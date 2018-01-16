В Каракасе ликвидирована группировка артиста-полицейского, поднявшего мятеж против Мадуро

01:27 17.01.2018 Сам Оскар Перес, предположительно, был убит бойцами спецподразделения при задержании



Сергей НОВИКОВ



Оскар Перес со своими сторонниками был обнаружен полицейскими в небольшом городе-спутнике Каракаса под названием Эль Хункито.

Оскар Перес со своими сторонниками был обнаружен полицейскими в небольшом городе-спутнике Каракаса под названием Эль Хункито.



Сколько веревочке ни виться.... Эта пословица как нельзя лучше подходит к граничащим с терроризмом отчаянным попыткам майора бригады специальных операций следственного комитета Венесуэлы (относится к полицейским органам) поднять мятеж против действующего президента республики Николаса Мадуро. Все начиналось в июне 2017 года как в голливудском боевике - доблестный офицер-красавец (по совместительству актер) угоняет с военной базы в центре Каракаса вертолет, с которого гранатами забрасывает здание МВД и Верховного суда. По счастливой случайности тогда никто не пострадал. Затем Оскар Перес буквально испарился - вертолет нашли в лесистых горах недалеко от венесуэльской столицы, а самого пилота и след простыл. А вот его призывы к солдатам и офицерам подняться на восстание против правящей верхушки, которые он разместил в социальных сетях и которые стали в стране фактически вирусными, так и не нашли отклика в армейской среде. Военные как были, так и остались главной гарантией нахождения Мадуро и чавистов в целом у власти.



После прогремевшей на весь мир вылазки Переса, с легкой руки журналистов названной не иначе как "попыткой государственного переворота", полицейский, как можно было бы ожидать, не бежал из Венесуэлы (хотя о его связях с ЦРУ ходили слухи). Он остался в стране, причем даже не залег на дно. В частности, он появлялся в самом центре Каркаса на одном из антиправительственных видео, продолжая призывать к подрывной деятельности против властей. Одним слово - был больной мозолью для чавистов и пощечиной для правоохранительных органов, которым регулярно поручалось задержать мятежника.



И вот накануне Оскар Перес со своими сторонниками был обнаружен полицейскими в небольшом городе-спутнике Каракаса под названием Эль Хункито. Как следует из текста официального заявления МВД Венесуэлы, мятежники открыли огонь по бойцам спецподразделения, прибывших на место для задержания преступников. Было убито двое полицейских, пятеро в тяжелом состоянии доставлены в госпиталь. Пятеро мятежников были задержаны, остальные члены группировки уничтожены ответным огнем.



По словам жителей Эль Хункито за сухими данными официального заявления стоит настоящая спецоперация, сопровождавшаяся продолжительной перестрелкой. Во время задержания бывший майор даже успел опубликовать в соцсетях несколько видеообращений, на одном из которых он появляется в окровавленном виде и просит о прекращении огня, а в другом сообщает о том, что ведет переговоры с властями. В какой именно момент появилась запись до сих пор не известно. О судьбе самого Переса достоверной информации пока нет, однако все указывает на то, что он был ликвидирован.



Каракас. Источник - kp.ru

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