Казахстан закупил у американцев продукцию и услуги на 2,5 млрд долларов

07:55 17.01.2018 Казахстан закупил у американцев продукцию и услуги общей стоимостью более 2,5 млрд долларов. Соответствующие соглашения были подписаны в ходе визита главы государства Нурсултана Назарбаева в Вашингтон. Такое заявление сделали в пресс-службе Госдепартамента.



"Было подписано множество контрактов и документов, включая новые соглашения между Boeing Company, GE Transportation, GE Digital, Chevron, Air Astana, KazTemirZholy, SCAT Airlines и фондом национального благосостояния"Самрук-Казына", - цитирует ТАСС сообщение.



Между тем, всего было подписано более двух десятков договоров о торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве. Прежде всего, это касается сфер авиации, космоса, нефтехимической и сельскохозяйственной отрасли, а также проектов в области инфраструктурного развития на сумму около 7 млрд долларов.



Особо подчеркивается, что США и Казахстан продолжат сотрудничать в рамках Всемирной торговой организации и развивать отношения в этой сфере.

Екатерина БЕЛОКОНОВА Источник - kp.ru

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