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|Назарбаев пожал крепкого Пенса
20:53 17.01.2018
Назарбаев встретился с вице-президентом США
Продолжается визит главы государства в США.
В среду, 17 января, в столице США Вашингтоне состоялась встреча президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майком Пенсом. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи стороны обсудили наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Во время беседы Назарбаев и Пенс отметили важность укрепления и дальнейшего расширения политических и экономических отношений между Казахстаном и США.
В своем твиттер-аккаунте накануне Пенс писал: "Плодотворная встреча с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Белом доме. Завтра я встречусь с президентом Назарбаевым в резиденции вице-президента для обсуждения стратегии по Южной Азии и нашего дальнейшего экономического сотрудничества".