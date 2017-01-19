 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Туркмения активизиует поиск новых газо-нефте-месторождений
08:30 18.01.2018

Туркменистан ищет новые газовые и нефтяные месторождения и устанавливает в домах газовые счетчики

В Туркменистане проводятся разведывательно-исследовательские работы, 2D и 3D сейсмические исследования, направленные на поиск новых газовых и нефтяных месторождений. Об этом сообщает ИА Тренд, со ссылкой на сообщение "Нефтегазового комплекса" страны.

Доклад о проделанной работе был озвучен в ходе отчетного собрания посвященного результатам работы предприятий нефтегазового комплекса в 2016 году. В совещании приняли участие заместитель председателя Кабинета Министров Ягшигельды Какаев, главы госконцернов "Туркменгаз", "Туркменнефть", "Туркменнефтегазстрой", госкорпорации "Туркменгеология" и отраслевого научного института.

Кроме того, на собрании сообщалось о бесперебойном обеспечении природным газом новых населенных пунктов, о его безопасном и рациональном использовании, а также об установке счетчиков для измерения объемов потребляемого газа.

Ранее сообщалось, что в Туркменистане открыто около двухсот месторождений нефти и газа. Потенциальные ресурсы углеводородов страны составляют 71,2 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, из которых 53 миллиарда приходится на сухопутные, а 18,2 миллиардов тонн - на морские участки.
19 января 2017

Источник - trend.az
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