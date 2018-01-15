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Страны Средней Азии решили договариваться друг с другом, - И.ДубровинСтраны Средней Азии решили договариваться друг с другом, - И.Дубровин
00:48 17.01.2018

Страны Средней Азии решили договариваться друг с другом

На протяжении всего постсоветского периода страны региона очень сложно выстраивали отношения друг с другом

В Средней Азии 2017 год стал продуктивным для нормализации отношений между странами региона. Главы государств стали выступать с заявлениями о переломном моменте в отношениях. Все чаще появляются соглашения о стратегическом партнерстве между среднеазиатскими странами.

При этом на протяжении всего постсоветского периода страны региона очень сложно выстраивали отношения друг с другом. Еще несколько лет назад возникали непримиримые противоречия, связанные с водно-энергетической проблемой, спорами о демаркации границы, а также соперничеством Узбекистана и Казахстана за лидерство в Средней Азии.

Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и Туркмения стали демонстрировать всему миру свои "братские" узы. Изменения произошли за довольно короткий исторический период. Что же так повлияло на внешнюю политику стран Средней Азии?

Казахстан - Узбекистан

В 2017 году Астана закончила подписание со всеми странами Средней Азии соглашения о стратегическом партнерстве и добрососедстве. Внешнеполитическое ведомство Казахстана выделяет Среднеазиатский регион в качестве приоритетного во внешней политике страны.

В марте 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Астану. В ходе переговоров был подписан ряд документов, в том числе Совместная декларация о дальнейшем углублении стратегического партнерства и укреплении добрососедства между странами.

Казахстан - Туркмения

Спустя месяц в Казахстан с официальным визитом прибыл президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.В ходе переговоров стороны разрешили спорные вопросы о демаркации границы, а также подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

На встрече президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал, что "благодаря дружбе" удалось реализовать совместный проект строительства железной дороги из Казахстана в Иран через Туркмению. При этом было отмечено, что проект реализуется в рамках нового Шелкового пути.

Казахстан - Киргизия

Отношения между Астаной и Бишкеком в 2017 году были довольно напряженными. Неполиткорректные эпитеты бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбева в адрес Казахстана стали поступать еще в 2016 году. Обострение произошло осенью 2017 года в преддверии выборов президента Киргизии. Атамбаев обвинил Назарбаева во вмешательствах во внутренние дела Киргизии и раскритиковал его внутреннюю политику.

В ответ Аккорда (администрация президента Казахстана) устроила Бишкеку настоящую торговую войну - казахские пограничники стали с особой тщательностью досматривать автомобили на границе, в результате чего сформировались многокилометровые очереди. По оценке МВФ, в результате конфликта Киргизия потеряла в 2017 году 0,3% от ВВП.

20 ноября Атамбаев на своей итоговой пресс-конференции пригрозил Казахстану перекрытием стока воды.

Конфликт сопровождался сочными эпитетами и обвинениями. Официальные лица не стеснялись в выражениях и переходили на личные оскорбления. Спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев после инаугурации нового президента, 24 ноября, сослался на WikiLeaks и назвал Атамбаева психически больным алкоголиком.

Бывший президент Киргизии тоже не стеснялся в выражениях и, недовольный посредническим общением с Назарбаевым, описал взаимоотношения казахского лидера с его доверенными лицами отрывком из "Похождений бравого солдата Швейка":

"…В одном полку у одного офицера был такой же послушный денщик. Он делал все, что пожелает его господин. Когда его спросили, сможет ли он по приказу своего офицера сожрать ложку его кала, он ответил: "Если господин лейтенант прикажет - я сожру, только чтобы в нем не попался волос. Я страшно брезглив".

Однако после победы на выборах Сооронбая Жээнбекова отношения между странами стали восстанавливаться.

25 декабря Жээнбеков прибыл в Казахстан с официальным визитом. Стороны договорились жить дружно. При этом от жестких обвинений и угроз лидеры перешли к признанию киргизов и казахов братскими народами. Назарбаев подчеркнул, что все спорные вопросы будут решены.

На встрече лидеров Киргизии и Казахстана также был подписан договор о демаркации границы.

Казахстан - Таджикистан

Таджикистан является единственной страной в Средней Азии, у которой нет общей границы с Казахстаном. В 2017 году Казахстан неоднократно выделял гуманитарную помощь Душанбе.

В январе 2018 года страны отметили 25-летие установления дипломатических отношений. В сообщении МИД Таджикистана, выпущенном по этому поводу, говорилось о построении отношений на основе взаимовыгодного партнерства и совпадении позиций по основным международным вопросам. Назарбаев оценивает отношения с Таджикистаном как дружественные.

"Таджикистан для нас братская страна, поэтому мы заинтересованы в ее стабильном развитии", - сказал казахский лидер в ходе официального визита в страну в 2015 году.

В ходе переговоров был подписан договор о стратегическом партнерстве.

Узбекистан - Таджикистан

Узбекистан является единственной страной региона, которая имеет границу со всеми странами Средней Азии. 12 января в ходе видеоселекторного совещания президент Шавкат Мирзиеев заявил, что последовательная политика республики по установлению добрососедских и дружественных отношений с соседями в Средней Азии сформировала новую политическую атмосферу в регионе.

На протяжении 25 лет независимости отношения между Узбекистаном и Таджикистаном оставались довольно сложными. Таджикистан является единственной страной Средней Азии, которую пока не посетил новый президент Узбекистана. Недружественные отношения сложились в связи со спорами вокруг водно-энергетической проблемы. Однако в 2017 году возникло некоторое потепление в отношениях двух стран.

