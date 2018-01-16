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Казахстанские ученые не понимают президентских апострофов, - А.Миклашевская
14:57 17.01.2018

Казахстанские ученые не понимают президентских апострофов

Перевод казахского алфавита с кириллицы на латиницу вызывает множество споров

В Казахстане не утихают споры по поводу начавшегося перевода казахского алфавита с кириллицы на латиницу: выбранный президентом Нурсултаном Назарбаевым вариант с использованием многочисленных апострофов озадачивает многих ученых и специалистов, и не только в Казахстане. Деликатную тему решила затронуть газета The New York Times.

После того как 26 октября 2017 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе казахского алфавита с кириллицы на латиницу, многолетний спор о целесообразности этого, а также о том, как именно должна выглядеть казахская латиница, еще больше обострился. Сомнений в том, что это должна быть именно латиница, а разные варианты сложных звуков должны изображаться с помощью единственного знака, похоже, нет только у самого президента и его администрации. И эта ситуация, отмечает The New York Times, наглядно показывает, "насколько буквально все в этой бывшей советской республике - будь то незначительный вопрос или очень важный - зависит от воли единственного 77-летнего мужчины или тех, кто говорит от его имени".

Переход с кириллицы на латиницу, который, согласно указу, должен быть полностью завершен к 2025 году, изначально преподносился как символ полной независимости от России и выход в широкий мир. По мере того как доля русскоязычного населения в Казахстане в последние десятилетия неуклонно сокращалась - сейчас она составляет около 20%, возможность латинизации алфавита упрощалась. Однако камнем преткновения оказалось то, что многие звуки казахского языка очень трудно передать латиницей. Например, в казахском языке сразу три варианта звука У, по два варианта звуков К и Г и т. д. Казахстанские лингвисты, вошедшие в комиссию по реформе алфавита, предложили использовать для изображения сложных звуков умлауты и другие диакритические знаки.

Но администрация президента сделала ставку на апостроф, который должен заменить собой все остальные знаки. По мнению администрации, все необходимые для написания слов буквы и знаки должны быть на любой стандартной клавиатуре, а диакритических знаков на ней нет. В результате, теперь название государства - ?аза?стан Республикасы - пишется так Qazaqstan Respy`blikasy. Большинство слов, содержащих звуки, которые нельзя выразить обычной буквой латиницы, удлиняются за счет добавления апострофа. Короткое слово шие (вишня) теперь выглядит как s"ii`e, имя Ш?к?рім (Шакарим) - S`a`ka`rim, фамилия Пушкин становится Py`s`kin, а Шишкин - S"is`ki"n, и т. д. "Когда ученые впервые это видели, у нас был шок",- отметил в интервью NYT глава алматынского института лингвистики Эрден Кажибек. А казахский режиссер Сакен Жолдас сделал короткий юмористический ролик о нововведениях, которые "вносят путаницу" и делают казахский язык "нечитабельным".




По мнению профессора международных отношений в университете Мичигана Тимура Кочаоглу, который в прошлом году побывал в Казахстане, "никто не понимает, откуда взялась эта жуткая идея". "Казахстанская интеллигенция смеется и задает вопрос: как вообще можно прочитать что-то, написанное вот таким образом?" - сказал он, добавив, что от нового варианта алфавита "начинают болеть глаза".

Многие отметили, что новый вариант алфавита не позволит делать поисковые запросы в интернете и создавать хештеги в Twitter. "Мы вообще-то должны модернизировать язык, а получается, что мы отрезаем себя от интернета",- заметил политический обозреватель и член языковой комиссии Аидос Сарым. По его словам, возникшая ситуация демонстрирует главную проблему Казахстана. "Если президент что-то сказал или даже просто написал что-то на салфетке, все должны тут же ему аплодировать",- говорит господин Сарым. Конечно, добавляет он, президенту нужно отдать должное за то, что он превратил Казахстан в самое стабильное и процветающее государство региона, однако язык - "это очень деликатная область, в которой чиновники не могут диктовать".

Известный казахстанский политический обозреватель Досым Сатпаев говорит, что "кириллица была частью колониального проекта России и многие воспринимают введение латиницы как антиимперский шаг". "Мы все хотели создать собственные государства и собственную культуру, чтобы можно было спастись из разваливающегося Советского Союза,- добавляет заместитель директора института лингвистики в Алматы Анар Фазылжанова.- Но изменение алфавита в Казахстане оказалось гораздо более сложным политически, чем, например, в Узбекистане или Азербайджане, также отказавшихся от кириллицы".

Как отмечает NYT, некоторые специалисты придерживаются мнения, что, отказываясь от диакритических знаков, "господин Назарбаев стремится избежать любых допущений того, будто он поворачивается спиной к России и встречает с распростертыми объятиями пантюркское сообщество, которое было вечной головной болью для российских чиновников - и при царе, и в советское время". Но, возможно, полагают эксперты, сказывается и другое. "Президент думает о своем наследии и хочет остаться в истории человеком, который создал новый алфавит,- считает Досым Сатпаев.- Проблема лишь в том, что президент не филолог".

Алена Миклашевская

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516190220
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