Турок призывают строить языческую империю, - П.Скрыльников

08:07 17.01.2018 Новая партия намерена защищать "братьев по расе" на Кавказе и в Крыму



Высший кассационный суд Турции 5 января с.г. опубликовал ежегодный перечень политических партий, зарегистрированных в стране. Под номером 88 в 2017 году был зарегистрирован "Союз Отюкен" – первая в стране партия, открыто исповедующая расистскую и контрисламскую идеологию.



Лидер вновь образованной партии Мехмет Хакан Семерджи ранее возглавлял одно из отделений Партии права и равенства (Hak ve Esitlik Partisi – HEPAR). Последняя была зарегистрирована в 2008 году и придерживается идеологии турецкого национализма. "Отюкен" в своей программе, доступной на странице партии в Facebook, идет куда дальше: открыто заявляет о том, что рассматривает тюрок как высшую расу, которая должна доминировать в мире, и именно расой должна определяться национальность. Амбиции "Отюкен" не останавливаются на границах Турецкой Республики: партия заявляет о намерении строить внешнюю политику на защите "страдающих" тюркских народов от Ближнего Востока и Туркестана до Балкан, Кавказа и Крыма. При этом партия придерживается антиклерикальных позиций: основой турецкой нации, гласит ее программа, должна быть раса (разумеется, тюркская), а не религия – программа партии отдельно поясняет, что именно в этом состоит отличие ее понимания нации от "арабского", выводящего ее из религиозной принадлежности. Именно светский характер "Отюкен", согласно партийной программе, проложит для нее и тюрок всего мира путь в легендарный Туран.



Партия предлагает ряд конкретных шагов в направлении деисламизации. Так, программа "Отюкен" в отношении образовательной политики настаивает на закрытии турецких школ имам-хатыбов, религиозно-ориентированных учреждений среднего образования. Количество школ имам-хатыбов в Турции за последние годы серьезно увеличилось. Эти школы, хоть и "были открыты с целью воспитания интеллектуалов для удовлетворения потребностей страны в имамах, готовят чиновников, изо всех сил пытающихся снести светскую демократическую республику", гласит программа "Отюкен". Планируется сократить их количество до минимально необходимого мусульманским общинам страны, а программу пересмотреть. Кроме того, партия настаивает на отмене религиозного образования в младших классах школы.



Однако, несмотря на декларируемую светскость, партия не стремится совсем отказываться от религиозной мотивации. Название партии "Отюкен" заимствовано из древнетюркской мифологии и тенгрианства (язычества), в которых имеет несколько значений. Отюкен – это легендарная столица из тюркской мифологии. Первый энциклопедический словарь тюркского языка "Диван лугат ат-турк", составленный в 1074 году, сообщает, что он расположен "в земле татар, близ земли уйгуров". Описывают его и как священную землю, раскинувшуюся от гор Хангай в Монголии до Саян в Туве. Наконец, Отукен – имя древнетюркского божества огня, а Этуген – древнемонгольской богини земли и плодородия. Даже программа новой партии открывается призывом "Tanri turku korusun" ("Тюрки, храни вас Бог"), подчеркивающим тюркский и тенгрианский дух партии. Журнал "Отюкен" под лозунгом "Все турки – одна армия" (Butun Turkler bir ordu) издавал в 1960–1970-х годах Хусейн Нихаль Атсыз, один из главных идеологов турецкого расизма, чье мировоззрение новая партия признает основой своего собственного.



Таким образом, пантюркизм призван выработать идеологию внешней и внутренней политики, представляющей альтернативу текущей исламистской повестке, а тенгрианский контекст – заполнить религиозные лакуны светского национализма. Но можно ли серьезно говорить о том, что она действительно сможет составить ей конкуренцию? Политолог Станислав Тарасов уверен, что в Турции есть аудитория, готовая ее воспринять. Обострение тюркского национализма, считает он, происходит на фоне обострения регионального национализма в целом: в первую очередь курдского, арабского и персидского. Ниша кемализма в Турции оказалась свободна, и появление партии с ярко выраженной идеологией тюркского национализма следовало, по его мнению, ожидать: "Реформы, которые Реджеп Эрдоган проводил под диктовку Европейского союза и гарантии того, что его туда возьмут, привели к тому, что отказ от кемализма обнаружил многонациональность и многоконфессиональность Турции. Раньше все назывались турками; теперь выяснилось, что есть айсоры, курды, криптоармяне, алевиты, греки и так далее". (Программа "Отюкен" отдельно оговаривает вопрос о предоставлении правового статуса джемеви (молельным домам) турецких алевитов).



