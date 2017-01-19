Туркмения активизиует поиск новых газо-нефте-месторождений

08:30 18.01.2018 Туркменистан ищет новые газовые и нефтяные месторождения и устанавливает в домах газовые счетчики



В Туркменистане проводятся разведывательно-исследовательские работы, 2D и 3D сейсмические исследования, направленные на поиск новых газовых и нефтяных месторождений. Об этом сообщает ИА Тренд, со ссылкой на сообщение "Нефтегазового комплекса" страны.



Доклад о проделанной работе был озвучен в ходе отчетного собрания посвященного результатам работы предприятий нефтегазового комплекса в 2016 году. В совещании приняли участие заместитель председателя Кабинета Министров Ягшигельды Какаев, главы госконцернов "Туркменгаз", "Туркменнефть", "Туркменнефтегазстрой", госкорпорации "Туркменгеология" и отраслевого научного института.



Кроме того, на собрании сообщалось о бесперебойном обеспечении природным газом новых населенных пунктов, о его безопасном и рациональном использовании, а также об установке счетчиков для измерения объемов потребляемого газа.



Ранее сообщалось, что в Туркменистане открыто около двухсот месторождений нефти и газа. Потенциальные ресурсы углеводородов страны составляют 71,2 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, из которых 53 миллиарда приходится на сухопутные, а 18,2 миллиардов тонн - на морские участки.

19 января 2017 Источник - trend.az

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516253400

Новости Казахстана

