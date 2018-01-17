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|Жуткое ДТП под Актюбинском. В "Икарусе" сгорели 52 узбека
09:16 18.01.2018
Актюбинские городские радиостанции сообщают о чудовищной автокатастрофе на подъезде к городу.
Приблизительно в 10:30 по местному времени (7:30 по Москве) на 1068-м км трассы Самара-Шымкент, в 10 км от поселка Калыбай "во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки "Икарус". В салоне находились 55 пассажиров и два водителя".
Сумели спастись только 5 человек.
Представитель областного департамента МЧС Иманкулов уточнил: все погибшие - граждане Узбекистана, граждан Казахстана и России в автобусе не было.
По предварительной информации автобус вез рабочих-гастарбайтеров из Узбекистана в Россию.
Подробности уточняются