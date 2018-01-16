Баяны киргизских исламистов все громче звучат в России, - А.Приймак

15:04 17.01.2018 Баяны киргизских исламистов все громче звучат в России



Идеи "Таблиг-и джамаат" распространяются в нашей стране при попустительстве Бишкека



Артур Приймак



В Бабушкинский суд Москвы поступило уголовное дело на арестованных в 2016 году восьмерых членов запрещенной в РФ исламистской организации "Таблиг-и джамаат" (далее "Таблиг" или ТД). Трое фигурантов – Газыбек Кубатов, Каныбек Суйундук, Исламбек Кымчыбеков – граждане Киргизии. Лидер группы Шакир Кожамкулов также уроженец Киргизии, получивший недавно гражданство России. По сведениям СМИ, идеями запрещенной в РФ организации Кожамкулов проникся в 2010 году в Бишкеке. В Россию он прибыл в 2014 году, после обучения в центрах ТД в Индии. Есть информация, что адептом ТД одно время был исполнитель теракта в петербургском метро Акбаржон Джалилов, уроженец Оша. Киргизия – единственная страна в постсоветской Средней Азии, где "Таблиг-и джамаат" не запрещен.



Страна – партнер России по ЕАЭС уникальна еще и тем, что таблиговцы в течение примерно 20 лет тесно инкорпорировались не только в киргизское общество, но и в политический социум и официальное мусульманское духовенство страны. Как сказал "НГР" востоковед Александр Князев, главными проводниками идей ТД в Киргизии считаются братья избранного в ноябре 2017 года президента страны Сооронбая Жээнбекова, бывшего премьера страны. "Старший брат президента Жусупбек Шарипов, ныне посол Киргизии в Украине, ранее был послом в Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии. Через него у семьи Жээнбековых прочные связи с исламскими бизнес-кругами. Другой брат, Асылбек Жээнбеков, в 2011–2016 годах был спикером Жогорку Кенеша, парламента Киргизии. Он пролоббировал, в частности, создание в парламенте, правительстве и во всех госучреждениях, включая силовые структуры, намазкана – молитвенных комнат для мусульман. Асылбек Жээнбеков был одним из лоббистов решения властей о свободной деятельности "Таблиг-и джамаат" в Киргизии".



Эксперт пояснил, что "Таблиг" – это не столько идеологическая система сама по себе, сколько способ изложения религиозной доктрины. "То, что они осуществляют, называется "дагват" или "даваат" – проповедь, которая идет через беседы – баяны. Они ходят по учреждениям, по домам, и через эти баяны, личные контакты, убеждают мусульман в правоте той или иной идеологии. Содержание их баянов в Киргизии очень близко к идеям, которые содержатся в программе той же "Хизб ут-Тахрир" (запрещено в РФ. – "НГР"). Это очень близкая к джихадистскому толку интерпретация ислама", – говорит Князев.



Семья Жээнбековых, как семья Акбаржона Джалилова, родом из Ошской области, с юга страны. Киргизия традиционно делится экспертами на "исламистский" юг и "светский" север. Но эта устоявшаяся конструкция "дала кривизну" в июле 2017 года, когда Октябрьский районный суд Бишкека объявил вне закона "Йакын инкар" ("Никто, кроме Бога") – распространившееся к 2016 году по всей Киргизии исламистское движение, создавшееся как раз первоначально на "светском" севере, в Иссык-Кульской и Нарынской областях. Суд решил, что одетые в пакистанские одежды длинноволосые инкаровцы, отказывающиеся работать в госструктурах Киргизии и не признающие законов страны, представляют угрозу безопасности Кыргызской Республики. Опасность с их стороны, по словам киргизских силовиков, заключается в проповеди полнейшего отрешения от житейских забот. Инкаровцы проповедуют, что "настоящему мусульманину" не надо работать, заботиться о семье, лечиться и т.д. Индийско-пакистанский облик и поведение запрещенных ныне в Киргизии инкаровцев мало чем отличаются от таблиговцев, остающихся по сей день на легальном положении. Собственно, "Йакын инкар" создали отколовшиеся от "материнской" организации таблиговцы.



Вместе с тем Бишкек воспринимает ТД как естественных союзников против имеющих распространение в регионе "Братьев-мусульман", "Исламского движения Узбекистана" (запрещены в РФ) и других джихадистских течений. "Два года назад властями осуществлялся анализ деятельности "Таблиг-и джамаата", на эту тему было заседание Совета обороны при президенте Кыргызстана, – рассказал "НГР" бывший в разные годы вице-президентом, премьер-министром и депутатом парламента Киргизии Феликс Кулов. – Совет обороны рассматривал деятельность таблиговцев в контексте того, как нужно реформировать религиозную политику в стране. По информации спецслужб, "Таблиг-и джамаат" экстремистской активности тогда в Киргизии не проявлял, а, наоборот, противодействовал другим радикальным течениям. По информации Государственной комиссии по делам религии, никакой угрозы стране "Таблиг-и джамаат" на тот момент не представлял. Представители муфтията Кыргызстана, с которыми я общался, говорили то же самое. Было сформировано общее мнение властей: чтобы противодействовать радикалам, давайте обопремся на "Таблиг-и джамаат". Я лично общался с обучавшимися в Индии проповедниками. Я их знал до того, как они вообще ушли в религию. Они люди простые, бесхитростные. Я увидел, что таблиговцы – люди мирного склада характера, образа мыслей и действий. Они обращены только к Богу, но при этом других не принуждают переходить в свою веру".



