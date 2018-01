Исламист исламисту волк. "Вилайят Синай Исламского государства" объявил войну бывшим союзникам из ХАМАС

08:23 17.01.2018 Окопавшееся на Синайском полуострове отделение "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) призвало к джихаду против движения ХАМАС. Палестинская группировка, по утверждению террористов, сошла с пути Аллаха, приняв участие в выборах и сотрудничая с шиитским Ираном. Чем обернется для региона схватка двух исламистских движений, разбирался iz.ru.



ХАМАС ИГИЛу не товарищ



В палестинском движении заявили, что будут бороться с террористами в регионе



Желтый песок и синее небо Синая. Стоящий на коленях бородатый человек в оранжевой робе - униформе осужденных на смерть "Исламским государством" - с завязанными глазами. На заднем плане - шеренга людей в черных одеждах, с автоматами и закрытыми лицами. Перед ними - четверо: двое в камуфляже, двое в белом. Один вещает в микрофон:



- Этот человек, Муса Абу Замат, был когда-то нашим соратником. Но потом мы узнали, что он продает оружие отступникам из бригад Изз ад-Дин аль-Кассам и переправляет десятки людей через границу, чтобы те вступили в их ряды. Это оружие используется для того, чтобы совершать действия, неугодные Аллаху. Он приговорен к смерти.



С лица осужденного срывают повязку, видны его расширившиеся от ужаса глаза, глядящие прямо в камеру. Стоящий прямо за ним человек в камуфляже поднимает пистолет и стреляет жертве в затылок. Та валится на песок. Казнь совершена, война объявлена.



Клятва верности халифу



Все люди на видео - боевики организации "Вилайят Синай", в 2014 году присягнувшей "Исламскому государству".



Изначально она сформировалась из местных бедуинов, живших в основном за счет контрабанды товаров в сектор Газа. По сравнению с курортным югом полуострова север Синая жил крайне бедно, бедуины предпочитали поменьше контактировать с чиновниками и побольше слушать проповедников-суфиев. Их, соответственно, не брали в полицию и армию, а низкий образовательный уровень закрывал для них карьеру в госструктурах. К началу "арабской весны" на севере Синая скопилась взрывоопасная масса безработной и религиозной молодежи без перспектив. Неудивительно, что она взялась за оружие.



Военная техника на египетско-израильской границе



Фото: Global Look Press/Xinhua



Израиль и ХАМАС готовятся к войне



Израиль и ХАМАС готовятся к войне



Обе стороны заявляют о намерении отвечать на провокации друг друга



В 2011-м, когда пал режим Мубарака, бедуинские племена взбунтовались. Начались нападения на силовиков и туристов, был взорван газопровод в Израиль. Наибольшую известность приобрела связанная с "Аль-Каидой" группировка "Ансар Байт аль-Макдис", в составе которой сражались также боевики из Ливии и Саудовской Аравии. Ее члены устраивали самые дерзкие акции. 18 августа 2011 года боевики перешли египетско-израильскую границу и в Эйлате атаковали израильский автобус с гражданскими лицами, погибли семь человек. После этого по требованию Тель-Авива египетская армия провела жесткую зачистку, ситуация вроде бы стабилизировалась, но ненадолго. После того как в мае 2013-го военные свергли президента Мурси, мятеж вспыхнул с новой силой: к бедуинам примкнули вновь оказавшиеся вне закона "братья-мусульмане". На Синае началась настоящая война.



В конце 2013-го египетской армии наконец удалось установить контроль над границей. Но только относительный: пещеры в горах Джабаль аль-Халяль, где скрывались боевики, зачистить так и не получилось. Опираясь на эту базу, бедуины вновь начали устраивать налеты. А в ноябре 2014 года присягнули на верность "Исламскому государству", незадолго до того объявившему о создании халифата. "Ансар Байт аль-Макдис" заявила о создании на полуострове "Вилайята Синай". Одной из первых задач нового образования стало налаживание отношений с соседним сектором Газа, где правит палестинское движение ХАМАС.



Контрабанда нас связала



Суд ЕС решил оставить ХАМАС в списке террористических организаций



Тесные контакты между боевиками по обе стороны границы начались еще в 2004 году, когда ни о каком "Исламском государстве" и речи не шло, и серьезно расширились в последующие годы. Сектору Газа, оказавшемуся фактически в израильской блокаде, требовались добровольцы-джихадисты, еда, топливо, товары первой необходимости и оружие. Все это перебрасывалось через границу - вернее, под ней, по системе туннелей, прорытых контрабандистами.



