Когда будет следующая большая война? - Бьярне Реше

Канадско-американский психолог Стивен Пинкер (Steven Pinker) в 2011 году издал книгу об истории насилия The Better Angels of Our Nature (Лучшие ангелы нашей природы), которая вызвала большие дебаты. В книге Пинкер охарактеризовал период 1945-1950 годов как продолжительный мир и утверждал, что страны нашей планеты изменились.



Он объяснил, почему, по его мнению, это изменение перманентно, и охарактеризовал это как гуманитарную революцию, движущими силами которой являются демократия, торговля и просвещение, что привело к резкому уменьшению числа межгосударственных войн.



Но розовое - или, скорее, мирно-оранжевое - описание Стивена Пинкера не осталось без критических замечаний. Один из его самых главных оппонентов, специалист по информатике Университета Колорадо США Аарон Клаусет (Aaron Clauset) приезжает в Осло 11 января, чтобы обсудить этот вопрос в Институте исследований мира (PRIO).



"Естественно, все надеются, что Пинкер прав, но Аарон Клаусет проанализировал данные о всех войнах между государствами примерно с 1820 года по настоящее время. Этот анализ показывает, что длительный мирный период не продолжался достаточно долго, чтобы назвать его перманентным. Мир должен продолжаться, пожалуй, еще 100 или 150 лет, прежде чем можно будет констатировать, что отношения между государствами изменились навсегда", - говорит старший научный сотрудник Института исследования мира Ховард Моклейв Нюгорд (Håvard Mokleiv Nygård).



Найти факторы, вызывающие войну



У Института исследований мира имеются исчерпывающие данные обо всех войнах между государствами начиная с 1900 года и довольно хорошие данные об обстановке с 1816 года. План профессора-статистика Нильса Лида Йортса (Nils Lid Hjorts) состоит в том, чтобы найти статистическую модель, которая может "раздробить" все эти данные и проанализировать их.



"Меня приводит в восхищение мысль о том, что можно проанализировать все эти данные и, вероятно, найти некоторые факторы, которые повторяются, прежде чем государства начинают войны друг с другом, и о которых мы до сих пор не знаем", - говорит Йорт.



"Скажем, мы находим два фактора, которые можно назвать X4 и X8, и они характерны для большинства межгосударственных войн. Тогда в будущем можно будет проследить развитие ситуации в беспокойных районах и послать туда миротворцев ООН, если X4 и X8 начинают расти".



Ховарду Моклейву Нюгорду очень нравится эта мысль, хотя некоторые историки морщат нос и говорят, что каждый конфликт уникален.



"Достаточно важно осмысливать войны после их окончания, но гораздо важнее уметь предотвратить их. В этом мы согласны с новым генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем (António Guterres). Во время работы на этом посту он хочет сосредоточить внимание на том, что он называет предотвращением конфликтов. Мы, конечно же, не должны слишком обобщать причины войн, но уж слишком сильным обобщением является и заявление о том, что у войн вообще нет общих черт", - добавляет Нюгорд.



Нюгорд и Йорт уточняют, что длинный мирный период характеризуется, в первую очередь, отсутствием войн между отдельными государствами. Дело в том, что в течение всего послевоенного периода было много гражданских войн.



"Кроме того, мы были свидетелями многих интернационализированных конфликтов. Это обозначение конфликтов, которые начинаются внутри страны, но затем разрастаются, когда одно или несколько государств вмешиваются и поддерживают одну из сторон. Вьетнамская война в шестидесятых годах и украинский конфликт в наши дни являются типичными примерами", - объясняет Нюгорд.



Факторы, препятствующие войне



Сотрудник Института исследований мира добавляет, что не только Стивен Пинкер на основе документов подтверждает отсутствие межгосударственных войн в последние 60-70 лет. Другие исследователи выдвинули много вероятных причин того, что межгосударственные войны почти исчезли.



"Один из немногих „законов" обществоведения - это что две демократии не воюют друг с другом. В 1900 году примерно 15% государств были демократиями, но сегодня их насчитывается 60-70%, и становится меньше стран, которые хотят воевать друг с другом. Торговые связи между странами также рассматриваются как важный фактор сохранения мира", - указывает Нюгорд.



Складывается впечатление, что свое влияние оказывают и международные организации, в которых страны могут обсуждать конфликты - вместо того, чтобы решать их с помощью военных действий. Кроме того, массовые инвестиции ООН в миротворческие операции, видимо, привели к тому, что войн стало меньше, чем могло бы быть.



Демократии имеют тенденцию к тому, чтобы побеждать



Нюгорд добавляет, что демократии, которые не воюют друг с другом, могут без проблем начать воевать с не-демократиями. И в таких войнах демократии обычно побеждают, вероятно, потому, что демократические руководители обеспечили себе определенную народную поддержку перед тем, как начать войну.



"Мне кажется, что риторика и размышления, связанные с войной, изменились. 200 лет назад руководители стран А, не имея достаточной оппозиции, могли принять решение начать войну со странами Б, поскольку это считалось нормой. Король решил, что мы должны воевать, и все хлопают в ладоши. Сегодня страны А не могут начать войну со странами Б без многочисленных обсуждений, целью которых является обоснование войны", - добавляет Йорт.



Войны не распределены нормально



Исследователи проблем мира уже давно приметили такой феномен: количество погибших в войнах между государствами не распределяется нормально.



Нормальное распределение - это, безусловно, самое важное распределение статистики, и оно часто используется, в частности, в естественных науках, социологии и экономике, чтобы проанализировать явления, возникающие из многочисленных небольших, независимых и случайных вариаций.



"Но количество погибших в межгосударственных войнах следует вместо этого закону степени, который, в частности, проявляется в том, что существует много малых войн и лишь несколько очень больших. Землетрясение и величина города - другие примеры явлений, которые следуют закону степени", - говорит Нюгорд.



Лесные пожары - это тоже примеры: большинство из них гаснут в самом начале, и лишь некоторые становятся очень большими.



Итак, ученые знают, что войны распределены по закону степени, но пока не было сделано достаточно, чтобы найти механизмы, лежащие в основе этого. Мы знаем, чтό может помешать войне, но не знаем, чтό является причиной войны.



"Довольно трудно предсказать, сколько футбольных матчей выиграет женская норвежская команда, но еще труднее предсказать, какие матчи она выиграет. Поэтому мы начинаем с первой задачи, то есть мы хотим попытаться предсказать, сколько войн произойдет в данном году. Но, как говорится, есть надежда, что мы на основе наших моделей также сможем вычислить, какие факторы могут быть использованы для того, чтобы предсказать войны", - подвел итог Йорт.

