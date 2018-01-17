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|Новым главой полу-независимой Каталонии стал "левый" сепар Роже Торрен
08:37 18.01.2018
Новый парламент Каталонии избрал спикера из числа сепаратистов
Новый парламент Каталонии на первом учредительном заседании избрал своим спикером сторонника независимости автономии Роже Торрена. За представителя партии "Левые республиканцы" проголосовали 65 депутатов из 135. До конца января парламент должен выбрать главу администрации Каталонии.
На досрочных парламентских выборах 21 декабря прошлого года победу одержали сторонники независимости региона во главе с бывшим лидером Каталонии Карлесом Пучдемоном. Переизбрание Пучдемона осложняется тем, что он скрывается в Бельгии. Если он вернется в Испанию, то будет арестован. Согласно законодательству, перед началом первого раунда голосования кандидат на пост главы Каталонии должен явиться в парламент, чтобы представить свою программу и принять участие в дебатах. Дистанционного присутствия по видеосвязи регламент не предусматривает.
Досрочные выборы в парламент Каталонии назначили после того, как регион объявил о независимости по итогам местного референдума в октябре прошлого года. Мадрид назвал голосование незаконным и ввел в Каталонии прямое правление, которое продлится до инаугурации нового правительства автономии. Отстраненный от власти глава Каталонии Карлес Пучдемон уехал в Бельгию. Национальный высокий суд Испании выдал международный ордер на его арест. В начале декабря Мадрид отозвал международный ордер, однако испанский остается в силе.