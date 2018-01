Эффект Шукеева. Почему кредитный рейтинг Казахстана в одном шаге от "мусорного", - М.Асипов

00:00 18.01.2018 Почему кредитный рейтинг нашей страны в одном шаге от "мусорного"



Романтический период в отношениях с инвесторами закончился глубокой заморозкой активов Национального фонда по искам молдавского предпринимателя Анатола СТАТИ.



Все наши попытки представить Стати злодеем хороши только для внутреннего потребления. Во внешней среде все ровно наоборот – пострадавшему от резко-континентального инвестиционного климата Казахстана предпринимателю на Западе оказывают всяческую поддержку.



Речь уже идет не просто об ограничениях на использование наших денег на общую сумму 38 миллиардов долларов, но и распродаже национального достояния, каковым является принадлежащий фонду "Самрук-Казына" пакет акций Кашаганского месторождения – нашей главной надежды.



Вопрос, почему нам не верят в других странах, можно считать риторическим. Потому что мы над этим работали много лет.



Отчасти все дело в нашей репутации.



В современном мире эта штука имеет четкую оценку, например, кредитный рейтинг.



У Японии кредитный рейтинг "А+", то есть честное слово, данное условным японцем – банкиром, руководителем корпорации, частным предпринимателем – котируется выше, чем у представителей ряда других стран. Качество обязательств, взятых на себя японцами, выше среднего. Им можно верить.



У Казахстана рейтинг "ВВВ-". То есть качество казахских обязательств в мире – ниже среднего уровня.



"BBB-" - это самая нижняя ступенька. От уровня, на котором обязательства условных казахов превратятся в "мусор", если пользоваться биржевым сленгом для обозначения степени ненадежности ценных бумаг, нас отделяет всего один шаг.



Есть масса примеров, как мы старательно превращаем в "мусор" наши обязательства. Мы выбрали два кейса, чтобы можно было наглядно увидеть, почему слово условных японцев стоит гораздо выше, чем любые заверения реальных казахов.



"В июне 2012 года Казахстан и Южная Корея подписали контракт на строительство Балхашской ТЭС "под ключ". "Сегодня в Астане состоялось подписание ЕРС-контракта между АО "Балхашская ТЭС" и компанией Samsung Engineering Company Limited на строительство "под ключ" первого модуля Балхашской тепловой (угольной) электрической станции мощностью 1320 МВт", - говорится в сообщении. В церемонии подписания, как сообщается, принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Казахстане ПэкЧухен. Он отметил, что проект реализуется по прямому поручению президента Казахстана", - писал в то время сайт Tengrinews.kz.



Как тогда планировалось, в четвертом квартале 2017 года станцию введут в эксплуатацию, и она начнет обеспечивать потребителей электроэнергией.



"Этот многомиллиардный проект является очень важным, основополагающим объектом. Индустриальное развитие Казахстана невозможно без обеспечения строящихся предприятий. Мы всегда чувствовали дефицит электроэнергии на юге, особенно в пиковый зимний период, и мы с окончанием строительства этого объекта полностью становимся независимы в этом плане. Само по себе, получит развитие Алматинская область, много людей получат работу - это очень важный стратегический проект", - заявил тогда Нурсултан НАЗАРБАЕВ.



Но не случилось.



Как заявил на пресс-конференции 10 августа 2017 года вице-министр энергетики РК Бакытжан ДЖАКСАЛИЕВ: "Сегодня проект (строительства Балхашской ТЭС – КазТАГ) приостановлен в силу неурегулированности вопроса возврата капитала. Этот вопрос еще не решен, и данный проект находится в "подвешенном" состоянии. Окончательного решения по нему не принято".



Между тем, южнокорейские топ-менеджеры покинули совет директоров АО "Балхашская ТЭС" еще в мае 2017 года.



14 февраля 2012 года фонд "Самрук-Казына" и Samsung C&T заключили "Опционное соглашение в отношении акций АО "Балхашская ТЭС", что подразумевает, что Samsung C&T получит опцион на продажу акций АО "БТЭС" за 192 миллиона долларов США.



Раз соглашение было подписано, наивные инвесторы ждали от фонда "Самрук-Казына", Министерства энергетики и правительства Казахстана его выполнения.



Потратив пять лет на согласование документов, инвесторы были вынуждены уйти. Внятного объяснения, почему запущенный во время телемоста с участием президентов Казахстана и Южной Кореи проект остался в "подвешенном состоянии", так и не последовало. Вместо этого вице-министр Джаксалиев рассказал нам, что "правительством РК все обязательства по этому соглашению выполнены".



Я полагаю, что наши талантливые управленцы так долго испытывали терпение корейских инвесторов исключительно в интересах Родины. Однако те чего-то не поняли.



Конечно, инвесторы, работающие на уровне поселковых акимов, понимают все гораздо быстрее и долгих переписок не ведут. Но вот либерально воспитанные корейцы, видимо, за пять лет так и не сообразили, что от них хотят на самом деле и почему уже решенный на уровне глав государства вопрос вдруг подвис.



При этом нельзя сказать, что корейцы, пять лет добивавшиеся от наших чиновников опциона на продажу акций, предлагали что-то такое, на что целомудренные члены правительства никак не могли согласиться.



Нет, все было в соответствии с договоренностями.



Ведь опыт работы с опционами у нас уже был.



В октябре 2007 года "Казатомпром" приобрел по 10% акций компаний Toshiba Nuclear Energy Holdings (US) Inc. и Toshiba Nuclear Energy Holdings (UK) Inc. на общую сумму 540 миллионов долларов США.



Для минимизации рисков "Казатомпром" заключил опционные соглашения. По одному из опционов казахстанская компания получила право продать принадлежащие ей акции Toshiba Corporation за 522 миллиона долларов США.



В марте 2017 года Toshiba подтвердила свое решение о выходе из убыточного бизнеса в сфере атомной энергетики и подала документы на банкротство.



В декабре 2017 года "Казатомпром" получил оплату от Toshiba за свои акции в размере 522 млн долларов.



С учетом дивидендов казахстанская компания не только вернула свои инвестиции, но еще и заработала. На выходе получилось 635 млн долларов.



Эти два примера демонстрируют, почему у японцев кредитный рейтинг "А+", а у казахов - "ВВВ-".



Просто японцы выполняют свои обязательства.



Добавим, что соглашение с Toshiba заключал нехороший человек Мухтар ДЖАКИШЕВ, отбывающий ныне длительный срок в колонии.



А проект Балхашской ТЭС зачах при Умирзаке ШУКЕЕВЕ, который возглавлял фонд "Самрук-Казына". При нем было заключено соглашение с корпорацией Samsung, оставшееся в подвешенном состоянии.



При этом эффективности Шукеева можно только позавидовать.



Когда разыгралась история с Анатолом Стати, Шукеев был в числе тех, кому было поручено проверить предприятия молдавского инвестора по жалобе президента Молдовы Владимира ВОРОНИНА.



Теперь можно сказать, что Шукеев провел проверку так успешно, что 38 миллиардов долларов Национального фонда оказались под санкциями и в США, и в Швеции, и в Нидерландах.



Жалко, что международные агентства не присваивают рейтинги членам правительства, а сразу вешают ярлыки на всю страну.



Страна-то у нас хорошая. А вот топ-менеджеры…



Материал подготовлен при участии Аналитической службы Ratel.kz.



МАРАТ АСИПОВ

Среда, 17 Янв 2018, Источник - Ratel.kz