Однако Феликс Кулов, несмотря на все это, считает, что с ТД в Киргизии лучше проявить излишнюю бдительность, чем недосмотреть: "Два-три года назад, когда я эту тему изучал, было впечатление, что они не представляют опасности. Но это только впечатление. Такие организации потенциально опасны тем, что они, обладая крепкой внутренней дисциплиной, плохо просвечиваемой извне структурой и отработанными правилами конспирации, потом претендуют на роль государства в государстве, а в случае успеха могут вообще выступить против властей стран, где им выказали лояльное отношение. Сегодня таблиговцы Кыргызстана мирные, а завтра неизвестно, какую команду им дадут их лидеры, в какую сторону они пойдут, когда будет час икс, когда вообще этот час икс у них будет. Их руководящие центры находятся за рубежом (в Индии. – "НГР"), вне зоны действия наших спецслужб".



Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин сказал "НГР": в киргизском экспертном сообществе распространено мнение, что с ТД глубоко аффилировано Духовное управление мусульман (ДУМ) Киргизии. "Вплоть до муфтия Максата Токтомушева, которого называют бывшим амирсабом – духовным наставником таблиговской общины, – уточнил политолог. – Экспертами высвечены связи руководителей ДУМ, то, что они учились в таблиговских центрах в Индии и Пакистане. В киргизских СМИ в открытую говорят, что таблиговцы теперь стали активны во всех структурах страны, включая парламент и правительство. Конечно, стоит сделать скидку на то, что в Кыргызстане из-за бурной политической жизни развиваются методики очернения политических, деловых и прочих конкурентов. Но особая озабоченность местных экспертов именно темой ТД и то, что эта тема стала обсуждаться задолго до электоральных событий вроде избрания Жээнбекова президентом, – факт". Эксперт напомнил, что при предыдущем президенте Алмазбеке Атамбаеве Бишкек был увешан баннерами, где на одной половине были изображены киргизки в национальных одеждах, на другом – женщины в исламских покрывалах, а внизу – надпись на киргизском: "Бедный народ! Куда мы катимся?" "Но на официальном уровне никто не решается проявлять озабоченность проникновением таблиговцев или других исламистов в армию или МВД. Тема ТД включается на официальном уровне, лишь когда есть в этом очень серьезная потребность", – считает эксперт.



По словам Андрея Грозина, благодатная почва для экспансии ТД и других исламистов была заложена при первом президенте Киргизии Аскаре Акаеве. "На момент распада СССР киргизы воспринимались на уровне массового сознания узбеков, таджиков и даже туркмен как неофиты в исламе и не совсем правильные мусульмане. В Киргизии до сих пор сильные позиции тенгрианства и других доисламских культов. У киргизов в плане восприимчивости к идеям "Таблига" сработал фактор неофитства. Политическая сторона вопроса: при Акаеве Киргизия стала превращаться в регионального чемпиона по количеству иностранных НПО и НКО на душу населения. Структуры вроде "Такфир валь-Хиджра" (запрещена в РФ. – "НГР") вызывают у властей и духовенства Киргизии опасение. Но "Такфир валь-Хиджра" и тому подобные джихадистские движения вырастают как раз из "Таблига".



Андрей Грозин обратил внимание: киргизские адепты ТД предпочитают не замыкаться в комфортных для них условиях родной страны, а стремятся туда, где их организация запрещена и где они могут быть в любой момент арестованы. Прежде всего в Россию. "Наиболее питательная среда для "Таблига", как и для более агрессивных форм, – трудовые мигранты. По моей информации, таблиговцы в свое время наиболее крепко осели в Поволжье – Астраханской и Саратовской областях, Татарстане. Исламисты в первую очередь привлекают к себе мигрантов и некоренных жителей регионов России, а потом уже идет абсорбция групп из других существующих в регионе социальных слоев. "Более чем уверен: легальные в Киргизии таблиговцы заинтересованы в работе с киргизской диаспорой, давно укорененной в Москве, Питере и других российских мегаполисах. Таблиговцам выгодно иметь там адептов, которые вошли в "Таблиг" или стали сочувствующими еще в Киргизии, а в России приобрели новый статус и новые возможности, которые "Таблиг" использует с выгодой для себя", – заявил эксперт. Источник - НГ

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