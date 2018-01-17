 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Собчачнули Бузову. В Туркменистане запретили вредные привычки и секс на ТВ
09:35 18.01.2018

Также запрещено показывать насилие.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон, запрещающий показывать в фильмах и ТВ-программах секс, насилие и вредные привычки. По официальным сообщениям, Закон Туркменистана "О телевидении и радиовещении" Бердымухамедов подписал в конце прошлой недели, пишет "Озодлик".

Закон также призывает создавать "положительный образ" страны. Один из пунктов 4-й статьи нового закона указывает на "обеспечение защиты несовершеннолетних лиц от распространения публичной информации, оказывающей негативное воздействие на их физическое, умственное или нравственное развитие, особенно связанной с распространением информации порнографического и (или) насильственного характера и информации, поощряющей вредные привычки". Также в 44-статье указывается, что запрет таковых материалов обусловлен защитой национальных интересов.

В Туркменистане все виды местных СМИ и в особенности ТВ находятся во владении и под жестким контролем государства. Даже контент каналов кабельного телевидения находится под строгой цензурой и любые сцены кинофильмов, которые цензоры посчитают непристойными, вырезаются. Единственным способом обходить госцензуру было спутниковое телевидение, которое также стало недоступным туркменистанцам. Власти уже давно по всей стране ведут борьбу со спутниковыми "тарелками" и как рассказывают корреспонденты "Азатлыка", только в отдаленных селах сегодня можно встретить редкую параболическую антенну, до которой еще не добралась рука туркменской цензуры. Кстати, новый закон дает определение кабельному и спутниковому телевидению.

Кроме того, в законе не указано четко, что имеется в виду под "вредными привычками" и кто это будет определять. Закон о телевидении также призывает создавать теле- и радиопрограммы, повышающие авторитет и позитивный имидж Туркменистана.

Источник - zakon.kz
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