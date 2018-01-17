Сможет ли Шукеев не завалить КазСельское хозяйство? - Д.Ашимбаев

09:00 18.01.2018 Д.Ашимбаев: Либо тихой сапой идет передел внутреннего аграрного рынка, либо это признаки системного кризиса, поскольку данные компании долгое время были среди лидеров



В середине декабря 2017 года Умирзак Шукеев, экс-председатель правления акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" был назначен на должность заместителя премьер-министра – министра сельского хозяйства. Предшественники Шукеева на посту главы МСХ не раз вызывали жесткую критику со стороны парламентариев, Счетного комитета, фермерских объединений, а также президента страны. Особенно здесь отличился экс-министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков, ныне работающий в частном банковском секторе. Весной 2016 года он был вынужден подать в отставку на волне протестов против знаменитых поправок в Земельный кодекс. Хотя большинство экспертов признали Мамытбекова "ритуальной жертвой" на алтарь восстановления спокойствия (как и экс-министра нацэкономики Ерболата Досаева), критика в его адрес звучала и до митингов.



Кроме того, Мамытбеков, по мнению многих политологов, считался одним из преданных соратников Шукеева. Во всяком случае некоторые места службы Умирзака Естаевича и Асылжана Сарыбаевича странным образом пересекаются. Такую закономерность можно проследить и в отношении ряда других чиновников, ранее занимавших посты в сфере сельского хозяйства, а затем переместившихся в "Самрук-Казыну". Насколько эффективно "команда Шукеева" работала в фонде, переедет ли она в МСХ вслед за своим главой, или будет сформирована новая команда? Наконец, какие задачи предстоит решить в минсельхозе? Эти вопросы "Саясат" задал экспертам.



Вернутся ли "люди Шукеева" в минсельхоз?

Политолог Данияр Ашимбаев уверен, что новый министр вернет себе часть привычных кадров.

– Умирзак Естаевич игрок командный. Когда в 1997 году он ненадолго переходил из правительства в БТА Банк, команда потянулась за ним. Какая-то часть команды, сформированная из алматинских бизнесменов, поехала за ним в Костанай, затем она перешла в Астану. В дальнейшем команда поехала в Шымкент, а оттуда – в правительство. Из правительства она большей частью перешла в "Самрук-Казыну". При этом Шукеев, как первый вице-премьер до конца 2011 года, курировал в том числе и агропромышленный комплекс, в частности холдинг "КазАгро" и минсельхоз. В этих структурах были активно представлены члены его команды. Поскольку они заняли ключевые позиции, понятно, что сразу забрать их за собой в "Самрук" он возможности не имел. Контроль над холдингом он брал поэтапно. Выдвинули того же Бейсенгалиева (экс-глава "КазАгро", ныне управляющий директор по оптимизации активов АО "Самрук-Қазына" - ред.), люди переходили постепенно. Хотя некоторые персоналии передвигаются "по должностям" с командой, нужно учитывать, что часть кадров подбирается из тех, кто уже работал "на местах" - так идет процесс командного обновления и рекрутации, - пояснил политолог.

– Минсельхоз – отрасль для Шукеева не новая. Аграрными вопросами он занимался и в бытность акимом Костанайской и Южно-Казахстанских областей. Понятно, что кадры, отвечавшие за аграрный блок, тот же Мамытбеков, для Шукеева далеко не последние. Кто-то перешел за ним в "Самрук", кто-то до сих пор остается в системе минсельхоза и "КазАгро", кто-то ушел в частный бизнес или другие госорганы. Мне представляется, что, скорее всего, он возьмет за основу тот блок, который у него в сельском хозяйстве уже работал. Ясное дело – не в полном объеме, - добавил он.

