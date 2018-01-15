Трамп принял Елбасы в Белом Доме

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21:25 16.01.2018
В Белом доме прошла встреча Нурсултана Назарбаева и Дональда Трампа
Президент Казахстана также примет участие в заседании Совета безопасности ООН.
Глава государства Нурсултан Назарбаев и Президент США Дональд Трамп провели встречу в Белом доме, передает МИА "Казинформ".
Во вторник кортеж Президента Казахстана прибыл в Белый дом. Нурсултана Назарбаева встретил лично Президент США Дональд Трамп.
Как сообщалось, в ходе официального визита Глава государства также встретится с представителями официальных и деловых кругов США. Кроме того, Президент Казахстана примет участие в заседании Совета безопасности ООН. Ранее на официальной странице Президента США в Facebook был опубликован рабочий график Дональда Трампа на 16 января. В соответствии с утвержденным распорядком, вначале у Президента США состоится встреча с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. По завершении встречи будет озвучено совместное заявление Глав государств для прессы. Затем в честь официального визита Нурсултана Назарбаева в США у Дональда Трампа состоится деловой обед с Президентом Казахстана.