Спрут против "Осьминога". Превратится ли Кыргызстан в бандитское государство, - У.Бабакулов

15:05 17.01.2018 Спрут против "Осьминога". Превратится ли Кыргызстан в бандитское государство



На прошлой неделе депутаты киргизского парламента заговорили о растущей роли криминала в стране. Поводом стал поджог заведения одного бизнесмена, который отказался "отмечаться" перед боссами преступного мира. Когда бизнесмен, столкнувшись с вымогательством, обратился за защитой в правоохранительные органы, то бандитов задержали, пожурили, пальчиком пригрозили – и отпустили. После чего кафе и сгорело. Предпринимателю еще крупно повезло, что пострадал только его бизнес, а не он сам или его близкие.



Итак, в ночь с субботы на воскресенье 7 января в кафе "Осьминог", что находится (точнее, находилось) в селе Бостери на иссык-кульском побережье, начался пожар. Огонь перекинулся и на соседние дома-гостиницы. Три пожарных расчета с трудом локализовали возгорание: к тому времени кафе сгорело подчистую, а соседние гостиницы лишились крыш.



Молодой бизнесмен по имени Асхат, который арендовал кафе у сестры беглого олигарха Омурбека Бабанова, бродя по пепелищу, рассказывает: "У меня был конфликт с представителями местной организованной преступной группировки. В июле 2017 года ко мне пришли несколько человек, которые представились членами ОПГ Камчи Кольбаева (Коли-Киргиза) и потребовали дать им 500 долларов США взамен на спокойную работу заведения".



Асхат платить вымогателям отказался и как порядочный гражданин страны, которая позиционирует себя как цивилизованное государство, обратился за защитой в милицию. Правоохранительное ведомство отрапортовало о задержании злоумышленников: "Оперативные службы МВД провели спецоперацию по задержанию криминальных авторитетов, занимавшихся вымогательством у предпринимателей в Иссык-Кульской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.



По ее данным, в начале августа сотрудники службы криминальной милиции получили оперативную информацию, что в селе Бостери некие лица, представляющиеся криминальными лидерами, путем угроз вымогают денежные средства у предпринимателя. Злоумышленники обложили "данью" предпринимателя и требовали "отметку" в сумме 500 долларов США".



Как развивались дальнейшие события, "Фергане" рассказал пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов: "Первомайский районный суд столицы приговорил задержанных "опэгэшников" к условному сроку. Арендатор считает, что заведение бандиты подожгли в отместку ему и назидание другим. Мы проводим следственные действия, назначен ряд экспертиз, по итогам которых станет известно о причине возгорания".









Вырасту – буду паханом



Кыргызстан считается самым криминализированным государством среди стран постсоветской Центральной Азии. Отсутствие сильной централизованной власти, коей "славятся" соседние республики, привело к тому, что сегодня, как и в лихие девяностые, количество как обычных отморозков, так и членов ОПГ, в стране зашкаливает. Криминальная романтика взращивается уже со школьной скамьи: рассказывали, что в одной из школ Иссык-Кульской области во время выпускного бала 2017 года выбирали не короля и королеву, а "пахана" и его подругу, все в лучших традициях воровского мира. А некоторые из преподавателей даже хвастались, мол, такой-то "смотрящий" по школе учится в их классе.



Да что там говорить – в свое время сам глава МВД радовался, что в Кыргызстане появился свой "вор в законе": речь идет все о том же криминальном авторитете Камчи Кольбаеве. В 2006 году тогдашний главный милиционер генерал Мурат Суталинов, говорил, мол, хорошо, что появился "законник", который наведет порядок в криминальном мире: "Не хочу делать ему пиар, но факт есть факт: он действительно "вор в законе", признанный и "коронованный" в Москве и имеющий поддержку среди ряда российских "воров". А это значит, что он обязан придерживаться определенных правил, через которые не имеет права переступить".



Сегодня на шестимиллионный Кыргызстан (с учетом того, что 1 миллион находится на заработках в ближнем и дальнем зарубежье) приходится несколько "законников", десяток криминальных авторитетов рангом пониже - так называемых смотрящих за областью, районом и конкретным населенным пунктом - и целая армия мелкого криминального отребья. Разбуди среди ночи любого кыргызстанца и спроси, кто главный авторитет в стране, – не всякий вспомнит имя президента, зато сходу назовут имя Коли-Киргиза.