"Ниша национализма свободна, но в той интерпретации, в которой его подает Эрдоган, ее потребителем является только определенная часть внутренней Анатолии, – уверен Тарасов. – А вот городской, тюркски настроенный элемент остался бесхозным, и новая партия попытается заполнить эту нишу". Политолог считает, что до президентских и парламентских выборов, которые предстоят Турции в 2019 году, "Отюкен" вряд ли наберет вес, но ее появление свидетельствует о фрагментации турецкого политического поля и потенциальной фрагментации территории страны.



Научный сотрудник Стамбульского университета Мехмет Перинчек считает, что тенгрианская символика слишком маргинальна, чтобы привлечь даже радикальных националистов. "Такое выступление против религии в Турции не сработает. Для Турции самое главное – светское государство, светская идея в Турции имеет широкую поддержку, но шаманизм, среднеазиатские образы – это очень маргинально", – сказал он "НГР". Поэтому преувеличенное внимание к древнетюркской религии не привлечет избирателей, а партия, сделавшая ставку именно на ее реконструкцию, превратится, по его мнению, в узкий кружок единомышленников.



Заведующая сектором Турции Института востоковедения РАН Наталья Ульченко полагает, что исламская линия политики в турецком государстве призвана разрешать противоречия национализма, на котором оно выстроено. "Об усилении исламского вектора действительно много говорят, и именно в контексте пересмотра основных ценностей республики и республиканского национализма. Последний ассоциируется в первую очередь со светской Турецкой Республикой, что не совсем тождественно реанимации ислама. Но она рассматривается как смягчение крайностей первоначального периода республики и призвана обеспечить новый баланс в турецком обществе", – сказала Ульченко "НГР". Во внешней политике наиболее перспективной в данный момент является евразийская ориентация. И пантюркизм в формате "Отюкен" ее существенно ограничивает. При этом ключевым контекстом для этого направления внешней политики Турции являются отношения с Россией. "Такая идеология больше востребована в Турции, чем за рубежом, – считает Ульченко. – Ранний этап ее становления, последовавший за распадом Советского Союза, был связан с повышенным вниманием к Средней Азии. Но, как выяснилось, с точки зрения создания выгодного баланса в отношениях с Россией и, самое главное, с точки зрения самих народов Центральной Азии, направление это не слишком перспективное и не заслуживает таких инвестиций материального и нематериального характера. Я не могу сказать, что это было полное отступление, но в целом выбор был сделан в пользу создания баланса в отношениях с Россией, в сфере влияния которой остается и Средняя Азия".



Связанная с арабской весной турецкая экспансия заставила говорить о возрождении неоосманизма, считает эксперт, но желания Турции превзошли действительность: собственные устремления ее арабских соседей не предполагают следования в турецком арьергарде. Поэтому сейчас, по ее мнению, Турция рассматривает евразийское направление во внешней политике как наиболее перспективное. И тюркский вектор в нем вряд ли стоит выделять, поэтому пантюркизм для сегодняшней Турции не слишком актуален. Но электоральной поддержкой он может обзавестись, хоть и сложно будет свести ее к конкретным социальным группам: "Это не идея номер один. Какое-то время она доминировала и казалась перспективной, но сейчас, подчеркну, речь идет о более широком евразийском векторе".



Признаки неоосманской линии во внешней политике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана присутствуют и во взаимодействии с партнерами Турции на исторически связанных с Османской империей Балканах. Так, 7 января вместе с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым Эрдоган открыл реконструированную церковь Святого Стефана в историческом стамбульском районе Балат. В свою очередь, в болгарском Пловдиве будет реконструирована пятничная мечеть. Как арбитра на просторах бывшей империи турецкого президента воспринимают и в Хорватии: во время двухдневного визита в Турцию в январе 2018 года президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович обсуждала с Эрдоганом вопросы об избирательных правах хорватов в Боснии и Герцеговине, что вызвало осуждение со стороны боснийских политических партий. Таким образом, в Турции намечается конфликт образов политического будущего страны, конкуренция которых по мере приближения к выборам 2019 года будет только нарастать. Его пантюркистский вариант предстанет и в тенгрианском обрамлении.

Павел Скрыльников

17.01.2018 Источник - Независимая газета

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