Древняя "замерзшая" гробница скифского царевича найдена в Сибири, - Independent

20:00 17.01.2018 17 января 2018 г.



Лидия Смит | Independent



"Нетронутый замерзший курган, в котором, по мнению исследователей, находятся останки скифской царственной особы, а также золотые сокровища, обнаружен в Сибири, - сообщает Лидия Смит в Independent. - Находке более 2800 лет. Считается, что это крупнейшее захоронение скифского царевича в регионе".



"Исследователь д-р Джино Каспари из Бернского университета (Швейцария) полагает, что нашел самую раннюю скифскую гробницу глубоко в болоте в российской республике Тыва, - говорится в статье. - Он совершил открытие, изучая спутниковые изображения долины Уюк, которую иногда называют Сибирской долиной царей из-за того, что в ней много захоронений".



"Д-р Каспари нашел круглую структуру в болоте у реки Уюк и совместно со швейцарско-российской командой подтвердил, что это, по-видимому, скифский погребальный холм, именуемый курганом, - сообщает автор. - Самые ранние царские гробницы состоят из каменной кладки с круговым расположением камер. Стены камер сделаны из лиственничных бревен".



Источник: Independent Источник - inopressa.ru

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