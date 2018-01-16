Казахстан впустит Америку в "мягкое подбрюшье" России, - "СП"

01:14 18.01.2018 Казахстан впустит Америку в "мягкое подбрюшье" России



Союзник Москвы по ЕАЭС нашел себе нового друга за океаном?



Сергей Аксенов



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Андрей Грозин

Дмитрий Журавлев



Союзник России по ЕАЭС намерен установить "расширенное стратегическое партнерство" с США. Об этом Нурсултан Назарбаев говорил с Дональдом Трампом в ходе своего визита за океан. Это означает, что Москве придется конкурировать с Вашингтоном практически у своих южных границ.



Наиболее опасным выглядит намерение Вашингтона развить формат С5+1, созданный усилиями госсекретаря Джона Керри. Речь идет о прямом взаимодействии Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении с Соединенными Штатами, пишет "Коммерсант". Ранее Конгресс США выделил на развитие этого формата 15 млн. долларов.



Сейчас Рекс Тиллерсон намерен задействовать созданный своим предшественником механизм. Однако Россия отнеслась к этому с обоснованным подозрением. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, США намерены "злоупотребить этим форматом", поскольку его цель - "развернуть все проекты с участием Центральной Азии на юг, в сторону Афганистана, но без участия Российской Федерации".



Геополитические планы Вашингтона не были бы так опасны, если бы не позиция Астаны. Кажется, Назарбаев не прочь уравновесить таким образом влияние Москвы в регионе. На встрече с Трампом он заверил, что "Казахстан является другом Соединенных Штатов", а также ценит политическую поддержку Вашингтоном своей независимости и целостности территории.



В этом смысле позиция Назарбаева похожа на позицию Петра Порошенко. Не даром лидер Казахстана попросил у президента США того же, чего Украина просила у ЕС - безвизового режима. Для американцев безвизовый въезд в Казахстан уже введен, напомнил Назарбаев. При этом он пригласил самого Трампа в будущем посетить Казахстан.



Как сообщает государственная телекомпания Казахстана "Хабар", оба лидера пообещали заключить соглашения в сфере обороны и безопасности, а также отметили подписание очередного пятилетнего плана военного сотрудничества между министерствами обороны Казахстана и США. Скоро Пентагон будет чувствовать себя у наших границ как дома.



К слову, США будут финансировать в Казахстане программу по подготовке преподавателей английского языка. Еще одно направление - английский для журналистов.



"Трамп расстелил красный ковер перед Назарбаевым за "стратегическую важность", - пишет CNBC, предполагая, что США намерены решать таким образом проблемы в Афганистане и Пакистане. Почему нет? Тем более что отношения Соединенных Штатов с Россией, по словам Назарбаева, "ушли на ноль". Кажется, Астана готова заместить собой Москву везде, где получится.



В экономике это уже происходит. На американском рынке Казахстан успешно конкурирует с Россией по ферросплавам и титану - реализует потенциал доставшихся ему от СССР северных и восточных территорий, где расположены эти производства. Впереди сотрудничество в космосе, предложенное Трампом. В конце концов, некогда общий космодром "Байконур" тоже находится в Казахстане.



Конкуренция Астаны и Москвы во внешней политике, в том числе в Центральной Азии, очевидно, впереди. У Казахстана теперь сильный союзник - США.



Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев видит главной причиной активизации США в Центральной Азии желание сдержать Китай.



- Не стоит переоценивать значение визита Назарбаева в Вашингтон. Отношения США и Казахстана всегда были интенсивными. Это с Узбекистаном у США был долгий период охлаждения. А Назарбаев, надо отдать ему должное, всегда был за многовекторную внешнюю политику. Он умудрялся дружить и с Турцией, и с Россией, причем, в тот момент, когда турки сбили наш самолет. То же самое и с США. Это его стратегическая позиция.



Кстати, мало кто обратил внимание, что одновременно с Назарбаевым в Вашингтоне был министр иностранных дел Узбекистана. Хотя при Каримове у Ташкента были очень плохие отношения с Вашингтоном. Одно время там из всего посольства был только военный атташе. Даже временного поверенного не было. Я не знаю, специально или случайно были синхронизированы эти визиты, но то, что США активно пытаются сейчас играть роль центра в Центральной Азии - это факт.



"СП": - А что случилось?



- Дело в том, что Центральная Азия будет основной территорией для прогона китайских товаров в Европу. Если КНР удастся создать свой Шелковый путь, а в речи Си Цзиньпина на последнем съезде КПК это было ключевой темой, контроль над этим потоком становится крайне важным. Ведь если Китай начнет поставлять в Европу свои товары в том же объеме, в каком поставляют США, американцев будет жалко.



Сейчас китайско-американский торговый баланс во многом сводится только потому, что китайцы понимают: если что-то сорвется, китайцы останутся без рынка сбыта. Если у них появится соизмеримый рынок сбыта, а общеевропейская экономика по объему больше американской, ситуация изменится. Поэтому, контролируя Центральную Азию, американцы отчасти решают вопрос контроля китайского транзита. Пресечь его им вряд ли удастся, но даже просто контролировать эту территорию для них очень важно.



"СП": - Нам, России, тоже небезразлично, что происходит в соседней с нами Центральной Азии…



- В американской политологии с середины XX века, и особенно во времена Збигнева Бжезинского, всегда говорилось, что контроль над этим азиатским регионом определяет контроль над всей Евразией. Есть даже такой термин - "мягкое подбрюшье России".



