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Россия окажется под центральноазиатским напряжением, - В.Панфилова
07:53 18.01.2018

Москва готова подключиться к инфраструктурным проектам в регионе

Туркменистан поставит в Пакистан 1000 МВт электроэнергии. Соглашение об этом был достигнуто в ходе переговоров президента этой страны Хусейна Мамнуна с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым, который сейчас находится с визитом в Исламабаде. Пакистан, являясь участником проекта CASA-1000 по переброске электроэнергии из Таджикистана и Киргизии в Индию через Афганистан, находится в поиске дополнительных вариантов поставки электричества, поскольку строительство линий электропередачи (ЛЭП) еще не начиналось. "НГ" стало известно, что Россия готова включиться в реализацию энергетических экспортно ориентированных инфраструктурных проектов Центральной Азии.

Реализация проекта CASA-1000 зависит от темпов согласования и финансирования. Проект подразумевает строительство ЛЭП мощностью 500 кВт от подстанции "Датка" (Киргизия) до Худжанда (Таджикистан) и от Санктуды до Кабула и Пешавара, а также конвертерных подстанций с пропускной способностью 1300 мВт в Сангтуде, Кабуле и Пешаваре с пропускной способностью 300 мВт и 1300 мВт соответственно. Ранее планировалось, что Афганистан тоже будет закупать электроэнергию. Однако в прошлом году правительство отказалось от этой идеи, оставив за страной только транзитные функции. Строительством же афганского участка – 563 км, который пересечет семь провинций, займутся две индийские компании. Они уже приступили к закупке стройматериалов.

Свою часть проекта начал выполнять Бишкек и до конца января, как обещал нынешний президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, приступит к выполнению работ. "По первому участку длиной 125 км в прошлом году шла оценка конкурсных заявок. Средства на реализацию дал Исламский банк развития. По второму участку, 325 км, должен был начаться закупочный процесс. Деньги – Всемирного банка и Европейского инвестиционного банка. В Киргизии уже отобрана компания, которая будет вести надзор за строительством, но что за компания – пока неизвестно. По моим сведениям, в ближайшее время должны закончиться экологическая экспертиза и оценка воздействия на социальную сферу", – рассказал "НГ" генеральный директор аналитического центра "Стратегия Восток–Запад" Дмитрий Орлов.

Эксперт обратил внимание на высокие риски, сопряженные с реализацией проекта. "Например, подрывы ЛЭП террористами. А это уже требует от тех, кто этот проект финансирует, договариваться со старейшинами племен, по территории которых эти ЛЭП будут проходить. Афганистан – такая страна, где мало хотеть построить что-то стратегически важное, надо еще суметь обеспечить безопасность проекта. Иначе он не оправдает вложений", – отметил Орлов.

Между тем Совет Безопасности ООН призывает рассматривать Афганистан не как угрозу безопасности в регионе, а как важного партнера. "Крайне важно интегрировать экономику Афганистана и соседних стран, в том числе государств Центральной Азии, посредством расширения взаимодействия и сотрудничества, в частности путем реализации региональных инфраструктурных, торговых, инвестиционных, транзитных и транспортных проектов", – говорится в распространенном заявлении делегации СБ ООН, побывавшей в Афганистане 13–15 января.

По оценке делегации, укрепление безопасности в Афганистане откроет возможности для реализации важных региональных экономических проектов, включая проекты по развитию инфраструктуры, поставкам электроэнергии, расширению торговли и транзитных услуг. Совбез приветствовал тенденцию роста товарооборота между Афганистаном и его соседями, особенно странами Центральной Азии.

В свою очередь, кабульские власти заверили представителей ООН в том, что работают над созданием условий для реализации транзитных проектов газопровода ТАПИ (Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия), сети ЛЭП CASA-1000, железной дороги из Центральной Азии и Китая в Иран и Южную Азию, с выходом на порты Гвадар и Чабахар. Это откроет центральноазиатским товарам кратчайший путь к Индийскому океану и создаст возможность для импорта товаров в регион. Кроме того, энергоемкий рынок Афганистана (разработка месторождений висмута, сурьмы, железной руды, золота и др.) требует дополнительных проектов и вложений.

В России рассматривается участие компаний в инфраструктурных проектах. Тем более что необходимые проекты разрабатывались еще в советское время. Была готова программа восстановления страны AFGAN-RELIF для интеграции страны в мировое сообщество. Россия предлагала помощь в разработке крупнейшего в мире Айнакского месторождения меди, открытого советскими геологами еще в 1973–1974 годах. Его запасы оцениваются в 705 млн т руды. Однако власти Афганистана решили провести тендер, победителем которого в 2007 году стал Китай. Тем не менее месторождение вот уже 10 лет находится в законсервированным виде из-за отсутствия постоянного энергоснабжения. Аналогичная история с месторождением железных руд "Хаджигак", владельцем которой является индийская компания.

Тема российского участия в инфраструктурных проектах Средней Азии и Афганистана актуализировалась накануне очередной годовщины вывода советских войск из Афганистана, которая приходится на 15 февраля. Россия обладает уникальным опытом экономического сотрудничества с Кабулом, который, как сказал "НГ" источник в российском правительстве, она готова применить на практике. Эти проекты можно будет реализовать в рамках ШОС. В этом случае закономерно надеяться на привлечение инвестиций Азиатского банка развития. Тем более что этот банк финансирует проект линии электропередачи ТУТАП (Туркменистан–Узбекистан–Таджикистан–Афганистан–Пакистан). Как заметил глава Минэнерго РФ Александр Новак на недавнем заседании Энергетического совета СНГ в Ташкенте, при восстановлении энергетических связей между странами Центральной Азии появится возможность функционирования проектов CASA-1000 и ТУТАП во взаимодополняющем круглогодичном режиме. Это даст возможность для нормального обеспечения электроэнергией всех стран региона, а также обеспечит ее бесперебойный экспорт в Афганистан, страны Южной Азии и Среднего Востока.
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

18.01.2018

Источник - ng.ru
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