будет означать передачу новой технологии в Малайзию, сообщают источники, знакомые с переговорами. Индонезия также в прошлом году подписала контракт на 1,5 миллиарда долларов на покупку еще одного российского истребителя Су-35.



Сделки с западными странами часто связаны, по крайней мере на поверхности, с правами человека, но с Россией таких проблем не возникает. И, как и сама Москва, многие правительства стран Юго-Восточной Азии опасаются растущего влияния Китая и хотят добиться большего баланса между крупными державами.



Это снова возвращает нас в Камбоджу, направление "номер один" для прямых инвестиций Китая. 11 января Камбоджа и Китай подписали почти 20 сделок на сумму в несколько миллиардов долларов для дальнейшего развития инфраструктуры и сельского хозяйства в Юго-Восточной Азии. Соглашения и меморандумы были заключены во время встречи Хун Сена и китайского премьера Ли Кэцяна; проекты включают в себя более 200 километров скоростной автомагистрали, связывающей Пномпень с курортным городом Сиануквиль, в котором находятся многие принадлежащие местным китайцам гостиницы и казино, а также новый международный аэропорт Пномпеня.



Камбоджийцы испытывают смешанные чувства по поводу влияния Китая на свою экономику. Чан Сок (Chan Sok), 51-летний мужчина из Пномпеня, сказал, что он заметил увеличение числа китайских бизнесменов и туристов в столице. Хотя это создает рабочие места для камбоджийцев, он сказал, что обеспокоен усилением конкуренции.



Беспокойство из Вашингтона



Со своей стороны, США обеспокоены как китайскими, так и российскими достижениями в Юго-Восточной Азии. Наблюдатели за внешней политикой говорят, что в Вашингтоне есть настоятельная необходимость улучшить отношения с Таиландом, давним союзником, даже если это означает отложить озабоченность по поводу прав человека и демократии.



В сентябре Китай согласился построить центр по хранению оружия в северо-восточной тайской провинции Кхон-Каен к 2021 году. Бангкок должен взять на себя 51% инвестиций, а остальные будут из Пекина. Планируется создать склад запасных частей для вооружений и оборудования китайского производства в соседней провинции Накхон Ратчасима.



Эти средства могут дать Китаю преимущество в переговорах по продаже оружия.



В декабре, как сообщалось, США также предложили открыть аналогичный объект. Тэпонг Типаячан (Theppong Tippayachan), постоянный секретарь Таиланда по обороне, и Дэвид Хелви (David Helvey), исполняющий обязанности помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, провели встречу в Пентагоне - первое совещание по двустороннему оборонному сотрудничеству на высоком уровне с 2013 года, когда в Таиланде произошел военный переворот. В заявлении, вышедшем после этой встречи, говорилось, что обе стороны обсудили вопросы оборонного сотрудничества.



Анонимный источник министерства обороны Таиланда, цитируемый англоязычной газетой "Бангкок пост", сказал, что США выразили озабоченность по поводу углубления отношений Таиланда с Китаем.



Были и другие признаки того, что президент США Дональд Трамп тепло принимает тайскую хунту. В октябре премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча (Prayuth Chan-ocha) - лидер переворота в 2014 году - совершил свой первый визит в Белый дом. На встрече с Трампом Прают пообещал провести всеобщие выборы в ноябре 2018 г. Оба лидера также обсудили возможности торговли, в том числе поставки военной техники



Публичное заявление Праюта о дате выборов подтолкнуло ЕС к восстановлению дипломатических контактов. Сейчас "целесообразно продолжать постепенное политическое возобновление сотрудничества с Таиландом", - говорится в заявлении блока. Заместитель премьер-министра Таиланда Сомкид Джатуспритак (Somkid Jatusripitak) сказал местным СМИ, что он "рад" и "благодарен" за такое решение ЕС.



Ожидается, что после выборов в Таиланде возобновятся переговоры о зоне свободной торговли. Соответствующим министерствам было приказано подготовиться к переговорам с ЕС, в том числе к возможным двусторонним торговым пактам с основными государствами-членами.



Тем не менее, Запад ведет тяжелую битву, чтобы восстановить утраченные позиции в Юго-Восточной Азии. Факт остается фактом: Китай и Россия не навязывают своим партнерам требований в отношении прав человека и демократии, что делает их привлекательными благотворителями для региональных лидеров, стремящихся остаться у власти.



Собственный корреспондент НИККЭЙ в Куала-Лумпуре Ск Тан (CK TAN) также работал над этой статьей.



Запрещенные в России организации Источник - Иносми

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516275300

Новости Казахстана

