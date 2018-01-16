Доходы рядовых таджиков растут? - "РО"

08:53 17.01.2018 Доходы таджикского населения растут?







Доходы населения Таджикистана за год выросли на 10%. Об этом заявил Сафарали Наджмиддинов, директор Агентства социального страхования и пенсии, на прошлой неделе на одной из конференций в Душанбе.



По его словам, в 2017 году ВВП на душу населения по сравнению с двумя предыдущими годами вырос на 12%.



Однако Наджмиддинов не объяснил, каким способом был высчитан данный показатель. По его словам, реальный темп роста экономики достиг 7%, а объем ВВП – 60 млрд сомони.



Эксперты считают, что росту доходов населения способствовал рост денежных переводов от трудовых мигрантов: по официальной статистике, за 10 месяцев 2017 года объемы денежных переводов в Таджикистан увеличились на 18%.



Между тем ранее международные организации заявляли о снижении доходов таджикского населения. В частности, Всемирный банк опубликовал прошлым летом исследование, в котором говорится, что 13% населения Таджикистана проживает за чертой бедности, и с 2009 года данный показатель практически не изменился. При этом в сельской местности проживает 81% бедного населения. Существуют большие региональные различия в бедности - от 20-22% в Душанбе и Согде до 39% в ГБАО, отмечается в докладе Всемирного банка.



Январь 16, 2018



Сафарали Наджмиддинов Источник - rus.ozodi.org

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