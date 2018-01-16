Центризбирком России отказался принять политический ислам

15:02 17.01.2018 Центризбирком отказался принять политический ислам



Несостоявшиеся президентские амбиции жены дагестанского муфтия оставили массу вопросов



Артур Приймак



Супруга и советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова стала центральной фигурой дагестанской политической повестки в начале наступившего года. Ранее она заявила о своем намерении баллотироваться кандидатом в президенты России как самовыдвиженец.



Гамзатова рассказала через соцсети, почему она решила баллотироваться в президенты России: "Сейчас в мире много говорят, что в России отсутствуют демократические институты, мусульман притесняют, а у граждан нет права выбора. Но если бы в России не было демократии, смогла ли бы я стать кандидатом на пост главы государства? Разве мой платок или моя вера стали препятствием для этого шага?" Айна Гамзатова написала: "Есть хорошая фраза "Разделенный дом выстоять не может". В соцсетях сложилось мнение, что под "разделенным домом" она подразумевала родной Дагестан и остальную Россию. "Россия – наш дом, и у нас один путь. Для меня важно, чтобы Дагестан приобрел красивый, прогрессивный и яркий имидж", – заявила Айна Гамзатова, дав понять, что желает уничтожить полосу психологического отчуждения между дагестанцами и остальными гражданами.



Избирателям было трудно понять, какую роль себе отводит в предстоящих выборах Айна Гамзатова. Если она не в оппозиции к Владимиру Путину, то кандидат-спойлер.



Гамзатову сложно воспринимать в качестве оппозиционера. Как общественный деятель, учредитель и руководитель мусульманских СМИ Гамзатова сформировалась именно в недрах муфтията Дагестана. В республике прямо говорят, что там нет более верных сторонников Путина, чем Духовное управление мусульман Дагестана (ДУМД) и местные суфии. Не располагает к фрондерству против Путина и отношение к дагестанским суфиям врио главы Дагестана Владимира Васильева. "Владимир Васильев назвал дагестанских суфиев спасителями России от ваххабитской угрозы. Новый глава Дагестана настроен на плодотворное сотрудничество с муфтиятом", – сказали "НГР" в ДУМД. Намерение жены муфтия Дагестана, шейха двух суфийских тарикатов, быть конкурентом Путину на выборах президента для многих дагестанцев не совсем понятно. Впрочем, она и сама как будто бы не противопоставляла себя главному кандидату, весьма комплиментарно высказываясь о действующем президенте.



Естественно, что у необычного кандидата нашлись противники. В первую очередь против нее высказались дагестанские салафиты. Приведем несколько комментариев на Youtube: "Имам Шамиль 25 лет воевал против царской России, а так называемые "последователи традиционного ислама" прислуживают кяфирам (неверным. – "НГР")", "выдвижение жены муфтия Дагестана – это унижение для всех мусульман". Намекая на то, что Айна Гамзатова ранее была замужем за предыдущим муфтием Саидмухаммадом Абубакаровым, ее назвали "охотницей на муфтиев".



Критически оценил президентские амбиции Гамзатовой и крымско-татарский общественный деятель Танай Чолханов – имам, бывший командир ополчения ДНР-ЛНР. "Я много раз был в Дагестане, глубоко уважаю муфтия Дагестана Ахмада Абдуллаева и его семью, – сказал Чолханов "НГР". – Но то, что Айна Гамзатова пошла в президенты – это, на мой взгляд, политическая авантюра с негативными последствиями для безопасности и Дагестана, и всей России. Какое впечатление сложится у избирателя? Дагестанские суфии, которые раньше были готовы умереть за Путина, выдвинули конкурентом Путина жену своего шейха. Как я понял, штаб Гамзатовой агитирует за нее и мусульман из других регионов. "Прелестная" ситуация получается! Путин столько времени отстаивал в Сирии позиции традиционного ислама, а тем временем российские мусульмане идут против Путина. И где именно – в Дагестане, где джихадистского террора вкусили сполна задолго до того, как в Сирии появилось "Исламское государство" (запрещено в РФ. – "НГР"). Негативно это выдвижение могло быть воспринято и суфиями. Суфии годами не могут встретиться со своим шейхом – муфтием Абдуллаевым, а тем временем жена Абдуллаева играет в политику. Не думаю, что автор этой авантюры сама Айна Гамзатова, она не такой человек. Ее явно подговорили".



Однако кандидатский марафон начался для Айны Гамзатовой неблагоприятно. 31 декабря она не смогла попасть в Центризбирком: ее авиарейс в Москву был отменен из-за анонимных звонков о минировании аэропорта Махачкалы. 1 января с.г. Центризбирком принял ее документы, но после изучения их отказал Гамзатовой в регистрации кандидатом. Как сообщили в ЦИКе, штаб кандидата уведомил о выдвижении Гамзатовой 30 декабря – с нарушением предусмотренного законом пятидневного срока. 300 человек из инициативной группы не указали своего место работы. "Кандидат не предоставил справки ни на себя, ни на своего супруга, ни на несовершеннолетнего ребенка, связанные с обязательствами о крупных расходах", – заявил член ЦИКа Евгений Шевченко.



Руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций" Алексей Малашенко считает, что такого фиаско Айны Гамзатовой и следовало ожидать. "Если бы ее даже зарегистрировали, очков бы она не набрала ни в ходе выборов, ни на имиджевом поле, – сказал Малашенко "НГР". – Чего бы она добилась, так это дискредитации себя и своей семьи. Если рассматривать это как попытку дагестанского политического ислама пройти на федеральный уровень, то эта попытка провальна, как говорится, по умолчанию. Да и на региональном уровне успех не гарантирован. В 2016 году ассоциируемая с суфиями партия "Народ против коррупции" не провела в Дагестане ни одного депутата, поскольку сначала громко заявила о себе, а немного времени спустя самоустранилась".



Руководитель Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев придерживается иного мнения. "Айна Гамзатова – первая в современной России дагестанская мусульманка такого рода, – заявил он "НГР". – В этом политическая новизна. Но Айна Гамзатова не заявляла о себе выдвижением: ее и без этого знают в регионе. Она пошла в президенты России не как религиозный деятель. Ее официальная должность – проректор махачкалинского филиала Российской академии права. Советник муфтия – общественная работа, которая никак не могла бы сказаться на ее довыборной или предвыборной позиции. У Айны Гамзатовой был проект развития России в экономической, социальной, образовательной, антикоррупционной сфере. Я ее знаю лично. Она образованный человек, знает разные сферы жизни людей, их проблемы, знает не только Дагестан, но и другие регионы России. Если бы прошла регистрацию, избиратели бы ознакомились с ее программой. У нее был основной упор на социально-экономические преобразования в Дагестане".. Источник - НГ

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