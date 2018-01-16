Новым президентом Национального Олимпийского комитета Узбекистана избрали Умида Ахмаджонова

09:15 17.01.2018 Президентом Национального Олимпийского комитета Узбекистана стал глава Федерации футбола





Новым президентом Национального Олимпийского комитета Узбекистана избрали Умида Ахмаджонова, который с сентября 2017 года возглавляет Федерацию футбола республики. Об этом 17 января сообщило издание Uznews.



Кандидатура Ахмаджонова была утверждена в ходе Генеральной ассамблеи НОК. Также назначены его заместители - председатель правления компании "Узбекнефтегаз", заместитель премьер-министра страны Алишер Султанов, Салим Абдувалиев, Ойбек Омилов и Муроджон Азимов. Кроме того, избран генеральный секретарь НОК - Жасур Матчанов.



С января 2017 года НОК Узбекистана возглавлял Алишер Султанов. Таким образом, в этом году он переместился с поста президента на пост заместителя. Ахмаджонов, в свою очередь, ранее уже был вице-президентом НОК.



Предшественник Ахмаджонова на посту главы Федерации футбола, Мираброр Усманов, ушел в отставку на фоне провала футбольной сборной страны в отборочном туре чемпионата мира. Формально отставка не была связана с тем, что Узбекистан потерял шанс на участие в чемпионате в 2018 году. Однако некоторые эксперты возлагали на него вину за случившееся и выражали сожаление, что Ахмаджонов был избран главой Федерации футбола точно так же, на безальтернативной основе.



В декабре 2017 года Ахмаджонов пообещал масштабные отставки тренеров. При этом он резко высказался о бывшем тренере футбольной сборной Самвеле Бабаяне, на тот момент уже уволенном. 16 января Бабаяна пожизненно отстранили от любой футбольной деятельности на территории страны. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Uznews

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