Сегодня американцы все, что могут сделать с Россией - это вводить санкции, которые на деле больше бьют не по нам, а по Европе. А контроль над Центральной Азии дает новые серьезные преимущества. Ведь у нас нет настоящей оборудованной границы с этим регионом. В том числе и с Казахстаном. И она, граница, даже не предполагается. То есть подбрюшье действительно мягкое. То, что американцы полезли в этот регион, означает, что они ищут механизмы воздействия, как на Китай, так и на Россию.



"СП": - Получится это у США?



- Сделать это будет не очень просто. Китайцы в Киргизии и Туркмении закрепились так, что их оттуда не выдавишь. В Узбекистане режим административный, он жестче советского. Там чиновники играют ключевую роль, а бизнес, даже крупный, подчиненную. В таких условиях американцам работать тяжело. Труднее "покупать" людей. А Казахстан в этом смысле удобнее всех. Там довольно либеральная экономика большого объема, предсказуемая власть и высокий уровень жизни. Есть с чем работать.



Но я думаю, что американцы будут работать со всеми. Пусть и с разной степенью успешности. Потому что все может перемениться. У всех пяти стран региона есть претензии друг к другу. То есть визит Назарбаева сам по себе обычный, но он выявил намерение Вашингтона с помощью вмешательства в дела Центральной Азии начать вмешиваться в дела стран, которые этого делать не позволят.



А вот руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Институт стран СНГ Андрей Грозин не склонен придавать перспективам формата С5+1 чрезмерное значение.



- Лавров, скорее, высказал сомнения в эффективности работы формата С5+1. И это объективная точка зрения. Посмотрите на бюджет этой структуры. По словам первого помощника госсекретаря США по Центральной Азии госпожи Элис Уэллс, это всего 15 миллионов долларов в год. Этого хватит только "на скрепки". Если оплачивать работу офиса, а он находится в столице США, аппаратов, связи, то все деньги на это и уйдут. Это говорит о том, что для американцев это просто средство коммуникации, не более.



"СП": - Какие структуры являются конкурентами формата С5+1?



- Это евразийские структуры, например, Евразийская комиссия. Кроме того, это ШОС - Шанхайская организация сотрудничества. Но там Пекин через опосредованные фонды, ориентированные на решения разных вопросов и задач, выделяет гораздо больше средств, чем американцы только собираются потратить в формате С5+1.



"СП": - Саму структуру создали не при Трампе, а чуть раньше…



- Да, это заслуга Джона Керри. Если бы не его усилия, ничего бы не было. А сейчас это функционирует по остаточному принципу. Тиллерсон, как мне кажется, пока не имеет четкого представления, что делать с этим форматом. Поэтому Лавров в чем-то даже польстил американцам, когда говорил о С5+1. Встречаться раз в полгода, выражать друг другу почтение, этого мало для структуры, которая претендует на формирование нового регионального порядка.



Тем более что у американцев часто правая рука не знает, что делает левая. На той же встрече с Казахстаном одни чиновники Госдепа хвалили Астану за политику в сфере климата. При этом другая структура ведомства клеймила страны региона за тоталитарные порядки. Я сомневаюсь, что это игра в доброго и злого полицейского. Скорее, отсутствие четкой стратегии развития региона. Такое же впечатление оставляет линия США в Афганистане.



Поэтому визит Назарбаева может помочь Вашингтону лучше определиться. Тем более что Назарбаев пригласил Трампа приехать в Астану. Есть, однако, скепсис в отношении нынешней команды Госдепа. Кроме госпожи Уэллс, там нет ни одного нормального специалиста по региону. Например, из пяти послов в регионе двое уже заменены, а трое сидят на чемоданах, ждут переутверждения. Соответственно, посольства не работают.



"СП": - Зачем все эти заигрывания нужны Казахстану?



- Во-первых, это имидж. То же самое, что и для всех остальных коллег Нурсултана Абишевича. Просто кто-то ловит Трампа около туалета, а кому-то расстилают ковровую дорожку. Кто-то устраивает совместную с Трампом пресс-конференцию (Назарбаев - авт.), а кому-то приходится довольствоваться самопальными конференциями на фоне Белого дома.



"СП": - Вы имеете в виду министра иностранных дел Украины Климкина?



- Да, конечно. Сам себе режиссер…



С точки зрения имиджа - это, безусловно, большая победа Назарбаева. Никто из центральноазиатских лидеров пока еще не стоял с Трампом на соседних трибунах. С Мирзиеевым, президентом Узбекистана, Трамп встречался на полях Генассамблеи ООН, но это было на ногах и это совсем другой уровень. Президент Казахстана удостоился полноценной встречи со всеми атрибутами.



Ну, и во-вторых, это деньги. Американцы обещали выделить деньги под транспортно-логистические, энергетические и информационно-коммуникативные проекты. Там, правда, есть неувязка по сумме. Астана объявила, что это 7,5 млрд. долларов, а Белый дом подтвердил только 2,5 млрд. Есть некоторая путаница в показаниях, но, думаю, они это утрясут. Это не грандиозные деньги, но Казахстан таким образом демонстрирует, что американский бизнес готов работать в стране. Несмотря на санкционные проблемы с Россией, которые бьют и по Казахстану тоже.



Главный итог визита Назарбаева в США - это демонстрация того, что Назарбаев хорошо общается и с Владимиром Путиным, и с Трампом, и с товарищем Си, и вообще Казахстан "на коне". То есть это не против Владимира Владимировича, а за всех.



Вообще, изначально было понятно, что Назарбаев обладает развитым инстинктом власти и не позволит себя использовать в качестве разменной монеты кому бы-то ни было: Белому дому, Кремлю или кому-то другому. Лидер Казахстана - тертый калач, он сам может использовать кого угодно. Источник - СвободнаяПресса

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