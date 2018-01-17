Население Узбекистана избавили от платы за установку счетчиков за газ и электричество

08:27 18.01.2018 В Узбекистане расходы на установку счетчиков газа и электроэнергии теперь будут нести не потребители, а ресурсоснабжающие организации. Постановление правительства об этом вступило в силу 16 января, сообщает ИА "Фергана".



В пункте 2 постановления говорится: "Приобретение, установка, периодическая государственная поверка и опломбирование современных приборов учета потребления электрической энергии и природного газа бытовым потребителям осуществляется за счет средств, соответственно, предприятий территориальных электрических сетей и газоснабжающих организаций".



В документе также указано, что полную ответственность за организацию и проведение поверок измерительных счетчиков также несут ресурсоснабжающие компании. Более того, подключать субъекты предпринимательства к электрическим и газовым сетям будут только по желанию частных бизнес-структур, а не в обязательном порядке.



Отметим, что совершенно иная ситуация в Туркменистане, где после отмены льгот население должно за свой счет устанавливать счетчики на газ, воду и электричество. Тем, у кого измерительные приборы не установлено, отказывают в предоставлении различных справок.



17 января 2018 Источник - hronikatm.com

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