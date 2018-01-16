 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Накал боев в Сирии не спадает
08:01 17.01.2018

Бойня в Сирии: Армия сражается с "Аль-Каидой", повсюду трупы, идут жестокие бои - подробности

Военкор Олег Блохин, известный своими репортажами из Сирии, рассказал о последней информации об обстановке в провинциях Идлиб и Хама, где идут жестокие бои Вооруженных сил САР с "Аль-Каидой"* и союзными ей бандами террористов.

Идлиб-Хама.

Несколько дней дождливой погоды и достаточно густого тумана внесли коррективы в ход боевых действий в провинциях Идлиб и Хама. Ожидаемый штурм Абу Духура снова отложен. Сирийцы, не имея достаточной кратности превосходства в живой силе, решили не рисковать потерей личного состава и дождаться возобновления работы летунов.

Плюс, в эти дни отдыхать пришлось и артелам, по той же причине непогоды и плохой видимости. Духи снова решили рискнуть, подтянув силы, начав атаковать позиции ополчения вдоль железки. Основные бои развернулись за населенные пункты Ачан (или Атшан, - прим. р​ед.), Абу Дали и Мешерфа, которые уже успели трижды побывать как под контролем духов, так и под контролем правительственных сил. Изначально духам удалось захватить позиции ополченцев вместе с техникой и бк. Возвращать утраченные позиции приходилось уже регулярным частям САА.

На данный момент самые горячие бои происходят в районе Ачана, который важен для обеих сторон. Для духов - перспективой
дальнейшего взятия н. п. Абу Раш, для сирийцев - угрозой его потери.

Вторая жесткая Заруба происходит за н. п. Абу Дали. Вначале такой накал боев именно за этот н. п. вызывал удивление. Сам по себе Абу Дали совсем маленький н. п.,который и деревней назвать трудно, он по числу построек больше напоминает хутор. Оказалось причина таких страстей более, чем уважительная для этих мест. Абу Дали - родной поселок Шейха Мубарека, чей отряд воюет на стороне правительственных сил. Поэтому сохранение над ним контроля - дело принципа для бойцов этого отряда. Ну как для выполнения задачи, вполне хорошая мотивация.

Сегодня тиграми взяты три новых населенных пункта - Расм Абед, Ум Джрен, Абу Джуни.

В районе железки взяты под контроль САА н. п. Зафр Кебир и Зафр аль Кебир.

По итогу имеем пять взятых населенных пунктов и три - Ачан, Абу Дали и Мешерфа, пока постоянно переходящих под контроль противоборствующих сил.

Сегодня первый день хорошей погоды, поэтому после возобновления работы летунов и арты, будем ожидать дальнейшего наступления САА и долгожданного взятия н. п. Абу Духур и одноименной аэробазы.

16 января 2018 год. Сирия, провинция Идлиб, провинция Хама.

Источник - rusvesna.su
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