После того как "Ансар Байт аль-Макдис" принес присягу ИГ, в ХАМАС началось брожение. Если политическое руководство считало, что сотрудничество с "Исламским государством" лучше свернуть, то военное настаивало на расширении совместных действий. Главными сторонниками дружбы с ИГ стали бывший глава МВД ХАМАС Фатхи Хамад, командир одной из бригад Айман Нофал и высокопоставленный сотрудник военного крыла организации Абдулла Мухаммед Сайид Кишта. По данным израильской разведки, Кишта, перебравшись на Синай, лично инструктировал боевиков ИГ по вопросам использования ПТУРов и изготовления СВУ. Более того, по некоторым данным, боевики ИГ проходили обучение в лагерях ХАМАС в секторе Газа. К "Исламскому государству" примкнули сотни бойцов ХАМАС и "Исламского джихада".



Бывший глава МВД ХАМАС Фатхи Хамад



Фото: Getty Images/Anadolu Agency



В декабре 2015-го сектор Газа посетил главнокомандующий силами "Вилайята Синай" Шади аль-Менеи - именно он в свое время уговорил остальных боевиков присягнуть на верность ИГ. В Египте аль-Менеи числился в списке самых разыскиваемых террористов.



Долина исламской смерти



Откуда в Афганистане взялось "Исламское государство" и в чем секрет его живучести



Возможно, политическое крыло в конце концов взяло бы верх - если бы не Иран. В Тегеране как раз в это время решили сделать ставку на развитие военного сотрудничества с ХАМАС, и к лидерам военного крыла потекла река денег и оружия. Свою долю получило и ИГ.



Длинные руки аятолл



- Прямо поддерживая ХАМАС в Газе и косвенно ИГ на Синае, Иран пытается нанести удар по Израилю и Египту, дестабилизировать их, подорвать влияние Америки, создать еще одну базу в суннитском регионе, откуда намеревается распространять свое влияние, чтобы достичь регионального доминирования, - утверждал отставной сотрудник израильской разведки Дан Феферман.



- Ирану нужно ИГ в Сирии и Ираке, чтобы продемонстрировать свою значимость в регионе для России и США, - вторил ему другой бывший высокопоставленный разведчик - бригадир Йосси Купервассер. - С Синаем ситуация аналогичная: если ИГ там превратится в мощную силу, Иран вновь обратится к мировым державам с предложением утихомирить исламистов, потребовав что-нибудь в ответ. Сейчас Иран заинтересован в том, чтобы ослабить альянс умеренных суннитских стран - Египта, Саудовской Аравии и Иордании.



Ирак штурмует последний оплот ИГИЛ



Армия страны начала наступление на еще один подконтрольный террористам город



Сложно судить, сколько правды в этих обвинениях - израильтяне бывают пристрастны, когда речь идет про Иран. Очевидно одно: после того как Израиль ввел сухопутную и морскую блокаду границ Газы, единственным путем доставки оружия, снаряжения и наличности туда стал маршрут через Синай, где хозяйничает ИГ. Волей-неволей ХАМАС приходилось идти на взаимодействие с "Исламским государством", передавая ему часть оружия и денег и оказывая массу услуг в обмен на свободный транзит, и в Тегеране закрывали на это глаза.



Давайте жить дружно



Все начало меняться в январе 2017 года.



К тому моменту даже военное руководство ХАМАС решило, что сотрудничество с ИГ пора сворачивать. Слишком большую силу набрали в секторе Газа дружественные "Исламскому государству" салафитские группировки типа "Бригады Омара Хадида", которые не подчинялись ХАМАС и вели собственную войну с Израилем, срывая казалось бы наметившееся и так нужное Газе перемирие. Ракка пригрозила ХАМАС войной.



