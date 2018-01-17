Назарбаев может стать посредником в диалоге США с Россией, - В.Панфилова

08:10 17.01.2018 Президент Казахстана начал официальный визит в Вашингтон



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе трехдневного визита в Вашингтон обсудит с главой Белого дома Дональдом Трампом ситуацию в Афганистане и в Центральной Азии, вопрос содействия Астаны в урегулировании украинского кризиса, борьбу с терроризмом, укрепление режима ядерного нераспространения, а также расширение торгово-экономического сотрудничества. По итогам бизнес-форума ожидается подписание соглашений на несколько миллиардов долларов. Эксперты не исключают, что Назарбаев попытается выступить посредником в диалоге между США и Россией.



Во время встречи президенты Казахстана и США Нурсултан Назарбаев и Дональд Трамп примут совместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве, которое предусматривает дальнейшее углубление казахстанско-американских связей в XXI веке. "Официальный визит главы Казахстана в США придаст новый импульс двусторонним отношениям и задаст им долгосрочную позитивную динамику", – сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Айдос Укибай.



Председатель Казахстанского совета по международным отношениям, политолог Ерлан Карин отметил, что Назарбаев в числе первых зарубежных лидеров, которых встречает глава Белого дома Дональд Трамп. По словам политолога, этот визит будет иметь значение для дальнейших перспектив казахстанско-американского сотрудничества в определении взаимоотношений Центральной Азии с США, роли США в этом регионе, а также в международном контексте.



"Надо понимать, что далеко не только встречей Трампа и Назарбаева важен визит президента Казахстана в США. Само по себе это рандеву интересно тем, что Дональд Трамп уже пятый президент США, с которым встречается казахстанский лидер за время своего правления. И с каждым хозяином Белого дома он стремился наладить дружественные, если не сказать больше – теплые отношения", – сказал "НГ" политолог Аркадий Дубнов. Он считает, что именно доверительные отношения с США и некоторыми представителями американской бизнес-элиты отразились в свое время не самым лучшим образом на имидже казахстанского президента – стоит вспомнить коррупционный скандал Казахгейт, но эти времена, к счастью для Назарбаева, остались в прошлом. "Полученное от Трампа приглашение приехать в Вашингтон означает в том числе то, что бенефициаром такого визита является и сам хозяин Белого дома. Сегодня его местоположение в архитектуре американского здания власти выглядит настолько уязвимым, что любая встреча Трампа с авторитетным мировым политиком, а Назарбаев ныне выглядит именно таким, прибавляет ему очков", – отметил Дубнов. По его словам, визит Назарбаева в США – еще одна ступенька вверх на шкале легитимности авторитарного казахстанского режима во главе с его лидером. Однако сегодня основные ожидания от американской поездки Назарбаева связаны не с увеличением американских инвестиций в Казахстан – Астане легче и проще достаются китайские деньги, а с попыткой миротворческих усилий по восстановлению российско-американских отношений, и в первую очередь на украинском направлении.



"Больших иллюзий испытывать не стоит, Москва достаточно ревностно относится к установлению особых отношений Вашингтона со своими ближайшими союзниками в Центральной Азии и не станет этому способствовать, если это окажется побочным эффектом удачного миротворчества на других направлениях. Это ясно дал понять глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции 15 января", – сказал Дубнов. Напомним, Сергей Лавров отметил, что Вашингтон может злоупотребить партнерством в формате "C5+1", в который входят США, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.



Директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана МГИМО Андрей Казанцев пояснил "НГ", что Лавров имел в виду общую динамику в противостоянии России – США в рамках новой холодной войны. При этом эксперт считает, что Назарбаев, всегда имевший хорошие отношения со всеми американскими президентами и одновременно являющийся другом президента РФ Владимира Путина, будет и дальше проводить линию на посредничество России и США. Точно так же как Казахстан посредничал по Сирии, в отношениях между Россией и Турцией и по украинскому конфликту.



"Казахстан, в свою очередь, важен для Америки", – сказал Казанцев. По его словам, сейчас у США нет внятной стратегии по Афганистану. "Есть линия Пентагона на сохранение военного присутствия в этой стране, а значит, США нуждаются в Северном маршруте переброски грузов в Афганистан. Если прежде грузы шли через Россию и Казахстан, то теперь США могут использовать маршрут через Южный Кавказ и Казахстан", – полагает эксперт.



Впрочем, США уже объявили об увеличении присутствия американских войск в Афганистане. Профессор Джорджтаунского университета, бывший директор департамента России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности США Пол Стронски полагает, что это связано с тем, что в течение последних 18 месяцев в Афганистане наблюдается нестабильность, особенно в его северной части, вдоль границы со странами Центральной Азии. "Больше войск США в Афганистане означает более широкое военное сотрудничество между США и Казахстаном. Уже заключены соглашения о транзите оборудования США через Казахстан. Это выгодно обеим странам. У Казахстана есть четкие экономические выгоды, и транзит через Центральную Азию является более безопасным, чем через Пакистан, что является очевидной выгодой для США. Также американцы обеспокоены перемещением боевиков ИГ (организация запрещена в РФ) с Ближнего Востока в Афганистан", – сказал Стронски в интервью казахстанскому изданию Ratel.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

17.01.18 Источник - ng.ru

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