Астанинские полицаи на Porsche Cayenne врезались в ворота госрезиденции Елбасы "Акорда"

17:59 17.01.2018 Врезавшихся в Акорду полицейских на Porsche уволили



Авария произошла в ночь на 17 января.



В Астане уволили сотрудников полиции, которые врезались на автомобиле Porsche Cayenne в ворота Акорды, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного департамента внутренних дел.



Как рассказали в полиции, по факту ДТП, произошедшего в ночь на 17 января, провели служебное расследование. Было установлено, что инспектор службы спецбатальона ДПП УАП ДВД Астаны старший лейтенант полиции Е. Иманбеков, следуя по улице Достык, в условиях гололеда, не справившись рулевым управлением, "допустил наезд на препятствие с незначительным повреждением ворот и колонны забора". В аварии никто не пострадал.



Непосредственный виновник ДТП старший лейтенант полиции Е.Иманбеков и командир взвода, его непосредственный руководитель, капитан полиции Г. Джумахметов были уволены из органов внутренних дел РК.



За слабую организацию индивидуально-воспитательной работы среди подчиненных ряд руководителей данного подразделения был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, подчеркнули в полиции. Источник - Zakon.kz

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