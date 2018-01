ЦРУ выловило китайского "крота" внутри себя. Полковник Чжэнь работал на "историческую родину"

08:34 18.01.2018 Арестован бывший американский оперативник, рассекретивший шпионскую сеть



Власти США вчера объявили об аресте бывшего оперативника ЦРУ Чжэня Чэньли, который, как предполагают в американской разведке, стоит за многочисленными пропажами и убийствами агентов США в Китае в 2010–2012 годах. Масштабы потерь от его деятельности газета New York Times сравнивает с ущербом от работы Олдрича Эймса и Роберта Ханссена, знаменитых агентов СССР и России, рассекреченных в 1994 и 2001 годах. В случае если обвинения будут доказаны, шпионский скандал может привести к похолоданию в отношениях между Пекином и Вашингтоном.



Живший в Гонконге под именем Джерри Чунь Шин Ли 53-летний натурализованный гражданин США Чжэнь Чэньли был задержан спецслужбами 15 января в аэропорту Нью-Йорка. На следующий день на сайте Министерства юстиции страны появилась информация о том, что он обвиняется в "незаконном хранении информации, имеющей отношение к национальной обороне", и в случае признания его виновным может получить до десяти лет тюремного заключения.



Впрочем, источники газеты The New York Times полагают, что это только начало и список обвинений может в ходе расследования стать куда больше. Господина Чжэня подозревают в том, что он передал китайской разведке один из самых охраняемых секретов ЦРУ и ФБР: имена американских агентов в Китае. В 2010–2012 годах разведсети США в КНР был нанесен крайне серьезный ущерб: по данным газеты, за этот период были убиты или пропали без вести около 20 информаторов. Одного из них, подтвердили NYT три американских официальных лица, застрелили во дворе госучреждения прямо на глазах его коллег - предположительно, в качестве предостережения остальным.



Ущерб от этой деятельности, сообщил изданию источник, "сравним с тем, который нанесло США предательство Олдрича Эймса и Роберта Ханссена". Бывший начальник контрразведывательного подразделения в отделе СССР и Восточной Европы ЦРУ Олдрич Эймс был завербован СССР в 1985 году и работал на Москву вплоть до своего разоблачения в 1994 году. За все время он успел выдать 25 американских оперативников и считается одним из самых результативных сотрудников Службы внешней разведки СССР и России. Роберт Ханссен, работавший в контрразведывательном подразделении ФБР, сотрудничал с советской и российской разведками с 1979 по 2001 год, когда он был арестован при закладке в тайник секретных документов. После ареста он был признан виновным в 15 случаях шпионажа. Оба подсудимых получили пожизненные сроки заключения в тюрьмах особо строгого режима.



Чжэнь Чэньли был принят на службу в ЦРУ в 1994 году и покинул управление в 2007 году. После этого уехал в Гонконг, где работал в одном из "известных аукционных домов". В 2012 году Чжэнь Чэньли с семьей решил перебраться жить обратно в США, в штат Виргиния. Во время перелета его личные вещи были дважды тайно досмотрены. Оперативники ЦРУ обнаружили в них две записные книжки с именами и адресами оперативников США в Китае, а также другой секретной информацией. С августа 2012 года по июнь 2013-го Чжэнь Чэньли жил в Виргинии, регулярно встречался с бывшими коллегами по ЦРУ и был несколько раз допрошен ФБР. Ни разу за время этих контактов он не сообщил, что имеет в распоряжении записи, содержащие секретную информацию.



Далее в истории появляются вопросы, на которые только предстоит найти ответ. По каким-то причинам в середине 2013 года господину Чжэню было разрешено покинуть страну и вернуться в Гонконг, где он и находился до января 2018 года. Затем он, отлично зная об интересе к себе со стороны ФБР, по непонятным причинам решил вернуться в США, где и был сразу же арестован. По мнению ведущего научного сотрудника ИДВ РАН Василия Кашина, в 2013 году подозреваемого могли отпустить в том случае, если "имели намерение следить за ним при помощи различных электронных средств и попытаться выяснить личности тех, с кем он контактирует".



Если Чжэнь Чэньли окажется тем, кого в нем подозревают, его арест положит начало крупнейшему шпионскому скандалу между США и Китаем за последние десятилетия. ЦРУ начало искать причину утечек данных информаторов в 2011 году, но мнения внутри разведсообщества разделились. Часть сотрудников считала, что дело в "кроте", часть - что китайцам удалось подключиться к секретному каналу связи с американскими оперативниками в КНР. Обвинительный приговор господину Чжэню может поставить в этом споре точку и привести к охлаждению отношений между Китаем и США.



"В нормальных условиях ни к какому похолоданию это бы не привело. Если речь не идет о попытке иностранной державы спровоцировать политические изменения, разведывательная деятельность воспринимается достаточно спокойно,- заметил Василий Кашин.- Впрочем, в случае дополнительной политической стимуляции ситуацию можно раздуть до скандала". Президент США Дональд Трамп такую возможность вряд ли упустит: несмотря на уже прошедшие взаимные визиты, Белый дом продолжает в жесткой форме критиковать КНР за "торговую войну против США" и поддержку Северной Кореи.



Источник "Ъ", близкий к российским спецслужбам, утверждает, что китайская разведка "создавала много проблем для Москвы в период 2009–2011 годов". В то время, по словам собеседника "Ъ", китайцы "активно практиковали промышленный шпионаж", проявляя повышенное внимание к ракетным технологиям (в частности, к системам управления межконтинентальной баллистической ракеты Р-30 "Булава") и к технологиям производства авиационных двигателей (типа АЛ-41Ф1С).



"Вербовали по-разному: кого-то подкупали, кого-то шантажировали. Действовали достаточно примитивно, но без работы наша контрразведка не оставалась: ежегодно возбуждались десятки уголовных дел, почти все они проходили в закрытом режиме",- вспоминает бывший сотрудник спецслужб. По словам собеседника "Ъ", сейчас ситуация изменилась: между Москвой и Пекином выстроено стратегическое партнерство, а президент Владимир Путин и секретарь Госсовета КНР Си Цзиньпин установили доверительные личные отношения. "На этом фоне шпионских скандалов стало меньше, но это не означает, что китайская разведка окончательно прекратила работу",- убежден источник "Ъ".



Михаил Коростиков, Иван Сафронов

18.01.18 Источник - коммерсант

