Узбекистан: обещанного металла три года ждут, - А.Новиков

20:15 17.01.2018 Прогрессирующая неблагонадежная обстановка на АО "Узметкомбинат" все больше становится достоянием широкой общественности. О происходящих на предприятии событиях подробно изложено в обращении его коллектива в адрес главы Узбекистана.



Текст заявления был размещен на сайте "Дуне ўзбеклари" и не остался без комментариев и резкой критики в адрес лжекоммерсантов, много лет наживавшихся на поставках комбинату основного сырья – металлолома.



Распуганные контрольными органами местные посредники занимавшиеся скупкой лома, приостановили свою деятельность и оставили подневольный комбинат без сырья, вынудив градообразующее предприятие приобретать металлолом из Казахстана и России.



По всей видимости, в оправдание сложившегося положения будут названы "некачественное сырье" или "мировой кризис", из-за которых комбинат на протяжении года не может выполнить план по сдаче металлопроката.



Последствия не заставили себя долго ждать. Если основные потребители внутреннего рынка, привыкшие к подобным форс-мажорам, терпеливо ждут возобновления работы завода, то зарубежные клиенты поднимут шум и поведут администрацию АО "Узметкомбинат" в суд.



Так, доведенные до отчаяния афганские предприниматели, защищая свою деловую репутацию, вынуждены обращаться в Министерство внешнеэкономических связей и Департамент железной дороги Афганистана по поводу нарушения комбинатом сроков отгрузки оплаченной продукции.



Не удивительно, если следующим шагом афганских бизнесменов станет вынесение данной проблемы на обсуждение в ходе очередных межправительственных переговоров.



Складывающаяся ситуация показывает, что в ближайшие годы крупным строительным площадкам Узбекистана не стоит рассчитывать на продукцию Бекабадского металлургического комбината. Говорить же о деловом климате для потенциальных инвесторов тоже не приходится.



Алексей Новиков Источник - ЦентрАзия

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