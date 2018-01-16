Кто ответит за дырявый Нацфонд Казахстана? - О.Червинский

01:44 18.01.2018 По чьему непрофессионализму или же злому умыслу Казахстан должен будет выплатить 500 млн долларов в качестве возмещения убытков иностранному инвестору



На снимке: министр юстиции Марат Бекетаев тратит на дело, связанное с арестом денег Нацфонда, до 40% рабочего времени.



В понедельник, 15 января, министр юстиции Казахстана Марат БЕКЕТАЕВ, пойманный журналистами в кулуарах парламента, давал пояснения по скандальному иску молдавского олигарха Анатола СТАТИ. Судя по всему, разборки с изгнанным из Казахстана без малого десять лет назад инвестором вызвали цунами на нашем политическом олимпе, грозящее поглотить кое-кого в своих волнах.



И пока непонятно, кто окажется в итоге крайним.



Если в течение четырех лет казахстанцы и не подозревали, что где-то в далеком Стокгольме арбитражный трибунал рассмотрел иск Стати к Республике Казахстан и присудил к выплате ему 500 млн долларов в качестве возмещения убытков, то после ареста в конце прошлого года 22 млрд долларов казахстанского Национального фонда в банке Bank of New York Mellon Corp, а также принадлежащей фонду "Самрук-Казына" доли в Кашаганском проекте, комментарии официальных лиц посыпались как из рога изобилия.



Причем зачастую противоречащие друг другу.



Так, в заявлении "Самрук-Казыны" от 9 января упор делается на то, что, несмотря на арест доли в Кашагане, убытков госфонд не понесет: "АО "Самрук-Казына" сохраняет все свои права голоса по данным акциям, и текущее управление "КМГ Кашаган Б.В." осуществляется в обычном режиме, в том числе исполнение платежных и иных обязательств "КМГ Кашаган Б.В." перед третьими лицами, за исключением выплаты дивидендов в пользу АО "Самрук-Казына".



А уже на следующий день, 10 января, Министерство юстиции частично опровергло заявление коллег: "Арест является временной мерой и не ограничивает права на получение дивидендов и вознаграждений".



Сообщив, что "республика имеет право и будет использовать все возможности для возмещения ущерба, нанесенного незаконным арестом активов", ведомство дало понять, что других комментариев не последует:



"Министерство не будет комментировать перспективы разморозки или других аспектов дела. Это может использоваться другой стороной против интересов Республики Казахстан и расцениваться как давление на суд".



Однако, скорее всего, градус политического напряжения вокруг ареста денег в Астане растет, так что министр Бекетаев согласился-таки дать подробные комментарии как по сути иска, так и по его перспективам.



При этом он признал, что тратит на работу с этим делом в отдельные дни до 40 процентов своего рабочего времени. Однако, как показывает опыт, не всегда огромное количество трудозатрат гарантирует такой же высокий результат.



Министр отметил, что развязка истории со Стати и, соответственно, разморозка арестованных активов при благоприятном для нас исходе (даже оставляя за скобками – придется в итоге платить присужденные в качестве компенсации суммы или нет) – дело не ближайшего будущего. "Судьба этих денег будет решаться на последующих этапах в судах, и до того времени еще достаточно долго, – сказал он. – Когда эти слушания произойдут? Ни в одной стране время слушаний о принудительном исполнении не назначено".



А пока у министра есть свободное время, можно порекомендовать ему в рамках тех самых 40 процентов рабочего времени поискать ответы на следующие вопросы:



Кто конкретно из высокопоставленных чиновников в 2008 году принимал решение о расторжении контрактов на недропользование с Анатолом Стати? И на каких должностях она работают на благо Родины сегодня?



Почему при расторжении этих контрактов не были соблюдены все юридические процедуры в соответствии с международным правом, что исключало бы возможность для инвестора выиграть арбитражный трибунал?



Учитывая, что формальным поводом для расторжения контрактов стала классификация трубопроводов, по которым подконтрольные Стати нефтедобывающие компании поставляли нефть в систему "КазТрансОйла" как магистральные, на эксплуатацию которых у компаний не было лицензии, стоило ли такое нарушение 500 млн долларов, которые теперь предстоит выплатить Казахстану?



Почему после передачи месторождений, разрабатываемых этими компаниями, "КазМунайГазу", строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Боранколь, начатое Стати, было приостановлено, само предприятие подверглось разграблению и запустению, несмотря на прямое поручение главы государства завершить строительство?



Быть может, ответы на эти вопросы помогут после окончания судебных перипетий определить персоны, по чьему непрофессионализму или же злому умыслу Казахстан вынужден тратить средства из Национального фонда на выплату компенсаций и судебных издержек.



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О том, как Анатол Стати приходил и уходил из Казахстана, читайте в новой книге Олега ЧЕРВИНСКОГО "Черная кровь Казахстана", которая продается во всех магазинах "Меломан" и MARWIN в республике, а также в интернет-магазине meloman.kz с доставкой в любой город страны.

Олег ЧЕРВИНСКИЙ

Вторник, 16 Янв 2018, Источник - ratel.kz

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