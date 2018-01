Трамп вынуждает Эрдогана поставить все на карту, - С.Тарасов

23:24 16.01.2018 Вступит ли Турция в войну против США





Вокруг сирийской провинции Идлиб, которую американское издание The New York Times считает "последним крупным регионом страны, подконтрольным повстанцам", завязывается крутой многослойный геополитический узел. Напомним, что эта провинция согласно астанинским договоренностям включена в одну из зон деэскалации, в которой Россия, Турция и Иран должны совместно действовать и обеспечить так называемую "тройную гарантию". В этой связи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял буквально следующее: "Соглашение было многообещающей идеей. Россия будет обеспечивать безопасность за пределами Идлиба, а Турция - внутри"., В рамках договоренностей гарантов астанинского процесса на контрольно-пропускных и наблюдательных пунктах на границах зон деэскалации должны были появиться наблюдатели от трех стран.



В то же время турецкая Milli Gazete, очень чутко реагирующая на складывающуюся ситуацию южных границах страны, пишет следующее: "Идлиб - это крепость, которая находится под совместным управлением террористических организаций в масштабах всей Сирии. К северо-востоку от Идлиба находится Алеппо, на западе и юге - Латакия и Хама. Через эту неконтролируемую силами сирийского режима провинцию осуществляются атаки в отношении Латакии. Это важный пункт, который имеет особое значение с точки зрения прекращения логистической поддержки террористов. Кроме того, Идлиб граничит и с Африном, контролируемым силами сирийских курдов, что вынуждает Турцию продвинуть зону, которую освободили благодаря первой фазы операции "Щит Евфрата".



Объяснимо и стремление Дамаска вернуть под свой контроль эту часть страны. Но, как заявлял министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, "Россия и Иран должны выполнить свои обязательства в рамках совместного с Турцией соглашения, заключенного в прошлом году", что явно было демонстрацией недоверия сирийскому режиму. Анкара подозревала, что тот получит возможность в своих интересах разыграть курдскую карту. А многие европейские эксперты предполагали, что закрепившаяся в Идлибе "Джабхат ан-Нусра" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), может предпринять попытку создать там собственный "исламский эмират". Однако Турцию больше беспокоит перспектива появления растянувшего вдоль значительной части сирийско-турецкой границы "курдского коридора", который, по мнению Эрдогана, "будет не только дестабилизировать курдские территории по турецкую сторону, снабжая их и вооружая", но и приведет к созданию Сирийского Курдистана.



Анкара в уникальной ситуации. С одной стороны, она является союзником с США по НАТО, формально состоит в возглавляемой американцами международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С другой, налицо альянс Турции с Россией и Ираном на сирийском направлении. Как Москва, так и Вашингтон объявили о победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако для США продолжают оставаться действующими партнерами, призванными помочь в борьбе с джихадистами, силы самообороны сирийских курдов. Их, в свою очередь, Анкара рассматривает в качестве "террористов", связанных с Рабочей партией Курдистана, запрещенной в Турции. Вашингтон не перестал оказывать курдам поддержку. Сам Эрдоган на днях сообщил, что американцы отправили сирийским курдам "4900 грузовиков и около 2 тысяч самолетов с оружием".



Более того, Вашингтон подтвердил, что создает в Сирии 30-тысячную вооруженную группировку, так называемые Силы безопасности границы. Они будут располагаться на территориях, подконтрольных Сирийским демократическим силам, в частности вдоль иракской и турецкой границ. Причем сделано это сразу после того, как Эрдоган пригрозил начать в ближайшие дни военную кампанию в сирийских районах Манбидж и Африн. И в данном случае важно отметить следующее: по словам Чавушоглу, "такое решение американцы приняли без консультаций с Анкарой". Это можно воспринимать как "исключение" Турции из состава международной коалиции, тогда как официальный представитель ее, полковник Райан Диллон, анонсирует подготовку Сил безопасности границы, а The Associated Press видит в этом цель "предотвратить возрождение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).



Турция рвет и мечет, но дальше громких заявлений не идет. "В Манбидже мы возьмем дело в свои руки, - провозглашает Эрдоган. - Они увидят, что мы сделаем через неделю. Если террористы в Африне не сдадутся, мы оторвем им головы". Однако это пока только слова. Что происходит? На наш взгляд, американцы в отношении Турции и Сирии действуют продуманно. В тактическом отношении они предпринимали и, видимо, будут предпринимать усилия для развала союза Анкары с Москвой. И вот Эрдоган снова называет своего сирийского коллегу Башара Асада "террористом". А в промежутке США стремятся нивелировать политическое значение готовящегося Москвой в Сочи Конгресса поиска выхода из сирийского конфликта.



Ситуация в провинции Идлиб может многое испортить на этом направлении. Особенно в случае, если Турция решится там на проведение военной операции. Тогда она напрямую может столкнуться с курдами, а также стоящими у них за спиной американцами. По всем признакам, США будут вычленять Рожаву, столицу предполагаемого Сирийского Курдистана, из состава Сирии. Это первое. Второе. Просматривается желание Вашингтона реализовать в северной Сирии военный сценарий с вовлечением Анкары и потенциальным переводом нестабильности на территорию Турции. Это можно будет считать состоянием войны между двумя союзниками по НАТО, американцами и турками. Фактически президент США Дональд Трамп вынуждает Эрдогана поставить все на карту. Как пишет турецкая газета Yeni Safak, "управляемые американцами группы пытаются заставить Турцию вступить в горячий конфликт".



В стратегическом плане, отмечает американский портал The National Interest, Вашингтон приводит в движение на границе между Сирией и Турцией "тектонический турецкий массив", что вызовет одинаковый для двух стран результат - фрагментацию. Не случайно министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на ежегодной пресс-конференции, назвал действия США в Сирии "провокационными и односторонними". Но и это тоже слова. Пришло время для дел. Точнее, для определения того, как будут действовать в дальнейшем Анкара, Москва и Тегеран, смогут ли они разрушить стратегию США, проявляя стратегическую дальновидность, или начнут по очереди выстраиваться в американский фарватер.



Станислав Тарасов, 16 января 2018, Источник - regnum.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516134240

Новости Казахстана