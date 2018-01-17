Тортик за $179 тысяч. Племянница Елбасы вышла в замуж в Шымкенте...

09:46 18.01.2018 Торт за $179 тысяч: Жених - внук шымкентского олигарха, невеста - внучатая племянница Назарбаева



14 января в отеле Rixos в Шымкенте прошла свадьба внука шымкентского олигарха Серикжана Сейтжанова - Амиржана - и дочери влиятельного казахстанского бизнесмена, племянника президента Казахстана Кайрата Сатыбалды – Аружан.



Дед жениха Серикжан Сейтжанов, казахстанский олигарх, меценат, занимает 18 строчку в списке Forbes-Казахстан. Состояние на 2017 год оценивается в $296 млн.



Серикжан Сейтжанов и члены его семьи владеют ФТТП "Онтустик", которая является материнской по отношению к ТОО "САУТС Ойл", Smart-Oil, North Oil и другим компаниям. Компания также владеет гостиницей Rixos Khadisha Shymkent. Член регионального совета Палаты предпринимателей Южно-Казахстанской области.



В начале трудовой деятельности работал мастером на комбинате материалов треста "Шымкентпромстрой". Занимал должности начальника цеха, главного инженера, директора комбината. На последней проработал 16 лет. В этот период времени защитил кандидатскую и докторскую степени, создал технологию цементозаменяющей смеси, которая выручила комбинат в период тотального дефицита.



В 2008 году Сейтжанов построил инновационный цементный завод. В этом же году Президент РК Нурсултан Назарбаев вручил ему золотую статуэтку "Парыз" за победу в номинации "Лучший социальный проект года" в сфере социальной ответственности бизнеса.



Отец невесты Кайрат Сатыбалды родился в 1970 году в Алматы. В 1990 году получил диплом по специальности "инженер-механик" в Алматинском высшем общевойсковом командном училище имени И.С. Конева.



Кайрат Сатыбалды сын среднего брата президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Сатыбалды Абишевича, который погиб в автокатастрофе в 1981 году.



Кайрат Сатыбалдыулы - акционер банковского холдинга Kaspi, косвенного владельца около 90% акций банка "Kaspi Bank". По состоянию на середину ноября 2015 года доли Сатыбалды и председателя правления банка Михаила Ломтадзе составляли в холдинге чуть менее 10%. Оба акционера планируют увеличивать свое участие.



По информации за 2015 год, Кайрат Сатыбалды владеет долями в АО Kaspi Bank, АО "Казахтелеком", является участником капитала ТОО "Амир LTD", ТОО "Дүние-Агро", ТОО "Корпорация "Дүние", ТОО "Дуние-Кузет" и ТОО "Алатау Капитал Инвест". См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ca-news.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516257960

Новости Казахстана