6 января 2018 года Мирзиеев выступил перед депутатами кенгаши (совет народных депутатов) Ташкентской области и сказал, что намерен посетить Душанбе. По его словам, именно эта встреча должна стать прорывной в отношениях двух стран.

"Нам нужно ладить со всеми соседями. Это нелегко, но мы должны растопить 20-летний лед", - сказал Мирзиеев.

10 января в ходе встречи премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном был поднят вопрос водной проблемы.

Местные СМИ отмечают, что в ходе подготовки визита Мирзиеева в Душанбе стороны договорились о введении безвизового режима. Отмечалось, что страны также договорились по самому спорному вопросу на границе - Фархадской ГЭС. Предполагается, что подписание документов состоится в марте 2018 года в ходе визита президента Узбекистана в Душанбе.

Узбекистан - Киргизия

Напомним, в 2016 году из-за спора вокруг водохранилища с новой силой разгорелся конфликт на границе между Киргизией и Узбекистаном в районе горы Унгар-Тоо, который грозил перейти в горячую фазу. Орто-Токойское или Касансайское водохранилище снабжает водой обе республики. В марте 2017 года из-за спора стороны вывели на граничную территорию тяжелую военную технику. Военного конфликта удалось избежать.

С приходом к власти Мирзиеева многолетняя проблема вокруг спорных территорий стала разрешаться достаточно быстро. 5 сентября 2017 года в ходе государственного визита президента Узбекистана в Киргизию сторонам удалось согласовать 85% всей государственной границы.

Позднее, 5 октября 2017 года, Ташкент посетил Атамбаев. В ходе визита была также подписана декларация о стратегическом партнерстве. Новый президент Киргизии Жээнбеков назвал 2017 год переломным в отношениях двух стран.

Отметим, что согласованием 15% спорной границы занимается совместная правительственная комиссия.

Узбекистан - Туркмения

В 2017 году Узбекистан также успешно сотрудничал с Туркменией в области водно-энергетической проблемы. В частности, стороны договорились о транзите туркменской электроэнергии в Казахстан через территорию Узбекистана.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов также поддержал Мирзиеева в позиции по водному вопросу, использовании трансграничных рек и строительстве на таких реках ГЭС.

Киргизия - Таджикистан

Киргизия и Таджикистан принимают участие в совместном проекте CASA-1000 по передаче электроэнергии в Афганистан и Пакистан.

Из 970,8 км совместной границы между республиками согласовано 519 км. При этом на границе часто возникают конфликты, в том числе с применением оружия. Возможно, в ближайшем будущем стороны также придут к соглашению.

Киргизия - Туркмения

Отметим, что в информационном поле Рунета отношения между Киргизией и Туркменией почти никак не представлены. Посольство Туркмении в Киргизии было открыто в 1999 году, но так и не заработало. Повторный указ был выпущен лишь в 2014 году.

Первый официальный визит президента Киргизии в Туркмению за весь постсоветский период состоялся в ноябре 2014 года. По итогам переговоров Атамбаев и Бердымухамедов подписали совместный договор о дружбе, взаимопонимании и сотрудничестве. Кроме этого, киргизский лидер заявил, что Туркмения будет поставлять в Киргизию электроэнергию. Ашхабад, в свою очередь, назвал Бишкек стратегическим партнером в связи со строительством нового газопровода по маршруту Туркмения - Узбекистан - Киргизия - Таджикистан - Китай.

Туркмения - Таджикистан

Крупным и взаимовыгодным проектом двух стран является строительство железной дороги Туркмения - Афганистан - Таджикистан, начало строительства которой было запущено 6 июня 2014 года.

В сентябре 2013 года также подписано соглашение о строительстве газовой магистрали Туркмения - Китай, которая должна пройти через территорию Таджикистана.

В январе 2017 года между странами возник спор вокруг строительства еще одной железнодорожной ветки в Россию через Узбекистан и Казахстан, минуя Туркмению. Высказывание на эту тему заместителя начальника ГПУ "Таджикские железные дороги" Усмона Каландарова вызвало критику в туркменском МИД. Предложения Душанбе в Ашхабаде оценили как "недружественные" и "недопустимые".

Сближение и готовность к диалогу между странами были продемонстрированы 2 ноября 2017 года в ходе государственного визита Бердымухамедова в Душанбе. Стороны договорились нарастить взаимный товарооборот и с сожалением отметили его снижение в 2017 году. Туркменский лидер также предложил поставлять энергию в Таджикистан через Афганистан.

Выводы

В целом можно сказать, что все страны Средней Азии достаточно быстро решают свои старые споры и проблемы. В развитии инфраструктуры страны ориентируются на китайский международный проект "Один пояс - один путь". Лидеры среднеазиатских государств активно взаимодействуют с Китаем и участвуют в международных конференциях по новому шелковому пути, которые организует Пекин.

Инвестиционная привлекательность региона напрямую зависит о стабильности в Средней Азии. Поспешное налаживание отношений между всеми странами региона подает сигнал международным инвесторам о готовности к взаимовыгодному сотрудничеству.

Стоит также отметить, что международные санкции против России наносят серьезный урон экономикам среднеазиатских стран. В результате лидеры этих государств начинают перестраивать свою внешнюю политику на другие страны. Формирование новой политической атмосферы в регионе определяется усилением роли Китая на международной арене и ослаблением России.

Илья Дубровин

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516139280
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