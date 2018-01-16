 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вонючие дыры США. Во что выльются скандальные слова Трампа о "shithole", - И.Титов
00:02 18.01.2018

Вонючие дыры США
Во что выльются скандальные слова Трампа о "shithole"

Илья Титов

Еще весной 2016 года Трамп начал последовательно обличать производителей "поддельных новостей" - всех, кто цеплялся к любому его слову в попытках выстроить негативный образ в головах сначала республиканских избирателей, а после сенсационной победы миллиардера на праймериз - в умах жителей всей страны. Спустя год после инаугурации страсти не утихают, а идеологическая война между фракциями теней в вашингтонских коридорах только набирает обороты. Сегодня, как и полтора года назад, СМИ ищут любой повод, чтобы придраться к словам президента. На днях такой повод был подан им едва ли не на блюдечке.

Если зайти на Ютуб-канал Си-Эн-Эн прямо сейчас, можно увидеть, что из последних десяти видео только два не посвящены вчерашним словам президента США об африканских и латиноамериканских странах, из которых необходимо ограничить въезд в США. Суть инцидента, если вкратце, в том, что Трамп в свойственной ему манере речи, предполагающей близость и понятность среднему избирателю, допустил в своем обращении к законотворцам в Овальном кабинете не вполне благозвучное слово "shithole". Считаю излишним приводить здесь полный перевод этого слова, ограничусь лишь тем, что "hole" значит "дырка". Несмотря на допустимость употребления этого слова по телевидению и вполне ясный контекст, касающийся приема беженцев из Сальвадора, Гаити и ряда африканских стран с крайне низким уровнем развития инфраструктуры и социальных институтов, одно-единственное слово произвело эффект взорвавшейся бомбы. Важной деталью беседы стал вопрос "почему бы нам вместо этого не принимать иммигрантов из стран типа Норвегии?". Президенту мгновенно вспомнили все остальные его заявления, воспринятые прессой как расистские, - в их числе знаменитая речь о необходимости постройки стены, обоснование ужесточения иммиграционной политики в южных штатах тем, что за высокий уровень преступности в ответе чаще всего именно мексиканские нелегалы, а также нашумевшая в свое время история с подлинным местом рождения Обамы: по закону почти любой страны, родившийся за границей не может занимать пост президента. Объединяет все эти скандалы одна деталь: они ни к чему не привели, ведь в попытках развенчать слова Трампа медиа, зачастую сами того не желая, доказывали его правоту. Убеждая читателей в том, что статистика преступлений в приграничных штатах, приведенная Трампом, преувеличена, "Вашингтон пост" еще в 2016 году привел статистику, казавшуюся им правильной, которая, хоть и указывала цифры несколько ниже озвученных Трампом, все равно ужасала. Заверения в том, что никому не важно, где на самом деле родился Обама, подразумевали признание прессой того факта, что никто действительно не видел его свидетельства о рождении. Вот и сейчас слова масс-медиа о том, что Гаити или Сальвадор ни в коем случае не являются теми самыми "дырами", напрямую противоречат их главному посылу в защиту массовой иммиграции, в том числе и незаконной: иммигрантов нельзя отсылать назад, потому что страны, откуда они приехали грязны, нецивилизованны, полны преступности и беззакония. Чем это утверждение отличается от куда более лаконичного и емкого "shithole" - никто объяснить не в состоянии, но всем ясно: раз слова исходят от Трампа, то с этим нельзя соглашаться.

Другим громким скандалом с участием Дональда Трампа, разгоревшимся на этой неделе, стало обвинение президента в связях с порноактрисой Стефани Клиффорд. Актриса заявила о получении от Белого дома 135 тысяч долларов за молчание о связях между ней и Трампом за месяц до победы на выборах в 2016 году. Несмотря на крайнюю сомнительность как самого обвинения, так и обвиняющей, СМИ не могли пройти мимо громкого инфоповода, и представительница столь почетной профессии оказалась на первых полосах многотиражных и некогда авторитетных газет.

Как бы то ни было, за придирками медиа к очередной неполиткорректной выходке президента стоит не только намерение привлечь зрителей и читателей громкими словами, которые те так жаждут услышать, но и желание затмить два факта, достойное освещение которых могло бы сыграть на руку президентской администрации. В первую очередь, это заявление налогового управления о том, что 90% рабочих уже с января начнут получать больше денег. Заявление это было оставлено без внимания главным образом из-за невозможности обернуть его против республиканцев: причиной этого изменения стала налоговая реформа, проведенная ими. Что куда важнее, на этой неделе ожидается новый виток расследования дела Uranium One. Скандал, связанный с продажей руководством фонда Клинтон канадской уранодобывающей компании Росатому, развивался долго и методично, а первые попытки замолчать его были предприняты еще в начале осени. Аресты начались уже на этой неделе, но пока они проводились в отношении тех, кто к противоборству партий не имеет никакого отношения. Все указывает на то, что аресты продолжатся на куда более высоких уровнях. Если полгода назад саму возможность появления в числе обвиняемых бывшего президента Обамы или бывшего госсекретаря и кандидата в президенты Клинтон допускали лишь радикально настроенные чудаки вроде Алекса Джонса или Пола Уотсона, то сегодня об этом говорят уже авторитетные эксперты. Без сомнения, подследственный Обама, бывший когда-то иконой американского прогрессивизма, в случае выдвижения хоть малейших обвинений против него мгновенно станет мучеником на алтаре построения образа политических репрессий фашистского государства Трампа. О том, насколько непорочна в глазах СМИ Клинтон, говорить незачем, ведь все помнят историю с незащищенным домашним сервером, на котором хранилась совершенно секретная информация. Любые обвинения в ее адрес, даже неоднократно подтвержденные, будут немедленно связаны с гонениями действующей администрации на политических соперников.

Источник - Завтра
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