По словам Данияра Ашимбаева, минсельхоз – одно из "наиболее скандальных и коррумпированных ведомств". Скандалам, затрагивающим министерство от его главы до рядовых служащих, буквально нет числа, причем большинство из них связаны с движением финансовых средств. Тем не менее, полагает аналитик, за исключением тех, кто уже отмечен в уголовных делах, Шукеев, вероятно, сконцентрирует в ведомстве определенную часть старых соратников. Речь, скорее всего, пойдет о финансистах, специалистах по PR и госзакупкам. Часть же команды останется в "Самрук-Казыне" на промежуточный период, хотя бы потому, что у Ахметжана Есимова, нового главы холдинга, попросту не хватит людей на все ключевые посты.



Что посеем – то пожнем

– Ситуация в аграрке очень запутанная, в последнее время на нее наложились еще и личные отношения. За последний год на заседаниях правительства по аграрным вопросам выступал не вице-премьер – министр МСХ Аскар Мырзахметов, а его первый зам Айтуганов. Существует и очень сложная проблематика, связанная с земельными вопросами. После митингов и деятельности так называемой земельной комиссии, вопрос был заморожен. Предлагались различные сценарии, но никто не захотел брать на себя политическую ответственность за их реализацию. Также проблемным является движение средств в агропромышленном комплексе, скандалы с аграрно-кредитной корпорацией, и старая тема с созданием государственного аграрного банка, - отметил Данияр Ашимбаев.

– До сих пор остается вопрос по экспортной позиции Казахстана, пшенице и т.д. Видно, что за последние годы республика минимизировала участие на тех рынках, которые обеспечивали прибыли. Обострились проблемы с крупными зернопроизводителями. Были скандалы с компанией "Богви" в Северном Казахстане, арестовывалось руководство, идут скандалы с "Иволгой" и ее задолженностью. Либо тихой сапой идет передел внутреннего аграрного рынка, либо это признаки системного кризиса, поскольку данные компании долгое время были среди лидеров, - подчеркнул эксперт.

По его словам, "непонятная ситуация вырисовывается в сфере аграрной науки, где подряд было реализовано несколько моделей. Создавалось, упразднялось и вновь создавалось и упразднялось АО "КазАгроИнновация", куда входили все профильные НИИ, достаточно крупные и имевшие хорошее бюджетное финансирование. Буквально недавно был скандал с участием социальных сетей, что для нашего сельского хозяйства большая редкость. Ректор Акмолинского Агротехнического университета Ахылбек Куришбаев заявил, что его незаконно пытался уволить председатель совета директоров научно-аграрного холдинга Гани Калиев. В итоге Калиев был заменен на посту уже упоминавшимся Кайратом Айтугановым без каких-либо комментариев. В целом проблема с управлением ведомственной наукой и инновациями остается крайне актуальной. Предлагаемые модели вызывают массу вопросов".

По мнению Данияра Ашимбаева, "следующая головная боль МСХ – водные ресурсы. В эту сферу идут огромные бюджетные потоки, проблема для экономики республики крайне стратегическая. В свое время конфликтовали министр экологии и председатель Комитета по водным ресурсам, Нурлан Каппаров и Исламбек Абишев соответственно. Причем Абишев остался на своем посту несмотря на все скандалы. Абишев – человек, по-моему, еще из команды Сапарбаева, но нашедший общий язык с Шукеевым. По нынешнему бюджету на ирригационные и в целом аграрные проекты выделяется достаточно средств, которые могут стать предметом "перераспределений".

Подытоживая, политолог отметил, что многие проблемы в сельском хозяйстве не решаются не то что годами, а десятилетиями. В первую очередь, это вопрос конкурентоспособности продукции, ее качества, создания рабочих мест, модернизации производства. "При определенных усилиях в Казахстане можно достигнуть хороших результатов в этой сфере. За эти годы никто не критиковал директора Агрофирмы "Родина" Ивана Сауэра, относительно недавно возник агропромышленный холдинг во главе с Темирханом Досмухамбетовым, где отмечается урожайность, намного превышающая средний республиканский уровень, и аналогичные показатели по молоку и мясу. То есть, существуют весьма удачные модели, но отрасль остается кризисной. Во многом это связано с частой сменой министров и команд. Создаются новые системы управления и возникает эффект наслоения проблем. Разумеется, влияет и высочайший уровень коррупции. Аграрная сфера в силу специфики нуждается в значительном финансировании с низкой процентной ставкой, что становится предметом политических спекуляций".

