Крен и креновые союзнички. Американский вояж Елбасы означает для России.., - К.Затулин

00:38 18.01.2018 КРЕН

Назарбаев покупает технику США на миллиарды и принимает "помощь" в идеологической сфере



Крен - наклонение судна, летательного аппарата на бок. Пароход идет с сильным креном. Дать крен (накрениться). Уклонение, изменение политической ориентации. Австрийские социалисты сделали большой крен вправо.

Д. Н. Ушаков. Толковый словарь русского языка (1935-1940).



16 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в США с официальным визитом. В ходе визита подписано более 20 соглашений на сумму 7 млрд долларов, сообщила пресс-служба главы республики.



"В рамках официального визита главы государства было подписано более 20 коммерческих документов, которые направлены на реализацию проектов в сфере авиации и космических исследований, нефтехимической и сельскохозяйственной отрасли, а также проектов в области инфраструктурного развития на сумму порядка 7 млрд долларов", - передает РИА "Новости" сообщение пресс-службы президента Казахстана.



Помимо этого были заключены три межправительственных соглашения между Казахстаном и США.



Не обошли вниманием и образование. "Добрые американцы" выразили готовность оказать содействие Правительству Казахстана по созданию трехъязычного общества до 2050 года. Соединенные Штаты обеспечат ресурсами программу развития по улучшению доступа к обучению английскому языку и подготовке нового поколения преподавателей английского языка в Казахстане. В 2018 году американские преподаватели будут содействовать улучшению методики преподавания английского языка в регионах Казахстана. Соединенные Штаты финансируют программу "Английский для журналистов", которая улучшит профессиональную квалификацию 230 казахстанских журналистов.



Госдеп США сообщил, что в ходе визита Назарбаева в Вашингтон Казахстан подписал соглашения с Соединенными Штатами на 2,5 млрд долларов.



"В ходе визита были подписаны многочисленные коммерческие контракты и документы, в том числе новые соглашения между Boeing, GE Transportation, GE Digital, Chevron, Air Astana, компанией "Казахстанские пассажирские перевозки", авиакомпанией SCAT и Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына" на приобретение продуктов и услуг США на сумму более 2,5 млрд долларов", – передает RT сообщение Госдепа.



Напомним, что 22 декабря средства национального суверенного фонда Казахстана заморожены в США. Под заморозку попали активы на 22 млрд долларов, или 40% Фонда будущих поколений, который казахское правительство пополняет за счет доходов от экспорта нефти и использует в качестве инструмента для экстренного финансирования банков, поддержки национальной валюты и экономики в целом.



Экспертные оценки

Константин Затулин



Назарбаевым в Вашингтоне подписан гигантский ряд разного рода правительственных и миллиардных коммерческих соглашений. Одно их перечисление заняло бы весь этот текст. Принятые документы касаются и торговли, и энергетики атомной и прочей, и международных отношений, и образования, и многого другого. Как нам смотреть на происходящее? Такой очевидный и всеобъемлющий крен Казахстана в сторону США - это большой проигрыш России, а также Китая, сравнимый с украинской катастрофой? Или же для Евразии все нормально, и мы видим всего лишь очередное, рядовое подтверждение многовекторности казахстанской политики?



Все это говорит о том, что руководитель Казахстана и казахская политическая элита таким образом подчеркивают, что решения о том, что хорошо, а что плохо для Казахстана, не продиктованы из Москвы, а принимаются в Астане. Конечно, мы должны внимательно следить за этими переговорами, потому что связаны с Казахстаном известными соглашениями в рамках ЕАЭС, ОДКБ и других организаций. Естественно, для нас очень важно, что и как сказано, что и как решено в ходе этого визита.



Есть основания для определенной озабоченности в нашей авиаотрасли, которой Казахстан предпочитает Боинг, или в локомотивостроении, которому Казахстан предпочитает продукцию Соединенных Штатов. В конце концов, здесь вопрос конкуренции, и соответствующие наши предприятия и отрасли должны сделать свои выводы из случившегося.



Я уверен, что президент Назарбаев будет информировать президента Путина о состоявшихся переговорах лицом к лицу. Мы должны иметь в виду, что никто даром, просто за красивые глаза, любить нас не собирается, никто не собирается из одной только симпатии к нам отказываться от возможности сотрудничать с другими странами, в том числе с Соединенными Штатами.



Соглашения, о которых сегодня стало известно - они во вред или на пользу Казахстану? Речь идет о том, что Трамп уже с гордостью заявил, что контракты, подписанные с Назарбаевым, дадут Америке десятки тысяч рабочих мест. Получается, что Казахстан спонсирует Америку?



