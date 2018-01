Боевая готовность: США и Китай готовятся к торговой битве титанов, - Wall Street Journal

20:06 17.01.2018 17 января 2018 г.



Эндрю Браун | The Wall Street Journal



"В последний раз, когда Вашингтон мобилизовывался для торговой войны, президентом был Рональд Рейган, а соперником - Япония", - пишет корреспондент американской газеты The Wall Street Journal Эндрю Браун. "Сегодня Белый дом готовит ту же тяжелую артиллерию - смесь тарифов и квот, нацеленных главным образом на китайский импорт, - сообщает автор. - У него на прицеле все, начиная со стали и кончая солнечными панелями и стиральными машинками". По словам журналиста, потенциальным катализатором для военных действий после года пустых угроз со стороны президента Дональда Трампа является рекордный годовой профицит торгового баланса Китая с США, который был объявлен на прошлой неделе.



"Торговая война не является неизбежностью, но, если она начнется, она вовсе не будет похожа на битвы, что бушевали в 1980-е годы в связи с японскими полупроводниками, машинами и телевизорами, - говорится в статье. - На этот раз силы более равны: Америка никогда не мерилась силами в торговом столкновении с противником вроде Китая в плане масштаба экономики, промышленных мощностей и мировых амбиций".



"Торговая война надвигается из-за идеологического фанатизма и абсолютно противоречивых оценок того, у кого больше рычагов воздействия", - заявил изданию Скотт Кеннеди, эксперт по китайской промышленной политике в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.



Как передает автор, китайские чиновники приватно указывают на тактические сильные стороны Пекина. Согласно одному из чиновников, "ощущение американского притеснения сплотит население вокруг Коммунистической партии, в то время как американское общественное мнение расколется на сторонников и противников торговой войны". В последней категории, по словам журналиста, окажутся Boeing, General Motors и Apple.



"Другим большим отличием Китая от Японии является то, что японский рынок был по большей части закрытым для американских корпораций в 1980-е годы, в то время как Китай относительно открыт, и эти компании, сильно зависящие от продаж в Китае, окажутся заложниками конфликта", - добавляет Браун.



"В то время как Белый дом силится составить последовательную стратегию - руки Трампа по-прежнему связаны Конгрессом - у Китая есть детальная тактика для торговой войны и полная гибкость для ее реализации", - отмечает журналист.



Николас Ларди, старший научный сотрудник в Институте мировой экономики Петерсона (Вашингтон), считает, что Китай выиграет, говорится в статье. Он, в частности, утверждает, что "политическая цена сохранения новых протекционистских мер для администрации Трампа будет гораздо выше, чем цена ответных мер против режима Си".



"В 1980-е годы Японии пришлось отступить, согласившись на добровольные ограничения экспорта и перенос больших частей своей автомобильной производственной базы в США для создания рабочих мест и разрядки напряженности, - отмечает корреспондент. - Китаем так помыкать не получится. Надвигается болезненная и затяжная война на истощение".



Источник: The Wall Street Journal Источник - inopressa.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516208760

Новости Казахстана