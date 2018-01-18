 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 18.01.2018
14:47  Путин - хватит жевать сопли. Пора с Америкой разговаривать по другому, - А.Нагорный
14:46  Пауки зашевелились. Заговор рос-банкиров, - А.Проханов
14:44  Asia Times: Почему в ЕС ополчились против политики США в отношении Ирана?
14:42  США – стрелок, курды – пули, Турция – порох, а кто – мишень? - М.Выбойщик
14:37  Имперские миры были разрушены именно языками и культурой, - А.Потемкин
14:35  Россия стремится крепче сдружиться с диктаторами Азии, - Юкако Оно
09:52  "Правда Востока". В Узбекистане имамы заставляют прихожан выписывать государственные газеты
09:46  Тортик за $179 тысяч. Племянница Елбасы вышла в замуж в Шымкенте...
09:38  "Иго" Золотой Орды: что это было на самом деле
09:35  Собчачнули Бузову. В Туркменистане запретили вредные привычки и секс на ТВ
09:32  В Казахстане паспорта на латинице будут выдавать с 2021 года
09:27  Иран и новая Американская стратегия, - Donya-e Eqtesad
09:16  Жуткое ДТП под Актюбинском. В "Икарусе" сгорели 52 узбека
09:00  Сможет ли Шукеев не завалить КазСельское хозяйство? - Д.Ашимбаев
08:37  Новым главой полу-независимой Каталонии стал "левый" сепар Роже Торрен
08:34  ЦРУ выловило китайского "крота" внутри себя. Полковник Чжэнь работал на "историческую родину"
08:30  Туркмения активизиует поиск новых газо-нефте-месторождений
08:27  Население Узбекистана избавили от платы за установку счетчиков за газ и электричество
07:54  Сирийские курды надеются на помощь Москвы, - И.Субботин
07:53  Россия окажется под центральноазиатским напряжением, - В.Панфилова
07:44  И скучно, и грустно... Британская премьерша Мэй учредила пост "министра по одиночеству"
06:14  В Кыргызстане начал работу сайт волонтеров - volunteer.kg
01:44  Кто ответит за дырявый Нацфонд Казахстана? - О.Червинский
01:14  Казахстан впустит Америку в "мягкое подбрюшье" России, - "СП"
00:38  Крен и креновые союзнички. Американский вояж Елбасы означает для России.., - К.Затулин
00:27  Когда будет следующая большая война? - Бьярне Реше
00:11  Операция "Труба Евфрата". Турция давно имеет планы на сирийские нефтепроводы, - А.Балиев
00:09  Связанный шиитским поясом. Ирану может потребоваться помощь России, - К.Стригунов
00:02  Вонючие дыры США. Во что выльются скандальные слова Трампа о "shithole", - И.Титов
00:00  Эффект Шукеева. Почему кредитный рейтинг Казахстана в одном шаге от "мусорного", - М.Асипов
Среда, 17.01.2018
21:14  Сдаться на милость богатого. Беднейшие страны ЮВА выбирают между Вьетнамом и Китаем, - "ВПК"
20:53  Назарбаев пожал крепкого Пенса
20:23  Что происходит с Казахстаном? Для обозначения таких стран есть специальное слово.., - Дж.Фриман
20:15  Узбекистан: обещанного металла три года ждут, - А.Новиков
20:06  Боевая готовность: США и Китай готовятся к торговой битве титанов, - Wall Street Journal
20:00  Древняя "замерзшая" гробница скифского царевича найдена в Сибири, - Independent
17:59  Астанинские полицаи на Porsche Cayenne врезались в ворота госрезиденции Елбасы "Акорда"
15:11  Последнее предупреждение Трампа, - Г.Мирзаян
15:10  Китай начнет сбрасывать доллар с постамента завтра, - Ю.Баранчик
15:05  Спрут против "Осьминога". Превратится ли Кыргызстан в бандитское государство, - У.Бабакулов
15:04  Баяны киргизских исламистов все громче звучат в России, - А.Приймак
15:02  Центризбирком России отказался принять политический ислам
14:57  Казахстанские ученые не понимают президентских апострофов, - А.Миклашевская
14:56  Таджикистан отказался от военных парадов ради 30-летия независимости
09:15  Новым президентом Национального Олимпийского комитета Узбекистана избрали Умида Ахмаджонова
08:54  Жертва пиара. Рахмон-мини затеял проверку аудитом... самого себя
08:53  Доходы рядовых таджиков растут? - "РО"
08:43  Анкара готова вступить в гибридную войну против США, - А.Шарковский
08:23  Исламист исламисту волк. "Вилайят Синай Исламского государства" объявил войну бывшим союзникам из ХАМАС
08:20  Отношения Астаны и Вашингтона насыщаются сталью, - "Къ"
08:10  Назарбаев может стать посредником в диалоге США с Россией, - В.Панфилова
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Сирийские курды надеются на помощь Москвы, - И.Субботин
07:54 18.01.2018

Анкара обещает, что ее новая операция не ограничится Африном

В Сирийском Курдистане надеются, что Россия сможет предотвратить турецкую операцию в Африне. О таких чаяниях сообщил "НГ" член Национального конгресса Курдистана Фархат Патиев. Впрочем, признаков того, что Турция откажется от своих притязаний на подконтрольный курдам анклав, пока нет. В экспертной среде отмечают: вряд ли сейчас стоит ждать резкого ответа от давнего партнера курдов – США.

