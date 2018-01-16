Операция "Труба Евфрата". Турция давно имеет планы на сирийские нефтепроводы, - А.Балиев

00:11 18.01.2018 Анкара заявила об окончании операции "Щит Евфрата", нацеленной вроде бы против боевиков запрещенного в России ИГ на северо-востоке и севере Сирии. Но турецкие войска продолжают воевать там с повстанцами-курдами.



Дело не только в политическом факторе: именно в тех районах и вблизи них проходят нефтепроводы из Иракского Курдистана и северо-восточной Сирии к портам в Александреттском санджаке. До осени 1939-го этот регион находился в ведении Дамаска (Сирия и Ливан в 1920–1943 годах входили в состав французского протектората Левант).



О планах перенаправить на Турцию транзит не только иракской, но и аравийской нефти в Анкаре объявляли еще в 1940-м ("Плохо смазанная ось"). 18 января 1938 года войска на границе с французским Левантом были приведены в полную боеготовность для вторжения в этот регион, поскольку Париж медлил с его передачей Турции. Тогда вооруженного столкновения удалось избежать. Форин-офис "посоветовал" Парижу ускорить передачу региона Анкаре, а Германия и Италия поддерживали этот проект.



" Франко-турецкая война могла начаться из-за сирийской Александретты, ставшей Искендеруном "



Британские компании, напомним, с 1937 года строили нефтепроводы из Саудовской Аравии, британского Кувейта и Северного Ирака (Иракского Курдистана) к портам британской же Палестины и французского Леванта. Потому Лондон, тем более Берлин были заинтересованы в ослаблении позиций Парижа в регионе.



Вследствие арабо-израильского конфликта по этим трубам с начала 50-х перестали перекачивать крупные объемы черного золота. Это в свою очередь привело к ускорению строительства западными компаниями в Александреттском санджаке, захваченном Турцией, транзитных портов (Юмурталык и Искендерун) и нефтепроводов для североиракского сырья. Маршруты были выбраны так, чтобы ни Дамаск, ни Анкара, ни тем более курды не могли полностью контролировать значимый транзитный коридор.



Территория Александреттского региона лишь 4700 квадратных километров – мал золотник, да дорог. Военно-политическое положение региона и поныне трудно переоценить: во-первых, он глубоко вклинивается в средиземноморскую часть сирийской территории. А во-вторых, "нависает" над Латакией – основным портом и главной военно-морской базой Дамаска.



Что же касается нефтяной связки Турции и Северного Ирака, власти в Эрбиле заинтересованы (в обход Багдада) в дальнейшем росте экспорта своей нефти и ее транзита через порты Александреттского региона (Юмурталык и Искендерун). Уже сегодня Турция – главный импортер этой нефти, на втором месте – США, получающие черное золото по тем же каналам. Кстати, во Францию точно так же шло сырье, добытое боевиками запрещенного в России ИГ, – напрямую или реэкспортом через Мальту. Нет оснований полагать, что Анкара откажется от вариантов экспроприации всей Северной Сирии под любыми предлогами. Первый шаг в этом направлении Турцией был сделан, повторим, в 1938–1939 годах.



Справка "ВПК"



9 ноября 1936 года турецкий МИД выступил за независимость Александретты (для прикрытия реальных целей). 25 ноября Франция передала вопрос в Лигу Наций. Там под давлением Германии, Великобритании, Италии и Турции 26 января 1937 года решили: регион остается в составе Сирии, но получает максимальную внутреннюю автономию. Анкаре предоставляется право бесплатного пользования портами Александретты. Готовность Турции воевать с Францией и политика Лондона возымели действие: в середине июля 1938 года Анкара добилась согласия Парижа на ввод в регион своих войск. Вскоре они захватили там власть, Александретту переименовали, а французов выдавили в считаные недели – по расхожему принципу "чемодан-причал-граница".



Алексей Балиев,

политолог



№ 2 (715) за 16 января 2018 года Источник - ВПК

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