Яхья Синвар (в центре) во время осмотра участка границы сектора Газа с Египтом



Фото: Global Look Press/Ashraf Amra



ФАТХ и ХАМАС подписали соглашение об окончательном примирении



Руководство "Вилайята Синай" благоразумно воздержалось от резких движений, но это уже ничего не могло изменить: слишком уж неудачно для ИГ развивались события. Иран глубоко влез в войну в Сирии и Ираке и все менее терпимо относился к сотрудничеству своих палестинских друзей с "Исламским государством". Поэтому, когда египетские власти год назад потребовали от ХАМАС прекратить наконец контрабанду и начать борьбу с ИГ, руководство движения охотно пошло им навстречу. В июне 2017-го в Каир прибыла делегация ХАМАС во главе с двумя высокопоставленными лидерами группировки - Яхьей Синваром и Халилом аль-Хийя. Попутно египтяне выступили посредниками в переговорах "Фатха" и ХАМАС. По итогам была достигнута договоренность: Египет поставляет в сектор Газа продукты, топливо и товары первой необходимости, а в ответ ХАМАС намертво перекрывает границу для боевиков. Был создан совместный египетско-палестинский штаб для координации действий. Все эти соглашения, судя по всему, заключались с молчаливого одобрения Израиля, который предпочел иметь дело с давно и хорошо знакомым злом в виде ХАМАС, а не с ИГ.



Руководство сектора Газа свои обязательство выполняло ревностно. Вдоль границы появились заграждения из колючей проволоки, были установлены видеокамеры. В секторе прошли массовые аресты салафитов и сторонников ИГ по спискам, составленным израильской разведкой и с ее ведома переданным египтянами для ХАМАС.



Через два месяца последовал ответ от "Вилайята Синай". 17 августа Мустафа Калаб, палестинец из Рафаха, взорвал себя на погранпереходе Рафах на египетско-палестинской границе. Погиб офицер ХАМАС, еще пять человек были ранены. Это стало объявлением войны.



Вон из семьи



ИГИЛ в шаге от поражения



Сирийская армия подступает к последнему крупному оплоту террористов



- Мы потрясены этим ужасным событием и беспощадным убийством борца за свободу, совершенным "Вилайятом Синай" ИГ. Мы гордимся тем, что многие наши сыновья сражаются в рядах бригад "Аль-Кассам", и потому осуждаем это презренное убийство и изгоняем совершившего его из семьи, и надеемся, что сумеем расправиться с ним своими руками.



Это заявление, распространенное ХАМАС, сделала палестинская семья аль-Даджани. Именно 24-летний Мухаммед аль-Даджани был тем человеком, который пустил пулю в голову отступника на распространенном ИГ ролике. Его отец, Абу Рашид - высокопоставленный функционер ХАМАС, ранее работавший в министерстве здравоохранения. Мухаммед уехал на синайский джихад, оставив дома жену и двух дочерей.



Еще один палестинец, который мелькает в ролике, - шариатский судья, зачитывающий приговор. Как сообщил ХАМАС, это Хамза аль-Замли, несколько лет назад осужденный за ограбления магазинов в секторе Газа и бежавший от правосудия на Синай. Семья также публично отреклась от него, объявив, что не намерена больше иметь ничего общего с предателем.



Боевики движения ХАМАС



Фото: Global Look Press/Abed Rahim Khatib



Все эти публичные заявления вполне оправданы. Сейчас в рядах ИГ сражаются сотни палестинцев, и своих целей они не скрывают: свергнуть власть ХАМАС в секторе Газа, образовав там настоящее исламское государство. "Нападайте на штаб-квартиры и суды ХАМАС в Газе, ибо это воистину столпы, на которых держится тирания", - провозгласил главный муфтий вилайята Казем аль-Азави.



Иракцы готовятся к "сафари" против ИГИЛ



Армия намерена в ближайшие дни начать финальный этап операции против боевиков



У ИГ к ХАМАС масса претензий. Палестинскую группировку обвиняют в том, что она "сошла с пути ислама", сосредоточившись на секторе Газа вместо глобального джихада, приняла участие в выборах, что запрещает Аллах, да и воюет с Израилем неправильно - за освобождение Палестины, а не за то, чтобы истребить сионистов. В вину ставится и сотрудничество с шиитским Ираном, и даже неспособность предотвратить признание Трампом Иерусалима столицей Израиля (неясно, правда, как ХАМАС мог это сделать, но в таких случаях всякое лыко в строку).



ХАМАС пока реагирует довольно сдержанно: пресс-секретарь движения Салах Бардавиль обозвал видеозапись казни "сионистской продукцией" и отметил, что идеологических разногласий с салафитами у палестинской группировки нет - дело исключительно в вопросах пограничной и внутренней безопасности. Возможно, в Газе, не желая терять ценные кадры, еще надеются договориться с синайскими боевиками. Если же это не удастся, то ячейке ИГ на Синайском полуострове, лишившейся последнего союзника в регионе, предстоят тяжелые времена.

17 января 2018,



Алексей Куприянов Источник - известия

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516166580

Новости Казахстана