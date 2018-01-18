Сирийские курды надеются на помощь Москвы, - И.Субботин

07:54 18.01.2018 Анкара обещает, что ее новая операция не ограничится Африном



В Сирийском Курдистане надеются, что Россия сможет предотвратить турецкую операцию в Африне. О таких чаяниях сообщил "НГ" член Национального конгресса Курдистана Фархат Патиев. Впрочем, признаков того, что Турция откажется от своих притязаний на подконтрольный курдам анклав, пока нет. В экспертной среде отмечают: вряд ли сейчас стоит ждать резкого ответа от давнего партнера курдов – США.



"Курды являются сторонниками урегулирования сирийского кризиса и имеют конкретный план по достижению этой цели, – заявил "НГ" Патиев. – Курды ожидают, что Россия, являющаяся одним из немногих участников сирийского конфликта, стремящихся положить конец войне в этом регионе, поддержит инициативу курдов.



Религиозному фанатизму, а также военному вмешательству третьих сторон, пытающихся решить свои узкополитические задачи, опираясь на исламский радикализм, должен быть положен конец. Курдам нужна в этом поддержка России". На уточняющий вопрос, ждет ли Рожава (название провозглашенного сирийскими курдами государства), что РФ предотвратит турецкую экспансию в Африне, собеседник "НГ" ответил утвердительно.



Турецкое руководство открыто говорит о своих амбициях на северо-западе Сирии. Вчера глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может расширить зону военной операции. "Меры предосторожности Турции против отрядов народной самообороны (курдские вооруженные группы. – "НГ") и Рабочей партии Курдистана (РПК, организация, которая, по мнению турецкого руководства, является террористической. – "НГ") не могут быть ограничены одним лишь Африном, – заявил Чавушоглу в Ванкувере после переговоров с американским коллегой Рексом Тиллерсоном. – Операция может быть проведена в Манбидже и к востоку от реки Евфрат". Глава турецкой дипломатии вновь подчеркнул, что планы США по созданию пограничных сил безопасности в Сирии (см. "НГ" от 15.01.18) "наносят непоправимый вред отношениям между" Анкарой и Вашингтоном.



В турецкой экспертной среде объясняют стремление Анкары взять под контроль территорию Африна интересами национальной безопасности. "Во-первых, там сосредоточено серьезное количество группировок, которые Турция считает продолжением террористической организации РПК, – пояснил "НГ" политолог, доцент Университета экономики и технологий TOBB в Анкаре Тогрул Исмаил. – Во-вторых, оттуда часто в направлении турецкой территории проводились различные операции. В-третьих, американцы туда долгое время отправляли свое вооружение. Беспокойство Турции связано с тем, что это оружие будет использовано против нее. В-четвертых, Турция не может допустить создания вдоль своей границы искусственного государства, которое будет контролироваться извне другими игроками". Аналитик добавил: у руководства республики нет исторических притязаний на Африн. "Турцию прежде всего интересует безопасность своих границ", – уверил Исмаил.



Курдская партия "Демократический союз", которая считается одной из наиболее влиятельных политических сил на севере Сирии, призывает международное сообщество остановить обстрелы, которые ведут турецкие военные. "Африн не останется в одиночестве, – говорится в заявлении партии. – Мы призываем международное сообщество взять ответственность за более чем миллион людей, живущих в Африне".



Вашингтон, в свою очередь, решил дистанцироваться от курдов. "Турция – наш очень важный и ценный союзник по НАТО, – заявила на своем брифинге официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, отвечая на вопрос журналистов, есть ли у Соединенных Штатов позиция в отношении операции, которую давно готовила Турецкая Республика. – У нас много связей с правительством Турции. Что касается того, что происходит в Сирии, Соединенные Штаты находятся там, чтобы уничтожить "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ. – "НГ")". Официальный представитель штаба международной операции "Непоколебимая решимость" Райан Диллон отметил в своем комментарии для турецкого агентства Anadolu, что США не работают в Африне. "Миссия коалиции не изменилась: победить ИГ в определенных районах Ирака и Сирии и создать условия для дальнейших операций по повышению региональной стабильности", - цитирует агентство представителя военной миссии.



В российской экспертной среде полагают, что американское руководство не будет против гипотетического захвата районов курдского анклава. "Зона Африна отличается от территории остальной Рожавы, которая контролируется международной коалицией, тем, что в ней присутствуют миротворческие силы России, – заявил "НГ" руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады РАН Александр Шумилин. – Курды рассчитывают скорее на содействие РФ и своих коллег из Иракского Курдистана. Американцы готовы, на мой взгляд, закрыть глаза на то, что будет происходить в Африне, потому что бороться с этим – дело бесперспективное: это отдельный кантон (административная единица в Курдистане. – "НГ"), окруженный турками, и там преобладают вооруженные группы, связанные с РПК. Американцы, вероятно, готовы пожертвовать этим анклавом с тем, чтобы реализовать свой план на других территориях, контролируемых международной коалицией (курдские кантоны на востоке Сирии. – "НГ"). Там они будут реализовывать свой план создания 30-тысячной группировки. Африн не входит в этот план".



Россия пока не высказывалась твердо в отношении афринской авантюры Турции. Если судить по заявлениям первых лиц, то Москва склонна скорее уступить Анкаре, нежели препятствовать ей в отсечении некоторых районов от курдского анклава. На полный захват кантона, по оценкам наблюдателей, Турецкая Республика вряд ли решится. О гибком подходе российской стороны свидетельствует заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, сделанное им на большой пресс-конференции в Москве. "Курды являются частью сирийской нации, и их интересы должны быть учтены в работе, которую мы проводим в том числе по подготовке к Конгрессу национального диалога", – заявил министр. Он не преминул заметить, что разрешению ситуации вокруг Африна мешают шаги США. В частности, Лавров упомянул американский план по созданию пограничных сил безопасности в Сирии. "Этот новый односторонний ультимативный шаг-проект не помогает успокоить ситуацию вокруг Африна", – заметил глава МИД РФ.

Игорь Субботин

18.01.18 Источник - ng.ru

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