Адвокат по уголовным делам Бактыбек Жумашев в интервью "Фергане" поделился своим видением криминогенной ситуации в стране. Он утверждает, что мнение свое сложил на основе информации, которую получает как из официальных, так и от неофициальных источников. Первое – наблюдается сращивание интересов руководства страны с верхушкой криминала. Нет настоящей борьбы с ОПГ. Криминал помогает власти решать какие-то политические вопросы, а взамен получает лояльность, начиная с оправдания того же Камчи Кольбаева и его сподвижников, и даже кровь погибших сотрудников милиции не останавливает власть: "Сегодня я слушал по радио, как обсуждалась тема борьбы с криминалом. Участие в дискуссии принимал один провластный политолог и начальник отдела службы криминальной милиции МВД республики. Так вот, никто из них не посмел сказать, что серьезная и решительная борьба возможна лишь с одобрения руководства страны. Говорили о второстепенных вопросах - обеспечение спецсредствами, законодательная база и прочее. Зачем? Все это у нас есть! Законы есть, материальная база достаточна! Не сказали главного - как ликвидировать верхушку криминального мира, если на это нужно разрешение сверху? И еще немаловажный момент: никто из руководства страны - ни президент, ни премьер, – не выступают с открытым обращением к народу о борьбе с криминалом. Лицемеры".



Слияние и поглощение



Возмущение юриста понять можно. Конечно, слияние власти и криминала произошло не вчера: в 2013 году "Фергана" публиковала серию материалов, объединенных одной темой: "Кыргызстанская мафия: Власть реальная и официальная". С тех пор мало что изменилось. В прошлом году во время агитационной президентской кампании несколько воротил преступного мира были по различным причинам выпущены на свободу. В целом, чаще всего представители криминала легализуются в виде парламентариев и партийных боссов, или же идут по пути меценатства. Возможно, в скором времени криминал просто поглотит власть в республике.



По мнению журналиста Ырысбека Омурзакова, ситуация с криминалом в Кыргызстане фактически угрожает национальной безопасности и приняла масштабы государственного бедствия. "Из криминала пришли люди в верховную власть, при этом оставив за собой право влиять и на криминальные структуры, - отмечает Омурзаков. - Чиновники элементарно боятся представителей преступного мира".



Другой проблемой Омурзаков называет недоверие простого населения к государственным институтам: "Народ не верит власти, зато доверяет лидерам преступных группировок. Люди стараются решать свои вопросы через братков "по понятиям". И нужно отметить, что если какого-нибудь авторитета убьют на бандитских разборках, то его уже возводят в ранг настоящего патриота, безвременно ушедшего "оплота" кыргызстанцев".



Демократия с гнильцой



На прошлой неделе на засилье криминала наконец-то внимание обратили парламентарии. Депутат Дастан Бекешев заявил на парламентском заседании 11 января, что "на Иссык-Куле все предприниматели "отмечаются" у членов ОПГ, но заявлений об этом не пишут". Выступая перед коллегами, Бекешев напомнил и о кафе, сгоревшем в селе Бостери. "Я много раз поднимал этот вопрос, - заявил депутат. - Говорил министрам внутренних дел, что никто не пишет заявления на членов ОПГ, потому что сразу после заявления им что-то поджигают. На Иссык-Куле есть такая проблема… ОПГ жестко проверяют государство. Надо проконтролировать это дело. ГКНБ сюда надо привлечь, потому что это касается национальной безопасности".



По мнению парламентария Эльвиры Сурабалдиевой, ответственность за разгул преступности должно взять на себя МВД: "Иссык-Куль мог бы стать Меккой туризма. Но для этого МВД должно работать на 200%, - отмечает депутат. - А у нас вот пару дней назад подорвали кафе, а МВД на следующий день пишет, дескать, кафе не подорвали, а оно само сгорело. Завтра напишут, что сотрудники сами подожгли. Надо быть подальше от лицемерия. Ведь молодая пара, арендовавшая кафе, открыто заявляет: с нас требовали деньги, мы не дали, за это наше заведение сожгли. О каком туризме на Иссык-Куле может идти речь в такой ситуации? Это происходит в 21 веке в Кыргызстане - бандиты поджигают, подрывают и ставят на "отметку".



Тем временем жертвами бандитов становятся не только предприниматели, но и туристы, желающие отдохнуть на побережье высокогорного озера. У них крадут вещи, вымогают деньги, с ними провоцируют драки и им угрожают расправой. Наибольшее количество таких инцидентов приходится на лето, когда сезон в разгаре, однако и зимой подобное тоже случается. Разумеется, туристы составляют лишь небольшую часть от общего количества жертв местных бандитов, но во многом именно благодаря им образ "бандитской страны" формируется и за ее пределами.



Осенью прошлого года, когда в Кыргызстане выбрали нового президента, многие эксперты и журналисты и в самой республике, и за рубежом особо отмечали, что мирная передача власти в стране, пережившей за десяток лет две революции, наглядно свидетельствует о прогрессе демократии и права. Реальность же говорит о том, что пока о демократии и правах говорить рано, потому что криминал, как спрут, опутал все местное общество. Можно, конечно, считает этот вывод преувеличением, но когда, если верить киргизским СМИ, бывший генпрокурор страны исполняет "Мурку" на свадьбе дочери "вора в законе", это наводит на размышления.



Улугбек Бабакулов, специально для "Ферганы" Источник - Фергана

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