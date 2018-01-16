Десять миллионов китайцев объявлены людьми второго сорта, - "НГ"

08:09 17.01.2018 Неплательщикам в КНР запрещено перемещаться по стране, занимать руководящие должности и брать кредиты



Китайцы активно наращивают потребление через кредиты и микрозаймы, одновременно увеличивая и просрочку по ним. Для борьбы с неплательщиками власти КНР используют методы черных списков, которые лишают граждан доступа ко многим услугам. Если российские должники могут лишиться права выезда из страны, то для китайцев применяются гораздо более жесткие ограничения. Люди из черных списков не могут покупать железнодорожные или авиабилеты для поездок внутри страны, не могут брать кредиты или занимать ответственные должности. При этом списки неплательщиков доступны и для коммерческих предприятий. На сегодня в черные списки попало около 10 млн жителей Поднебесной. А в России число потенциальных неплательщиков, по оценкам, превышает 7 млн.



По состоянию на конец 2017 года в китайском черном списке оказалось почти 10 млн человек, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление Верховного народного суда (ВНС) КНР.



Попавшие в список неплательщики уже столкнулись с различными ограничениями по причине того, что ВНС делится персональными данными должников с авиационными и железнодорожными компаниями, чтобы те не продавали им билеты на транспорт. В итоге им было отказано в покупке более 9,36 млн авиабилетов и 3,67 млн железнодорожных билетов.



А банки отказывают неплательщикам в займах и оформлении кредитных карт. "Судебные органы также по всей стране заморозили за невыполнение обязательств депозиты на общую сумму свыше 180 млрд юаней (27,7 млрд долл.)", – сообщает "Синьхуа". Кроме того, попавшие в черный список лица также не могут выступать в качестве представителя юридического лица и занимать руководящие должности.



Заметим, китайские потребители последнее время активно наращивают потребление, а значит, и количество кредитов. Западная пресса прямо сообщает о существующем сегодня в Китае буме на микрозаймы. При этом правительство не отслеживает реальный размер кредитных ставок в таких конторах, а сами они нечасто предоставляют отчетность. В результате не все китайцы способны расплатиться по грабительским ставкам и наращивают задолженность. Так, по данным Народного банка Китая, неоплаченными остаются около 145 млрд долл. подобных займов. Boston Consulting Group называет цифру в 392 млрд долл.



Ограничения для неплательщиков очень похожи на внедрение новых методов управления поведением через системы оценки граждан. Пока система персональных оценок социальной ответственности только тестируется. Но ее полноценный запуск запланирован на 2020 год. Оценка каждого гражданина формируется на основе данных о его покупках, заработках или о контактах в соцсетях. На основе этого компьютерного портрета каждый гражданин получит своеобразный индекс благонадежности, который будет использован для предоставления ему тех или иных прав или услуг.



Пока система китайского "социального кредита" работает в пилотном режиме лишь в нескольких городах Поднебесной, рассказывал эксперт Московского центра Карнеги, китаист Леонид Ковчич. "Передовиком стал город Жунчэн в провинции Шаньдун. Всем жителям города (670 тыс. человек) дается стартовый рейтинг 1000 баллов. Далее в зависимости от их поведения рейтинг либо растет, либо падает", – объяснял он. При этом какого-либо единого документа, где было бы четко прописано, что делать можно, а что нельзя и что за это будет, система не предполагает, замечал эксперт. Известно лишь, что если твой рейтинг более 1050 баллов, то ты образцовый гражданин и маркируешься тремя буквами "А". Тех же, у кого рейтинг ниже 599 баллов, записывают в черный список с припиской "D". "Они становятся изгоями общества, их не берут ни на какую работу, не дают кредиты, не продают билеты на поезда и самолеты", – объясняет Ковчич.



Россия подобными методами контроля поведения пока похвастаться не может. Однако в стране прослеживается очевидная тенденция по росту долговой нагрузки населения и соответственно увеличения числа несостоятельных заемщиков. По разным оценкам, сегодня в РФ не могут выплачивать текущие кредиты от 7 до 20 млн человек (см. "НГ" от 27.07.17). Большинство неплательщиков на фоне низких доходов просто не могут больше погашать свои кредиты и продолжают наращивать долги. В итоге займы таких должников приходится просто списывать. Ранее СМИ сообщали, что в 2017 году судебные приставы могли списать таких безнадежных долгов на сумму в 1 трлн руб.



Пока что основное ограничение для злостных неплательщиков в России – ограничение на выезд за рубеж. Так, согласно данным службы судебных приставов (ФССП), по состоянию на 1 декабря 2017 года почти 2 млн жителей РФ были ограничены в своих правах на выезд за границу. Общая сумма задолженности нарушителей при этом превысила 1 трлн руб., сообщали приставы.



Революционные меры борьбы китайских властей с неплательщиками пока что мало применимы в России, считают эксперты "НГ". "Так, ограничение на покупку билетов в России расценивалось бы как нарушение конституционного права лица на свободу передвижения", – считает основатель компании "Алехин и партнеры" Роман Алехин. Сомнительной выглядит мера и в части ограничения возможности пользоваться банковскими услугами. "Эффект может быть обратный, так как получается, что власти лишают должника всех инструментов, которые он мог бы использовать для восстановления своей платежеспособности и уплаты долга", – рассуждает эксперт.



"Дополнительные ограничения должника, например запрет на передвижение по стране либо за ее пределы или же запрет занимать руководящие должности, наоборот, минимизируют вероятность исполнения последним своих долговых обязательств. Многие граждане имеют разъездной характер работы и при ограничении их будут лишены возможности работать, а значит, платить по долгам", – соглашается адвокат Владимир Постанюк.



При этом в РФ применяется практика временного ограничения прав должников на управление транспортным средством, напоминает Алехин. "Однако и такую меру лучше применять с учетом конкретных обстоятельств – если трудовая деятельность должника связана с вождением автомобиля, то лишение его источника дохода может быть нецелесообразным", – указывает он.



В принципе меры китайцев достаточно правильные, спорит первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. "Гражданин должен нести ответственность за свои поступки. Если взял кредит – плати. Не можешь платить ввиду определенных обстоятельств – дай знать об этом банку, который подберет необходимую стратегию действий в сложившейся ситуации. А если скрываться от банка, то наказание должно быть более суровым, чем сейчас, но только для умышленных неплательщиков", – считает он. Всех должников заставить платить не удастся никогда, уверен руководитель департамента компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Более реально, по мнению эксперта, радикально сократить их количество.

Ольга Соловьева



16.01.18 Источник - ng.ru

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