Мы все спонсируем Америку, поскольку пользуемся долларами - даже без того, чтобы заказывать что-либо в США. Трамп действует в своем духе, он поставил себе целью подъем американской экономики и демонстрирует качества хорошего менеджера, когда дело касается отношений с другими странами. Он зациклен на расширении американского производства, на подписании контрактов с Казахстаном, Саудовской Аравией - с кем угодно.



Что касается самого Казахстана, мне трудно представить, чтобы он обязательно себе во вред заказывал что-либо в Соединенных Штатах, Но, безусловно, Казахстан хотел бы продемонстрировать свою готовность сотрудничать с Соединенными Штатами. Такое желание отнять у Казахстана невозможно. И Казахстан под руководством Назарбаева всегда, когда дело касается отношений США, России и Китая, пытается выстроить собственные балансы, а мы наблюдаем, насколько эти балансы соответствуют или угрожают нашим интересам. Пока, если судить о том, что происходило в Соединенных Штатах 16-17 января, угроз я не прослеживаю. Хотя совершенно не исключаю, что Трамп рассматривает взаимоотношения с Казахстаном не только с точки зрения их самоценности, но и точки зрения того, как бы сделать так, чтобы Казахстан увеличил дистанцию с Россией. И в этом случае со стороны Соединенных Штатов налицо просто конкурентная борьба за влияние на постсоветском пространстве. Она присутствует при любых отношениях, точно так же и мы ведем такую же борьбу и иногда достигаем, иногда не достигаем успеха. Это, конечно, находится за кадром.



Несколько месяцев назад казахское и русское общество было взбудоражено новостью о том, что Казахстан в ускоренном темпе собирается переходить на латиницу. А вот свежая новость: "Соединенные Штаты выразили готовность оказать содействие правительству Казахстана по созданию трехъязычного общества до 2050 года. Соединенные Штаты обеспечат ресурсами программу развития по улучшению доступа к обучению английскому языку и подготовке нового поколения преподавателей английского языка. В 2018 году американские преподаватели будут содействовать улучшению методики преподавания английского языка в регионах Казахстана", - и так далее. Это пугает многих больше всего, потому что наша культурно-историческая общность с Казахстаном зародилась даже не в советское время - она тянется со скифских времен через тюркскую кочевую державу, монгольскую империю и царскую Россию в современность. И что, на наших глазах рвется многотысячелетняя евразийская общность?



Безусловно, решение Казахстана перевести к 2025 году казахский язык на латиницу не может быть праздником для нас. Ученые говорят, что это невозможно без потерь для самого казахского языка. И я склонен им в этом отношении доверять. Я рассматриваю этот шаг действительно как лишний довод, использованный Казахстаном, чтобы подчеркнуть приверженность отношениям с Западом (при одновременном сохранении связей с Россией). Рассуждая на эту тему, мы не должны упускать из внимания, что в Казахстане живут и казахи, и русские, и другие этносы. Но в Казахстане казахи, как титульные народы в любом государстве, которое возникло в процессе распада Советского Союза (может быть, за исключением России), все больше и больше выдвигаются на первый план. Казахстан очень осторожненько, но проводит такую линию: "Казахстан - это прежде всего страна для казахов". И с этой точки зрения мы должны видеть угрозу, видеть опасность. В том числе для наших соотечественников в Казахстане. Но мы не можем предпринимать какие-либо демарши, требуя, чтобы казахский язык писался на кириллице. Они же не русский язык переводят на латиницу - а свой, казахский язык. Это всецело их ответственность. Мы можем по этому поводу резонировать, но официально возражать против этого мы просто не имеем повода и права.



А то, что американцы подключились к процессу вестернизации Казахстана - это естественно. Так латинизация для этого отчасти и делается - для того, чтобы заинтересовать Запад казахским "новым курсом", в том числе в языковом вопросе.



Листая сейчас то, что успел сказать Назарбаев в Вашингтоне, могу заметить, что есть, например, серьезное расхождение с нами в том, что касается позиции о присутствии Соединенных Штатов в Афганистане. Назарбаев заявил о том, что он очень благодарен за то, что Соединенные Штаты борются с терроризмом в Афганистане, поддержал миссию Соединенных Штатов в Афганистане. Мы тоже начинали с поддержки миссии Соединенных Штатов в Афганистане, но за время ее осуществления убедились в том, что она не снимает тех угроз и проблем, которые возникли в связи с наркотрафиком из Афганистана и так далее. И мы сегодня подвергли переоценке роль Соединенных Штатов в Афганистане и их текущие действия, и критикуем то, каким образом американцы себя в Афганистане ведут и то, чего они сумели добиться - или не сумели.



