В Казахстане паспорта на латинице будут выдавать с 2021 года

09:32 18.01.2018 Объем финансирования будет производиться в рамках выделенных средств.



Согласно плану мероприятий по поэтапному переводу алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года, выдача паспортов, удостоверений личности и других документов на латинице предусматривается в 2021 году, сообщает Zakon.kz.



"Обеспечить выдачу паспортов, удостоверений личности гражданина Республики Казахстан и иных документов на государственном языке на основе латинской графики. Срок исполнения - с 2021 по 2025 год", - говорится в документе, опубликованном на портале электронного правительства для обсуждения.



Как отмечается, объем финансирования будет производиться в рамках выделенных средств.



В документе также говорится, что будут разрабатываться правила транслитерации (экзонимов) иноязычных ономастических названий, а также зарубежных государств, столиц мира, океанов, морей и других объектов политической карты мира на казахском языке на основе латинской графики.



Срок исполнения в рамках второго этапа организационных и методических мероприятий - декабрь 2021 года. Источник - zakon.kz

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