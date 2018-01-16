Таджикистан отказался от военных парадов ради 30-летия независимости

14:56 17.01.2018 Военный парад в честь 25-летия Вооруженных сил Таджикистана, проведение которого запланировано в Душанбе на 23 февраля, не состоится. Сэкономленные средства, по информации "Азии-плюс", будут направлены на подготовку к празднованию 30-летия независимости республики.



Информированный источник издания в правительстве Таджикистана сказал, что министерству обороны поручено подготовить грандиозный парад к 9 сентября 2021 года, когда республика будет отмечать 30-летие своей независимости. Чтобы сэкономить средства для юбилейной даты, министерство обороны приняло решение отказаться от парадов 23 февраля на ближайшие три года.



"Всем министерствам и ведомствам страны правительством Таджикистана также поручено перенести свои крупные отраслевые праздничные мероприятия к 30-летнему юбилею независимости республики", - заметил чиновник.



19 декабря прошлого года президент Таджикистана Эмомали Рахмон издал указ "О праздновании 30-летия Государственной независимости Республики Таджикистан". В течение двух месяцев после появления документа должен быть создан Организационный комитет и утвержден план мероприятий по празднованию юбилея.



Отметим, что в Таджикистане, где треть населения живет за чертой бедности, на государственном уровне любят отмечать всевозможные юбилеи с большим размахом. Так, к 25-летию XVI сессии Верховного Совета республики, которое отмечалось в ноябре минувшего года, Дворец Арбоб в Худжанде (где проводились торжества) был отремонтирован на 5 миллионов сомони ($568 тысяч), выделенных из бюджета Согдийской области.



А на празднование 20-летнего юбилея Дня национального единства в 2017 году были потрачены десятки миллионов сомони. В городе Вахдате, где прошли основные мероприятия, был построен стадион стоимостью в 50 млн сомони ($5,68 млн). В течение 2,5 месяцев до празднования местные школьники учились маршировать, за что им обещали добавить баллов по успеваемости. А учителей обязали бесплатно облагораживать центр города. Для материального обеспечения праздничных мероприятий местные власти также собирали деньги с торговцев на городском рынке. Источник - Фергана

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516190160

Новости Казахстана

