 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Генпрокурорша Жолдубаева помогает китайцам легализоваться в Киргизии, - "Фабула"
22:19 16.01.2018

Жолдубаева сотрудничает с китайцами?

Около 1000 граждан Китая получили незаконное разрешение на работу в Кыргызстане. Каждый разрешительный документ стоил по 5 тысяч долларов. Об этом стало известно на заседании Жогорку Кенеша по коррупции. "В 2016 году было возбуждено уголовное дело по служебному подлогу. Было выявлено, что 996 граждан Китая незаконно получили документы на пребывание в нашей стране. По оперативным данным, каждый иностранный гражданин платит за такой документ по 5 тысяч долларов. Соответственно, по делу этих граждан Китая можно понять, что здесь идет речь о 5 млн долларах, находящихся в коррупционном обороте. Прошло почти два года, но не были достигнуты результаты по упомянутому уголовному делу. Так чем закончилось дело?" - спросил депутат Кенжебек Бокоев у представителя Генпрокуратуры. Последний признал, что в свое время было возбуждено уголовное дело, но Генпрокуратуру сняли с следствия, поэтому он не знает, чем закончилось дело. Отговорка готова. Даже если следствие поручили другим, у прокуратуры есть полномочия, позволяющие интересоваться ходом дела. Почему они показывают на нос, когда просят показать рот, почему прибедняются? В своем ли уме генпрокурор Индира Жолдубаева, сотрудничающая с китайцами?

Источник: газета "Фабула пресс" №1 от 16.01.2018 / стр. 2

Источник - gezitter.org
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