Жертва пиара. Рахмон-мини затеял проверку аудита... самого себя

08:54 17.01.2018 Рустам Эмомали инициировал проведение внепланового аудита деятельности мэрии









Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана приступило к внеплановому аудиту деятельности столичной мэрии.



Проверка финансово-хозяйственной деятельности мэрии проводится раз в два года и следующая проверка предстояла в мае 2018 года. Однако по просьбе нового мэра и в связи с жалобами группы граждан была назначена внеплановая проверка.



Одни считают эту инициативу хорошим знаком, другие настроены скептически, мол, попробуй аудитор найди какие-либо недостатки в деятельности столичной мэрии, которую возглавляет старший сын президента страны.



Абдумаджид Усмонзода, пресс-секретарь мэра Душанбе, сказал 15 января в беседе с Радио Озоди, что внеочередная проверка инициирована с целью обеспечения прозрачности и целевого использования бюджетных средств. По его словам, проверка охватит годовую деятельность столичной администрации под руководством Рустама Эмомали. Он вступил в эту должность 12 января прошлого года.



"Уважаемый мэр сам инициировал проверку финансово-хозяйственной деятельности душанбинской мэрии", - подчеркнул Усмонзода.



Сотрудник антикоррупционного ведомства сообщил 15 января на условиях анонимности, что сроки окончания аудита неизвестны, как и то, будут ли афишированы его итоги.



Год назад Агентство по коррупции заявило, что начнет проверку деятельности столичной мэрии после череды жалоб граждан по поводу присвоения бюджетных средств города. Проверка по факту растраты бюджетных средств при строительстве медицинского центра "Истиклол", комплекса "Душанбе-Плаза" и жилых домов по проекту "Доступное жилье" началась сразу же после снятия с поста мэра Душанбе Махмадсаида Убайдуллоева.



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 15 февраля на встрече с активом города Душанбе напомнил о нанесенном бюджету материальном ущербе на общую сумму 100 млн. сомони при строительстве комплекса "Душанбе-Плаза" и медицинского центра "Истиклол". Он поручил органу исполнительной власти города Душанбе, главой которого в январе этого года назначен его старший сын Рустами Эмомали, "взять под строгий контроль процесс выполнения строительно-монтажных работ и соблюдения высокого архитектурного стиля, качество строительства и целевое использование бюджетных средств".



Глава государства поручил антикоррупционному ведомству до 1 июля этого года завершить проверку использования бюджетных средств республики и столицы, выделенных на строительные объекты в Душанбе.



Агентство по коррупции в июле прошлого года, аккурат в назначенный срок, заявило, что было проверено около 70 зданий в городе, построенных на бюджетные средства, были выявлены факты приписок на сумму около 8 млн сомони (около 1 млн долларов).



В апреле прошлого года суд Душанбе признал начальника УКС города Душанбе Саидшарифа Анварова виновным во взяточничестве и хищениях во время строительства медицинского центра "Истиклол" в столице Таджикистана и приговорил его к 18 годам тюремного заключения. Суд также распорядился о выплате Анваровым компенсации в размере примерно девяти миллионов сомони (1,1 миллиона долларов).



Три года тому назад Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана сообщило, что экс-начальник УКС хукумата столицы Саидшариф Анваров задержан за дачу взятки сотруднику антикоррупционного ведомства после финансовой проверки строительства многопрофильного медицинского центра "Истиклол", в ходе которой были выявлены многочисленные факты приписок и растрат.



Рустам Гулов

Рустам Гулов

Эксперты считают, что проверка деятельности столичной мэрии была бы эффективной, если бы власти опубликовали ее результаты. Рустам Гулов, обозреватель и таджикский блогер, считает. что инициирование проверки повысит имидж столичной мэрии, какими бы не оказались ее результаты.



"Если ауциторы не обнаружат каких-либо недостатков, будет сделан вывод, что, действительно, новая команда мэрии работает эффективно и не допускает в своей деятельности каких-либо недостатков. Если проверка все же выявит какие-либо недостачи и кто-то будет привлечен к ответственности, то и в этом случае скажут, что мэр готов обеспечить прозрачность и наказывать всех, кто допустил незаконные действия", - уверен Гулов.



Собеседники Радио Озоди утверждают, что очень важно представить результаты проверки общественности и СМИ. Источник - rus.ozodi.org

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