Здесь я вижу определенные расхождения между нами и лидером Казахстана в оценках важного для всего региона вопроса о присутствии американцев в Афганистане и о результатах их присутствия. Я могу в данном случае предполагать, что Назарбаев, заинтересованный в том, чтобы придать словам как можно больше звучания, дабы установить как можно более теплые отношения с Трампом, отвесил Америке комплимент за Афганистан. Но эти комплименты могут расходиться с реальностью и с необходимостью нам самим предпринимать усилия для предотвращения негативных последствий американского присутствия в Афганистане, которое выражается в том, что американцы платят за относительную безопасность своего контингента полнейшим поощрением наркотрафика и производства наркотиков на территории Афганистана.



Думаю, что примерно так же, как и мы, будет оценивать визит Назарбаева в Вашингтон и Китай. Конечно, вряд ли Китай будет аплодировать всему, что было сказано Елбасы в Вашингтоне. Но опять же Китай, как я думаю, не станет выступать с каким-то осуждением или демаршем. А все остальное, соответственно, накладывается на наш внутренний анализ того, насколько это соответствует или не соответствует нашим интересам. Очевидно, что мы должны сделать вывод в том, что касается конкретных отраслей, мы должны понимать, чего мы можем ждать или не ждать от Назарбаева в принципе, когда дело касается острых вопросов, в том числе нашего сегодняшнего обострения отношений с Западом. Казахстан явно не хочет оказаться страной, на которую обрушатся американские санкции, и он всячески уходит от того, чтобы солидаризироваться с Россией в таких вопросах, которые могут привести к зачислению Казахстана в число безоговорочных союзников России в сложных политических вопросах - таких, как Украина, например.



Мы знаем, что, когда дело коснулось Сирии, Казахстан предоставил свою площадку для переговоров. И мы неоднократно благодарили его за то, что астанинский процесс начался. На это Казахстан готов идти. А когда дело касается других вопросов - Абхазии, Осетии, Крыма и так далее, - Казахстан, думая о своей территориальной целостности, беспокоясь о своих территориях, рассматривает все это как прецедент. И поэтому не будет по доброй воле следовать нашим курсом.



Я противник того, чтобы мы сейчас обостряли отношения с Казахстаном, упрекая его за нелояльное поведение. Нам будет трудно доказать нелояльность. В конечном счете, страхи и опасения могут иметь место, но на официальном уровне они никак не могут быть выражены.



Незадолго до саммита Трампа и Назарбаева 40% казахстанского суверенного фонда, 22 миллиарда долларов, были арестованы в США. Как связана та история, которую мы наблюдаем 16 и 17 января 2018 года, с тем, что было за неделю до Нового года?



Это, конечно, одна из причин поездки Назарбаева в США. Хотя думаю, что она согласовывалась заблаговременно, и история, связанная с арестом счетов Национального фонда Казахстана, произошла уже после того, как дата и сама возможность визита были согласованы. Конечно, Назарбаев не может не обсуждать это за закрытыми дверями. И в ходе этой поездки безусловно, такие вопросы он пытается разрулить. Как вы знаете, официально счета заморожены не по инициативе американской администрации, а во исполнение судебного решения по иску Анатолия Стати - бизнесмена из Молдавии, который доказал в суде Амстердама, что у него отобрали активы на сумму около миллиарда долларов, которые он инвестировал в нефтяной сектор Казахстана. Конечно, это неудобная ситуация для Казахстана. Анатолий Стати - человек с очень неоднозначной репутацией, это действительно так. И трудно судить, насколько те деньги были его собственные или были ему передоверены, в том числе, представителями казахстанской экономической и политической элиты - то есть Стати в этом случае выступал в роли офшора. Тем не менее, Казахстан очень сильно подставился тем, что хранит средства Национального фонда в Соединенных Штатах и теперь обрел головную боль, связанную с этим. Я думаю, что будут приложены всякие усилия для того, чтобы эту ситуацию разрулить, хотя публично, скорее всего, нигде мы этого не услышим в официальных комментариях, ибо это тот эпизод взаимоотношений США и Казахстана, который Назарбаев вряд ли хочет предавать огласке.



Есть ли в этой истории урок для нас, для России? Я всегда считал, что мы, потворствуя Кудрину и его курсу в области финансов, совершенно неразумно разместили средства в американских ценных бумагах. И, как и все, я очень беспокоюсь по этому поводу и считаю, что давно надо было принять решение о поэтапном выводе этих средств. И как наши бизнесмены должны были бы принять решение о выводе своих активов из-за рубежа, если они не хотят оказаться в том списке вороватых "друзей Кремля", который готовит американское правительство - Минфин и Госдеп. Источник - Завтра

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