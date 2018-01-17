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Что происходит с Казахстаном? Для обозначения таких стран есть специальное слово.., - Дж.Фриман
20:23 17.01.2018

Создается впечатление, что фраза "А как насчет…" становится популярной темой недели, и в данной статье обсуждается вопрос о том, является ли президент Трамп еще более прискорбным явлением, чем его недавние предшественники.

В опубликованной вчера статье обсуждались публичные замечания Барака Обамы в тот же самый момент его президентства. Сегодня в этой колонке отмечается внушающее тревогу сходство между отношением г-на Трампа к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и теми любезностями, которые демонстрировались в его адрес бывшим президентом Биллом Клинтоном.

Г-н Трамп принял сегодня в своем Овальном кабинете властного лидера из Казахстана. Накануне этой встрече наблюдающая за состоянием свободы организация Фридом Хаус (Freedom House) представила подлежащие обсуждению вопросы.

Вашингтон поддерживает партнерские отношения с Казахстаном по причине его роли в борьбе против опирающегося на насилие экстремизма, а также потому, что он, как говорят, является наиболее процветающей, безопасной и стабильной страной в Центральной Азии. Однако этот статус не сохранится после окончания президентства Назарбаева, если он не будет гарантирован такими демократическими принципами как уважение прав человека и верховенство закона, но именно этого в Казахстане и не хватает.

Хотя Назарбаев называет свою страну молодой демократией, она, на самом деле, является консолидированным авторитарным государством, лидер которого находится у власти с момента обретения независимости в 1991 году.

Истинным оппозиционным партиям запрещено регистрироваться и действовать на территории страны. Власти Казахстана регулярно ограничивают работу наиболее важных инструментов демократии - они запрещают независимые средства массовой информации, а также выдвигают уголовные обвинения в отношении мирных протестующих, блогеров, пользователей социальных сетей и гражданских активистов. Как говорят, в Казахстане широко применяются пытки.

Автор этой статьи понимает ценность наличия дружественного правительства в этой части мира, однако можно, конечно же, иметь дело с диктатором и без того, чтобы полностью одобрять его деятельность.

Вот расшифровка Белого дома сделанных этим вечером заявлений г-на Назарбаева и г-на Трампа:

Президент Трамп: Да, большое спасибо. Это прекрасно, иметь в качестве гостя у нас столь уважаемого президента Казахстана. У нас потрясающие отношения с точки зрения экономики. Много товаров покупается у нашей страны, что означает большое количество рабочих мест в таких компаниях как Дженерал Электрик, Боинг. Огромное количество денег. У Казахстана все в порядке. У него много преимуществ по сравнению с другими странами, но, если честно, то в этой стране есть несколько сложных ситуаций. Однако президент пользуется большим уважением и делает отличную, отличную работу. Это честь, быть вместе с вами.

Мы встречались в Саудовской Аравии, работали над актуальными вопросами, и совершенно потрясающим является то, что вы сделали. И спасибо за то, что вы находитесь здесь.

Президент Назарбаев: (Через переводчика) Прежде всего, г-н президент, большое вам спасибо за это приглашение. Для меня большая честь быть здесь. И я бы хотел начать с поздравлений по поводу годовщины вашего нахождения в должности президента. Этот год был весьма продуктивным, и вы смогли многого достичь для вашей страны.

Президент Трамп: Большое спасибо.

Президент Назарбаев: (Через переводчика) И я являюсь первым президентом из той части мира, которого принимают в Белом доме. Это большая честь. У Казахстана всего были очень хорошие политические отношения, и мы благодарны за поддержку со стороны Америки нашей независимости и территориальной целостности. В течение 26 лет нашей независимости у нас сохраняются очень хорошие, партнерские отношения с вашей страной. Мы очень благодарны за это…

У предшественников г-на Трампа было предостаточно причин для того, чтобы не приглашать г-на Назарбаева в Белый дом. Однако после своего президентского срока один из этих предшественников Трампа, судя по всему, нашел причины для установления более тесных отношений с этим властным политиком из Казахстана. В 2008 году газета Нью-Йорк Таймс сообщила об интересном визите президента Билла Клинтона в Центральную Азию:

Поздно вечером 6 сентября 2005 года частный самолет, на борту которого находился занимающийся полезными ископаемыми финансист Фрэнк Джустра (Frank Giustra), приземлился в Алма-Ате, живописном городе на юго-востоке Казахстана. В нескольких сотнях километров в западном направлении его ожидало целое состояние - весьма ценные запасы урана, способные обеспечить работу ядерных реакторов по всему миру…

В отличие от многих опытных соперников, Джустра был новичком в том, что касается добычи урана в Казахстане, бывшей советской республике. Однако отсутствие опыта у его компании компенсировалось наличием связей. Сопровождал Джустру в тот день на его шикарном самолете MD-87 бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон.

После приземления в первом пункте охватывавшего три страны филантропического тура, эти два человека были приглашены на обильный ночной банкет, на котором присутствовал и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, 19-летнее жесткое правление которого почти полностью уничтожило в стране политическое инакомыслие.

Назарбаев покинул стол после пропагандистской сенсации - Клинтон активно поддержал стремление казахского лидера возглавить международную организацию, наблюдающую за выборами и поддерживающую демократию. Публичное заявление Клинтона противоречило как американской внешней политике, так и резкой критике политики Казахстана в области прав человека, с которой выступала, в том числе, жена Клинтона, сенатор от штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон.

Через два дня, как показывают корпоративные записи, Джустро тоже добился успеха - его компания подписала предварительное соглашение, получив право войти в три урановых проекта, контролировавшихся казахским государственным урановым агентством Казатомпром.

Эта история стала выглядеть еще хуже для семьи Клинтонов после публикации в 2015 году книги Питера Швейцера (Peter Schweizer) "Наличные деньги Клинтонов" (Clinton Cash) и разоблачений по поводу скрытых пожертвований в Фонд Клинтонов, которые противоречили политике администрации Обамы. А теперь ситуация стала еще хуже с учетом сообщений о попытках России контролировать поставки урана в тот момент, когда Хиллари Клинтон была госсекретарем.

В защиту г-на Трампа следует сказать, что он пытается сотрудничать с Казахстаном в тех вопросах, которые имеют отношение к обороне Соединенных Штатов, а не просто заниматься бизнесом в стиле Фонда Клинтонов. Но если президент Трамп ограничится только стандартами Билла Клинтона, то его президентство будет большим разочарованием.
Запрещенные в России организации

Джеймс Фриман (James Freeman)

The Wall Street Journal, США
Оригинал публикации: What"s the Matter with Kazakhstan? There"s a word for countries like this.
Опубликовано 17/01/2018

Источник - inosmi.ru
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