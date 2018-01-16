Анкара готова вступить в гибридную войну против США, - А.Шарковский

08:43 17.01.2018 Курдские ополченцы захватили игиловца - выходца из РФ и собираются передать его российскому командованию



По информации новостных порталов сирийского Курдистана, террорист-боец "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ), выходец из России, который был захвачен курдскими ополченцами, должен быть передан российскому военному командованию в соответствии с соглашением, существующим между двумя сторонами.



Передача будет проходить в официальном порядке в присутствии начальников курдской милиции и российских военных чиновников. В сообщении курдских военных не указывается, кто конкретно был пленен. Модератор новостного портала, опубликовавшего информацию, высказал предположение, что это может быть некий Владимир Олейников, который был захвачен в провинции Дэйр Эз-Зор. В настоящее время боевик содержится в городе Манбидж, где, возможно, и произойдет его выдача.



Командование ополчения Западного Курдистана (YPG) информирует о скором возможном наступлении турецкой армии на анклав Африн. По данным курдской разведки, в начале операции турки планируют нанести удары с воздуха по 149 объектам курдской обороны. Сейчас Анкара завершает перегруппировку сил и проводит информационную подготовку для начала военных действий. Турецкие СМИ сообщают, что турецкая армия начала выдвижение колонн войск непосредственно на границу и ведет артиллерийскую подготовку по опорным пунктам YPG в кантоне Африн. Кроме того, ссылаясь на источники в Минобороны, пресса сообщает, что для ударов с воздуха турецкое командование создало мощную группировку многофункциональных истребителей и беспилотных летательных аппаратов. После ликвидации огнем авиации и артиллерии основных опорных пунктов YPG Анкара начнет наземную операцию, для чего она уже расположила свои войска так, что анклав Африн практически находится в оперативном окружении. Наступление турецких сухопутных войск будет осуществляться по трем основным направлениям с использованием ранее созданных плацдармов на сирийской территории. Генштаб Турции планирует в кратчайшие сроки создать условия, при которых курдское ополчение вынуждено будет отступить на юго-восток, в районы, контролируемые Дамаском, в противном случае отряды YPG попадут в плотное кольцо окружения.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь высказал свое неудовольствие действиями США. В частности он сказал, что больше не намерен звонить президенту США Дональду Трампу, но продолжит контакты с президентом России Владимиром Путиным. Он также обратился к руководству НАТО, призывая его выступить против планов США создать курдские силы пограничной обороны, указывая на положения устава блока, в котором говорится, что альянс обязан защищать спокойствие границ своих членов.



Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО



16.01.18 Источник - Независимая газета

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