Также огромной нагрузкой на ведомство, считает Данияр Ашимбаев, стал пресловутый, по его мнению, чрезмерно политизированный земельный вопрос. Политолог обратил внимание на то, что требующие бесплатного выделения земли на практике не желают создавать фермы и хозяйства, а стремятся получить участок под ИЖС или быстрой перепродажи. Население не слишком хочет работать в аулах и деревнях, о чем свидетельствует постоянно растущий поток миграции в города, тем не менее, решение земельной проблемы "в лоб" может вызвать новый всплеск недовольства.

– Насколько при нерешаемых в принципе задачах можно наладить более-менее эффективную модель? Шукеев прагматичный управленец, не любящий скандалы, имеет опыт работы в этой сфере, и имеет команду, обладающую таким опытом – как положительным, так и отрицательным. В краткосрочной ситуации: кого он привлечет, какие сформулирует задачи, насколько сможет их решить, будет зависеть от самого Шукеева и его взаимодействия с администрацией президента и руководством правительства, - резюмировал Данияр Ашимбаев.



Реформы в пустоту

По мнению политолога Марата Шибутова, Шукееву и его команде – старой или новой – едва ли удастся кардинально реформировать МСХ, коль скоро не удалось реформировать фонд "Самрук-Казына".

– У каждого министра свои трудности. Мамытбекова, конечно, подкосили земельные протесты, однако была и ключевая ошибка – недостатки в системе кормоводства. Необходимо было развивать эту отрасль, иначе как растить скот, если для него нет кормов? Кроме того, в бытность Мамытбекова министром МСХ на сельскохозяйственные районы обрушились паводки. Остро стояла и проблема зерновых холдингов, которую не удалось решить. Шукеев не только при курировании сельского хозяйства в правительстве, но и в должности акима Костанайской области работал с крупными зерновыми холдингами, - сказал эксперт.

В тоже время Марат Шибутов считает, что реформировать "Самрук-Казыну" у нового министра МСХ "не получилось".

– Возник гигантский долг у "КазМунайГаза", потом, если помните, бензиновый кризис то же из-за КМГ – а это "Самрук-Казына". Долг возник не только из-за "Ромпетрола" (международная нефтяная компания, некогда приобретенная КМГ – ред.), но и из-за других моментов, и все это было при Шукееве. Какие были проблемы у "Самрука", такие и остались, - указал аналитик.

По словам Марата Шибутова, известный и широко освещаемый процесс под названием "трансформация "Самрук-Казыны" не дал ожидаемых результатов. "Это называется: затей реформы, чтобы во время них тебя не сняли. Потому что никто не хочет за чужие реформы отвечать. Не знаю, сможет ли Умирзак Шукеев добиться реформирования МСХ". Репутация "крепкого хозяйственника" появилась у нового министра в те годы, когда он руководил Костанайской областью, отметил аналитик, но при нем "Самрук" лучше не стал". Между тем, перед министерством стоят огромные задачи.

– Сфера, подчиненная МСХ, гораздо шире, чем просто сельское хозяйство. Это вода, лесные, охотничьи угодья. В водном хозяйстве постоянную проблему представляют паводки, надо отходить от плотин, чего никто не хочет делать. Нужно разбираться с землями водного фонда, из-за которых всех и топит. Необходима также переориентация на выращивание новых культур, тех же бобовых. Явно не хватает садов и виноградников. Нужно начинать интенсивный экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай, до сих пор это не удается. В лесах идет незаконная вырубка, недостаточно налажено воспроизводство лесных массивов. В охотничьем хозяйстве – браконьерство, как в водоемах, так и на суше, и конечно, очень низкое воспроизводство животного мира. И это только тезисно, - пояснил Марат Шибутов.



Юлия Смолина, 17 января 18 Источник - sayasat.org

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