"Курды являются сторонниками урегулирования сирийского кризиса и имеют конкретный план по достижению этой цели, – заявил "НГ" Патиев. – Курды ожидают, что Россия, являющаяся одним из немногих участников сирийского конфликта, стремящихся положить конец войне в этом регионе, поддержит инициативу курдов.

Религиозному фанатизму, а также военному вмешательству третьих сторон, пытающихся решить свои узкополитические задачи, опираясь на исламский радикализм, должен быть положен конец. Курдам нужна в этом поддержка России". На уточняющий вопрос, ждет ли Рожава (название провозглашенного сирийскими курдами государства), что РФ предотвратит турецкую экспансию в Африне, собеседник "НГ" ответил утвердительно.

Турецкое руководство открыто говорит о своих амбициях на северо-западе Сирии. Вчера глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может расширить зону военной операции. "Меры предосторожности Турции против отрядов народной самообороны (курдские вооруженные группы. – "НГ") и Рабочей партии Курдистана (РПК, организация, которая, по мнению турецкого руководства, является террористической. – "НГ") не могут быть ограничены одним лишь Африном, – заявил Чавушоглу в Ванкувере после переговоров с американским коллегой Рексом Тиллерсоном. – Операция может быть проведена в Манбидже и к востоку от реки Евфрат". Глава турецкой дипломатии вновь подчеркнул, что планы США по созданию пограничных сил безопасности в Сирии (см. "НГ" от 15.01.18) "наносят непоправимый вред отношениям между" Анкарой и Вашингтоном.

В турецкой экспертной среде объясняют стремление Анкары взять под контроль территорию Африна интересами национальной безопасности. "Во-первых, там сосредоточено серьезное количество группировок, которые Турция считает продолжением террористической организации РПК, – пояснил "НГ" политолог, доцент Университета экономики и технологий TOBB в Анкаре Тогрул Исмаил. – Во-вторых, оттуда часто в направлении турецкой территории проводились различные операции. В-третьих, американцы туда долгое время отправляли свое вооружение. Беспокойство Турции связано с тем, что это оружие будет использовано против нее. В-четвертых, Турция не может допустить создания вдоль своей границы искусственного государства, которое будет контролироваться извне другими игроками". Аналитик добавил: у руководства республики нет исторических притязаний на Африн. "Турцию прежде всего интересует безопасность своих границ", – уверил Исмаил.

Курдская партия "Демократический союз", которая считается одной из наиболее влиятельных политических сил на севере Сирии, призывает международное сообщество остановить обстрелы, которые ведут турецкие военные. "Африн не останется в одиночестве, – говорится в заявлении партии. – Мы призываем международное сообщество взять ответственность за более чем миллион людей, живущих в Африне".

Вашингтон, в свою очередь, решил дистанцироваться от курдов. "Турция – наш очень важный и ценный союзник по НАТО, – заявила на своем брифинге официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, отвечая на вопрос журналистов, есть ли у Соединенных Штатов позиция в отношении операции, которую давно готовила Турецкая Республика. – У нас много связей с правительством Турции. Что касается того, что происходит в Сирии, Соединенные Штаты находятся там, чтобы уничтожить "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ. – "НГ")". Официальный представитель штаба международной операции "Непоколебимая решимость" Райан Диллон отметил в своем комментарии для турецкого агентства Anadolu, что США не работают в Африне. "Миссия коалиции не изменилась: победить ИГ в определенных районах Ирака и Сирии и создать условия для дальнейших операций по повышению региональной стабильности", - цитирует агентство представителя военной миссии.

В российской экспертной среде полагают, что американское руководство не будет против гипотетического захвата районов курдского анклава. "Зона Африна отличается от территории остальной Рожавы, которая контролируется международной коалицией, тем, что в ней присутствуют миротворческие силы России, – заявил "НГ" руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады РАН Александр Шумилин. – Курды рассчитывают скорее на содействие РФ и своих коллег из Иракского Курдистана. Американцы готовы, на мой взгляд, закрыть глаза на то, что будет происходить в Африне, потому что бороться с этим – дело бесперспективное: это отдельный кантон (административная единица в Курдистане. – "НГ"), окруженный турками, и там преобладают вооруженные группы, связанные с РПК. Американцы, вероятно, готовы пожертвовать этим анклавом с тем, чтобы реализовать свой план на других территориях, контролируемых международной коалицией (курдские кантоны на востоке Сирии. – "НГ"). Там они будут реализовывать свой план создания 30-тысячной группировки. Африн не входит в этот план".

Россия пока не высказывалась твердо в отношении афринской авантюры Турции. Если судить по заявлениям первых лиц, то Москва склонна скорее уступить Анкаре, нежели препятствовать ей в отсечении некоторых районов от курдского анклава. На полный захват кантона, по оценкам наблюдателей, Турецкая Республика вряд ли решится. О гибком подходе российской стороны свидетельствует заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, сделанное им на большой пресс-конференции в Москве. "Курды являются частью сирийской нации, и их интересы должны быть учтены в работе, которую мы проводим в том числе по подготовке к Конгрессу национального диалога", – заявил министр. Он не преминул заметить, что разрешению ситуации вокруг Африна мешают шаги США. В частности, Лавров упомянул американский план по созданию пограничных сил безопасности в Сирии. "Этот новый односторонний ультимативный шаг-проект не помогает успокоить ситуацию вокруг Африна", – заметил глава МИД РФ.
Игорь Субботин
18.01.18

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516251240
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  