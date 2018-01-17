 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Отношения Астаны и Вашингтона насыщаются сталью, - "Къ"
08:20 17.01.2018

Нурсултан Назарбаев начал визит в США

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев начал трехдневный визит в США. Программа весьма насыщенна - она включает и переговоры с президентом США Дональдом Трампом, и встречу с представителями бизнеса, и участие в заседании Совбеза ООН с символически важной инициативой - о запрете ядерного оружия. При этом визит господина Назарбаева предшествует скорой министерской встрече в формате С5+1 (пять стран Средней Азии и США). В Москве активность Астаны на американском направлении воспринимают с осторожностью: глава МИД РФ Сергей Лавров опасается, что Вашингтон может "несколько злоупотребить" форматом С5+1, пытаясь уменьшить роль России в Средней Азии.

Хотя Нурсултан Назарбаев на протяжении своей долгой политической карьеры бывал в США целых семь раз, нынешней поездке в Астане придают большое значение. "В Казахстане рассчитывают на выведение двусторонних отношений на новый уровень",- заявил агентству "Казинформ" представитель казахского МИДа Талгат Жумагулов. По итогам визита президенты двух стран планируют принять заявление о расширенном стратегическом партнерстве.

Визит Нурсултана Назарбаева в Вашингтон - первый при администрации Дональда Трампа. До этого господа Назарбаев и Трамп встречались лишь раз - во время саммита "США-исламский мир" в Эр-Рияде в мае 2017 года, но тогда их беседа была короткой. На этот раз президент Казахстана пробудет в США три дня, в течение которых встретится не только с президентом Трампом, но и с американскими деловыми кругами. Согласно статистике, на США приходится 2,9% от объема внешней торговли Казахстана (девятое место в списке ключевых партнеров). Одна из основных статей казахского экспорта в США - металлы и продукты химической промышленности. Например, с января по октябрь 2017 года Казахстан продал в США ферросплавы на сумму $150 млн и продукты неорганической химии на $102 млн.

По данным Евразийской экономической комиссии, ферросплавы - основная статья конкуренции России и Казахстана среди прочих поставок в США, при этом динамика за последние три года неоднозначная. В 2015 году доля Казахстана была 67,7% против доли РФ в 32,3%. В 2016 году Казахстан нарастил ее до 84,2%. Но за январь-октябрь 2017 года доля Казахстана снизилась до 71%, притом что экспорт ферросплавов из ЕАЭС в США за этот период вырос в 2,9 раза в физических объемах и в 3,7 раза - в доходах. Один из источников "Ъ" в отрасли уверен, что Нурсултан Назарбаев намерен добиваться увеличения поставок в США титана (доля республики всего 5,1% из объема ЕАЭС за 10 месяцев 2017 года в 6,4 тыс. тонн на $155 млн, остальное у РФ) и защиты от возможных новых расследований - в октябре 2017 года Комиссия по международной торговле США рассмотрела заявление американской Timet против импорта титана из Японии и Казахстана, но не нашла фактов демпинга и ущерба для производителей США. Единственный производитель титана в Казахстане - Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат (УКТМК). А в России - "ВСМПО-Ависма", крупнейший в мире игрок по выпуску титановых слитков и полуфабрикатов, подконтрольный менеджменту (у "Ростеха" блокпакет). Впрочем, источник "Ъ", близкий к "ВСМПО-Ависме", говорит, что серьезную конкуренцию компании УКТМК не представляет.

Как США зашли в Центральную Азию со стороны Афганистана

Нурсултан Назарбаев ставит перед собой и политические задачи. Так, президенты Казахстана и США обсудят продолжение работы в формате С5+1. Напомним, он появился в 2015 году, когда главы МИДов Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении обсудили с тогдашним главой Госдепартамента США Джоном Керри вопросы региональной безопасности. Новая администрация США признала начинание успешным. "Мы получили поддержку Конгресса США, который выделил $15 млн на укрепление этого формата",- заявила 12 января первый заместитель помощника госсекретаря Элис Уэллс. В 2016 и 2017 годах переговоры в формате С5+1 проходили в Нью-Йорке или Вашингтоне, но новый раунд госсекретарь Рекс Тиллерсон намерен провести в одной из стран региона.

При этом глава МИД России Сергей Лавров 15 января предупредил о возможном "желании США несколько злоупотребить этим форматом". По его словам, С5+1 - продолжение давнего проекта "Большой Центральной Азии", цель которого "в том, чтобы развернуть все проекты с участием Центральной Азии на юг, в сторону Афганистана, но без участия Российской Федерации".

Российский эксперт по Средней Азии Аркадий Дубнов убежден, что подобные опасения беспочвенны. "Такие страны региона, как Узбекистан и Туркмения, привыкли вести двусторонний диалог с Афганистаном,- напомнил собеседник "Ъ".- Поэтому формат C5+1 на афганском направлении для них - это скорее обуза, а значит, говорить о серьезном успехе США преждевременно". Тем не менее, как считает господин Дубнов, от Казахстана в Вашингтоне вполне могут ждать инициатив, отвечающих интересам США в Евразии,- например, "на афганском направлении Астана могла бы предложить переговорную площадку, равноудаленную от всех действующих лиц".

Так или иначе, как заверил "Ъ" председатель казахстанского Совета по международным отношениям Ерлан Карин, баланс между Москвой и Вашингтоном в политике Астаны будет соблюдаться. Собеседник "Ъ" отметил, что "Казахстан никогда не пытался играть на конфронтации между РФ и США, а наоборот, работал с обоими, стараясь сближать их своим участием".

Кирилл Кривошеев, Анатолий Джумайло
17.01.18

Источник - Коммерсант
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