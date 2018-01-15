Нет слов. Как США обеспокоены состоянием свободы слова в Кыргызстане

22:22 16.01.2018 Первый заместитель помощника государственного секретаря США, Бюро Государственного департамента по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс провела пресс-конференцию по телефону в посольстве США в Бишкеке. Она отметила, что Кыргызстан среди центральноазиатских стран выступает лидером по свободе слова и кыргызские власти должны уважать свободу слова, чтобы не потерять этот статус и создавать условия для формирования в обществе многосторонности мнений.



Уэллс заявила, что многомиллионные иски против СМИ в последнее время наводят тень на свободу слова в Кыргызстане.



Несколько дней назад в рейтинге по индексу свободы слова организации "Репортеры без границ" Кыргызстан опустился с 85 на 89 место.



В Кыргызстане в прошлом году были выставлены иски о защите чести и достоинства тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева на общую сумму 30 млн сомов против журналистов сайта Zanoza.kg Нарына Айыпа, Дины Масловой и известной правозащитницы Чолпон Джакуповой. Есть еще два основанных на "распространении ложной информации" судебных дела против журналистов и правозащитников с крупными денежными штрафами.



Также в конце года на основании жалобы, которая была подана избирательным штабом нового президента Сооронбая Жээнбекова, суд взыскал с агентства 24.kg и журналиста Кабая Карабекова штраф в размере 10 млн сомов.



Согласно информации, подвергаются различному давлению и отдельные независимые телеканалы. Источник - Азаттык уналгысы

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